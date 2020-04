Aktuelt Russetid 60 klager til Forbrukerrådet etter LS-avlysning Etaten jobber for å hjelpe fortvilte russ som vil ha pengene tilbake. Nå begynner også neste års kull å bli nervøse for LS-feiringen. Publisert: 01. april 2020, 15:40 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Flere russ reagerer på at de ikke får pengene refundert etter at LS ble avlyst. Dette viser igjen i klagestatistikken til Forbrukerrådet. FOTO: Carina Johansen

I løpet av mandag og tirsdag har Forbrukerrådet mottatt 60 klager knyttet til avlysningen av Landstreffet 2020.

Forbrukerrådet forteller at grunnlaget allerede er så stort at russen ikke trenger å sende inn flere klager.

– Vi har mottatt mange klager på dette og jobber med denne saken. Situasjonen er uklar og vi ser nå på ulike måter å løse dette på, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukerdirektør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. FOTO: Gøril Furu

Til forhandlingsbordet

Forbrukerrådet er et tvisteløsningsorgan. Organisasjonen vil fungere som megler mellom LS og russen, slik at partene forhåpentligvis kan komme til enighet.

Nå står de langt fra hverandre. Russen krever full refusjon. Landstreffet har sagt at de ikke har mer å tilby enn det som allerede er presentert.

Alle klagene må først saksbehandles før partene eventuelt møtes til mekling. Siden saken er så fersk ønsker ikke Forbrukerrådet å si noe mer om hvilke løsninger som er aktuelle, men to mulige løsninger kan være:

Russen får det de krever og billettutgiftene blir refundert.

Billetten blir delvis refundert. Eksempelvis får russen tilbake 50 eller 70 prosent av billettutgiftene.

LES MER:

Slik reagerer russen på at årets store høydepunkt blir avlyst

LES MER:

Klamrer seg til håpet om å feire russetiden til sommeren

Russens krav om refusjon støttes av Forbrukerrådet.

– Avtalevilkår som fratar forbrukere retten på refusjon når selger ikke yter sin del, fremstår som urimelige for oss. Dette forsterkes ytterligere at vi her snakker om unge forbrukere, sier forbrukerdirektøren.

Dersom LS og russen ikke blir enige, kan saken bli tatt opp for rettsvesenet.

Massesøksmål

Der kan den ende opp raskere enn først antatt.

Tirsdag ble det kjent at advokatfirmaet Elden DA forbereder et massesøksmål mot Landstreffet.

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen i Advokatfirmaet Elden DA varsler et massesøksmål mot Landstreffet. FOTO: Fredrik Refvem

Gjennom nettsiden opprop.net har 1428 russ i skrivende stund meldt seg på søksmålet.

– Jussen her er ganske grei. Russen har til sammen betalt inn noen titalls millioner kroner til et arrangement som det ikke blir noe av. Da har de krav på å få pengene tilbake, sa advokat Svein Kjetil Lode Svendsen til NRK tirsdag.

Landstreffets pressesjef, Aasmund Lund, sier at billettpengene allerede er brukt opp og at ikke er nok penger igjen til å betale refusjon til alle som krever det.

– Vi har tilbudt en lang rekke alternativer. Hadde vi hatt likvide midler, så hadde vi betalt tilbake hver krone, men vi har ikke noe valg slik situasjonen er, sa han til Aftenbladet samme dag.

Lund legger til at Landstreffet prøver å få kompensasjon fra Kulturdepartementet. Pengene fra en eventuell redningspakke vil bli brukt til å betale russen tilbake, forteller Lund.

14.500 russ var ventet til årets Landstreff den 8. til 10. mai. Onsdag forrige uke ble arrangementet avlyst. FOTO: Carina Johansen

Frykter for neste års russetid

Flere lokale aktører, i tillegg til ordføreren i Gjesdal, ber russen om å droppe kravet om billettrefusjon.

NRK melder at dersom LS må betale russen, kommer arrangøren til å gå konkurs.

Den tanken har også streifet neste års russ. Flere frykter at fjorårets avgangselever var de siste som fikk oppleve festen i Kongeparken.

– Jeg hadde aldri trodd at koronautbruddet kunne påvirke min russetid også, sier Mari Sørmarken Rustad.

Hun og medelevene Tarjei Sellevoll og Daniel Karlsen ved Vågen videregående skole i Sandnes, er spente på utfallet i saken.

Alle har forståelse for at årskullet over dem ønsker pengene tilbake, men dette kan bety kroken på døra for russetidens største høydepunkt.

– Jeg håper russen og LS møtes på midten. Kanskje russen kan få noen av pengene igjen og LS kan fortsette som før, foreslår Sellevoll.

– Det er umulig å velge side. Jeg vil selvsagt at russen skal få tilbake pengene sine, men samtidig ønsker jeg at LS skal fortsette, sier Rustad.

– Jeg har gledet meg til LS lenge, så utviklingen her er veldig spennende å følge med på, sier Karlsen.

Publisert: 01. april 2020, 15:40