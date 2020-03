Aktuelt Handel På lørdag forsvant 3 av 4 besøkende fra sentrum Tellepunktene viser en drastisk nedgang, forteller Stavanger Sentrum. – Dette overgår vår villeste fantasi. Dette er marerittet, sier hovedorganisasjonen Virke. Oppdatert: 16. mars 2020, 17:21 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

På lørdag var antall besøkende i Stavanger sentrum en fjerdedel av normalen. FOTO: Carina Johansen

– Hovedutfordringen er videre eksistens for veldig mange, sier prosjektleder i Stavanger Sentrum, Asgeir Sand.

Han forteller at besøkstallene for sentrum gradvis falt gjennom forrige uke, med en tydelig knekk fra torsdag til lørdag.

Sand ønsker ikke å gå ut med eksakte tall, men opplyser at antall besøkende i sentrum på lørdag var en fjerdedel av normalen.

– Ekstremt spesiell situasjon

Besøksfallet kom samme dag som statsminister Erna Solberg innførte de kraftigste restriksjonene Norge har sett i fredstid.

Nå jobber Stavanger Sentrum på spreng for å hjelpe sine 250 medlemmer best mulig.

– Vi jobber tett opp mot kommunen, Virke og departementene. Noe av det vi bruker mest tid på nå er å være i forkant på informasjonsflyten, slik at våre medlemmer kan få informasjon om blant annet permitteringsregler og andre endringer knyttet til situasjonen vi står i, sier Sand.

Koronautbruddet og restriksjonene fra helsemyndighetene har påvirket sentrumsnæringen kraftig:

Noen butikker har valgt å stenge.

Andre har midlertidige åpningstider.

Andre vurderer fortløpende om de skal stenge driften i løpet av uka.

– Dette er en ekstremt spesiell situasjon for alle. Antall stengte butikker kan endre seg fra time til time, men vi jobber med en liste som vi vil publisere på våre nettsider så fort den er klar. Denne vil vi også oppdatere underveis, sier Sand.

Tea Egenæs driver Små Spor i Søregata. Hun stengte butikken fredag. FOTO: Ragnhild Sofie Selstø (Arkivfoto)

Stengte butikken

Tea Egenæs driver Små Spor i Søregata. Hun bestemte seg for å stenge butikken fredag forrige uke.

– Vi er sårbare og risikerer å måtte stenge all drift dersom noen ble syke. Vi kan derimot overleve på nettbutikken, men situasjonen er veldig, veldig skummel, sier hun.

Hun er ikke alene. Fortsatt har butikkene løpende utgifter som blant annet husleie, skatter og avgifter.

Gjennom helga har regjeringen forhandlet fram en krisepakke på 100 milliarder kroner som skal hjelpe norsk næringsliv gjennom koronakrisen. Denne stiller nå et flertall av partiene på Stortinget seg bak, og innholdet ble presentert av partiene mandag morgen.

Nå jobber Egenæs for å sette seg inn tiltakene for å se hvordan dette kan hjelpe henne, de ansatte og bedriften hennes.

Direktør i Virke Handel, Harald Andersen, synes situasjonen er skremmende. FOTO: Heiko Junge / NTB scanpix

– Dette er marerittet

Hovedorganisasjonen Virke representerer 24.000 medlemmer, 16.000 av disse jobber innenfor handel.

Ifølge direktør i Virke Handel, Harald Andersen, har flere butikker landet over rapportert om en omsetning som har falt 75 til 80 prosent gjennom helga. Andre har nærmest ikke hatt kunder.

– Dette er den mest krevende og mest alvorlige situasjonen som Norge og norsk detaljhandel har stått i siden 2. verdenskrig. Jeg pleier å spissformulere meg, men dette overgår vår villeste fantasi. Dette er marerittet, sier Andersen.

Han forteller at Virke derfor er svært fornøyd med regjeringens tiltakspakke, som blant annet inkluderer nye permitteringsregler, og utsatt betaling av arbeidsgiveravgift og moms.

– Hvor lenge kan vi stå i dette?

– Det er det ingen som vet. Den krisepakken som kommer nå er kjempedyr. Heldigvis mangler ikke staten penger. Alternativet er et norsk næringsliv med brukket rygg, og det alternativet er enda dyrere, sier Andersen.

Hovedorganisasjonen Virke tror nesten ikke på tallene de får høre om. – Dette overgår vår villeste fantasi, sier direktør i Virke Handel, Harald Andersen. FOTO: Carina Johansen

Tilbyr gratis levering

Som en reaksjon på den svært vanskelige situasjonen har Stavanger Sentrum nå startet opp et nytt tilbud for å bringe sentrum ut til kundene.

På nettsiden til sentrumsforeningen er det i skrivende stund listet opp 35 butikker som tilbyr gratis hjemkjøring til flere adresser i byen. Ellers er det mulig å avklare levering med butikken direkte.

– Dette arbeidet startet vi med på torsdag og vi fikk umiddelbar god respons. Vi er midt oppe i en nasjonal dugnad, og vi gjør det vi kan for at dette skal gå bra for alle, sier Sand i Stavanger Sentrum.

