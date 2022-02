Aktuelt New York Times André har laget siddisvarianten av Wordle Fem bokstaver, seks forsøk, tusenvis av mulige ord. Men du finner for eksempel ikke ordet «løyen» i Wordle. Det ville André Lægreid endre på, og resultatet ble «Siddle». Publisert: 06. februar 2022, 17:30 Elias Håvarstein

– Dette er det mest populære spillet akkurat nå, dette er trendy og går som en farsott gjennom internett nå, sier Lægreid.

Wordle ble sluppet ut for kun noen måneder siden - i oktober 2021 - og har på kort tid blitt populært over hele verden. Spillet er utviklet av walisiske Josh Wardle. Som ja, betyr at Wardle laget et ord-spill og kalte det Wordle.

– Jeg hadde faktisk ikke fått det med meg før de siste ukene, innrømmer han.

André Lægreid er programmerer og bor for tiden i Oslo. Med «Siddle» holder han ordforrådet fra hjembyen ved like.

Han og familien bor i ulike byer, og holder mest kontakt digitalt. Nå konkurrerer de daglig om hvem som klarer å løse dagens ord raskest.

– Det jeg tror har gjort Wordle så populært er nok rett og slett hvor enkelt det er å spille det. I tillegg er det jo det sosiale aspektet med det, nå i koronaperioden.

LES MER: «Tegnehanne» rørte hele Norge med korona-stripe

Wordle går ganske enkelt ut på at man skal gjette ett ord hver dag, på fem bokstaver. Man får seks forsøk på å gjette ordet. Hvis en av bokstavene er i ordet får den gul farge, og om den i tillegg er plassert på riktig sted får den grønn farge.

– Jeg fikk en fiks idé om at det hadde vært løye å lage en Stavanger-versjon av dette, sier Lægreid.

Så enkelt er designet på Wordle. Et rutenett med bokstaver.

Dermed ble «Siddle» til. En variant av Wordle som kun bruker ord fra Einar Salvesens Stavanger-ordbok.

– Jeg må nok utvide litt etter hvert, for det fins jo en grense på hvor mange Stavanger-uttrykk vi har på bare fem bokstaver, sier Lægreid.

Mandag kjøpte New York Times opp Wordle for en ukjent dollarsum på sju siffer, og har foreløpig planer om å holde spillet gratis for alle.

– Så nå lurer jeg jo litt på hvor mye Byas eller Aftenbladet er villig til å bla opp for å kjøpe Siddle, jeg tenker det må jo være litt i samme gate dette her da, ler han.

Koden til Wordle er åpen, så Lægreid måtte ikke «bygge en kopi». Men ny ordbok og nye bokstaver måtte selvsagt på plass.

Publisert: 06. februar 2022, 17:30