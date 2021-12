Aktuelt Iskrem Vil at medelevene skal spise iskrem i stedet for sjokolade til lunsj Ja, du leste riktig, men er det et bedre alternativ? Det mener fire elever ved Tryggheim som har alliert seg med en lokal iskremprodusent. Publisert: 18. desember 2021, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Iskrem til lunsj? Hvorfor ikke! Fra venstre sitter Tryggheim-elevene Kristoffer Valand, Cecilie Eik Aagedal, Karstein Nikolai Hilleren og Jesseka Farah. Til høyre sitter Mark Ravonsheed og Helgunn Bjerga Ravonsheed fra Delizia.

Søtsaker er oftest forbeholdt slutten av måltidet, men fire elever ved Tryggheim videregående skole på Forus slår et slag for iskrem på lunsjmenyen i skolen.

– Det skal egentlig ikke gå an, men det er det vi prøver å få til, sier Cecilie Eik Aagedal (17).

Lokalt samarbeid

Resultatet er allerede å finne på skolen. Lunsj-isen ble servert for første gang i går, fredag.

Iskremen har Aagedal og tre andre medelever utviklet i samarbeid med den lokale produsenten Delizia.

– Vi ser ofte at medelever velger noe søtt til lunsj, som for eksempel sjokolade. Derfor ville vi lage en is som du kan spise til lunsj i stedet for, sier 17-åringen.

Ideen dukket opp under en time i valgfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling. For å få den ut i live tok skoleelevene kontakt med Delizia.

– Vi fikk en forespørsel om vi kunne hjelpe til med å gjøre iskrem til et lunsjprodukt. Det hadde vi selvsagt lyst til, sier styreleder i Delizia, Helgunn Bjerga Ravonsheed.

Skaperne bak lunsj-isen forteller at den først skal lanseres på skolen. Dersom den slår an, er det aktuelt å tilby den til andre som er interessert.

Fra søt til sunn

Den lokale iskremprodusenten startet opp i 2004 og produserer rundt 5000 til 6000 liter årlig.

Daglig leder Masoud Mark Ravonsheed forklarer at hovedingrediensene vanligvis er melk, sukker, salt og smakstilsetning.

– Men her har vi gjort flere endringer. For eksempel er melka byttet ut med yoghurt, saltet og sukkeret er redusert betraktelig. I tillegg har vi tilsatt protein slik at isen gir en metthetsfølelse, sier Ravonsheed.

Iskremen har naturligv-is blitt testet flere ganger underve-is...

...og slik ble resultatet til slutt.

Resultatet er to ulike smaker. En yoghurt-is med müsli og aprikos, i tillegg til en yoghurt-is med sjokolade og bringebær.

– Dette er betydelig sunnere enn vanlig iskrem, men jeg vil ikke si at denne isen er en fullverdig erstatning for brødskiva, innrømmer styrelederen og ler.

Iskremprodusenten Delizia holder til innerst i Dokkgata omringet av store kornsiloer. Her deler bedriften lokaler med blant annet det indiske spøkelseskjøkkenet Spisoh.

Mer næring

Likevel er det bedre enn andre kjappe varianter som sjokoladeplater eller skoleboller.

Underveis har elevene også fått oppfølging og veiledning av en ernæringsfysiolog.

– Når elevene på skolen vår av og til velger et søtt alternativ til lunsj, så tror vi at lunsj-is kan være en bra erstatning. Den kan også være søt, men inneholder mye mer næring som får elevene gjennom dagen, sier 17-åringen.

