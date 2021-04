Aktuelt Seksuell trakassering Seksuell trakassering: – Terskelen for å gi beskjed til kompisene sine må bli lavere Gjennom å dele historier på Instagram, ønsker Ida Ariel Solli (24) å gjøre noe med hvordan menn snakker til og oppfører seg mot kvinner. Men hvorfor skjer det? Det er det flere årsaker til, ifølge forsker. Publisert: 25. april 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

Ida Ariel Solli ble så provosert etter en prat med venninner om seksuell trakassering, at hun bestemte seg for å prøve å gjøre noe med det. FOTO: Marie von Krogh

Siden sjuende april, har 24-åringen fra Stavanger lagt ut flere titalls historier på sin Instagram-profil.

Ideen til det hele fikk hun etter en tur på treningsstudioet.

– Jeg møtte en mann som hadde vært ekkel mot meg før, så jeg sendte en melding til kjæresten min for å fortelle at han var der. Kjæresten min ble litt satt ut for han trodde jeg snakket om en annen som også hadde vært ekkel. Det ble litt komisk fordi han ikke klarte å skille hvem vi pratet om.

Ballen begynte å rulle, og Solli tok kontakt med noen venninner for å ta opp temaet. Hun lurte på hva de gjorde hvis de fikk uønskede kommentarer eller et klask på rumpa.

– Hun ene sa at det hadde blitt så vanlig at hun hadde blitt vant til det, og jeg ble veldig provosert.

Ida Ariel Solli har delt flere historier som omtaler seksuell trakassering og voldtekt, på sin Instagram-profil. FOTO: Marie von Krogh

– Viktig å snakke om

Solli spurte venninnene om de vil dele sine historier med henne, og om hun kan dele dem på Instagram.

I starten handlet det om mer «dagligdags» seksuell trakassering, som kommentarer, menn som følger etter eller stirrer. Så fikk Solli inn historier som handler om voldtekt.

– Folk ville dele mer - og det synes jeg er fint, for dette er folk som ikke har fortalt historien sin før. De tør å dele det med meg, som kan dele det videre. Da får de endelig sagt det på sin måte. Så det endret litt fokus, men det er like viktig å snakke om dette også.

Et par dager etter at Solli begynte å legge ut disse historiene, får hun tilbakemelding fra en kompis:

FOTO: Skjermdump Instagram

– Så dette er en som etter å ha lest alt dette, kommer til å gi beskjed neste gang. Så det viser jo at det skjedde en liten holdningsendring der, som jo var mitt formål, sier Solli, og legger til:

– Terskelen for å gi beskjed til kompisene sine må bli lavere. Mange vet at det ikke er greit. Hvorfor skal man ikke kunne gi beskjed til hverandre?

#notallmen

#notallmen har blitt brukt mot generelle utsagn og fordommer om menn. Solli har følgende kommentar til tagen:

– Not all men, but every woman? Det nytter ikke å si det lengre. For når jeg er ute på byen, så kan ikke jeg tenke at han er sikkert snill, eller han der ser farlig ut. For vi kan ikke se på noen at de har tenkt til å tråkke over grensa.

Solli håper at menn kan bli flinkere til å si ifra til kompisene sine, når de ser ubehagelig oppførsel. FOTO: Marie von Krogh

Solli viser til én av historiene hun har delt, om ei som reiser til Oslo med ekskjæresten. Hun hadde tydelig sagt ifra om at de to bare var venner.

– Likevel våkner hun med ham oppå seg der han voldtar henne. Så du blir nødt til å tenke at dette kan være hver eneste mann, sier Solli.

Solli presiserer at det ikke bare er menn som seksuelt trakasserer, men sier at flertallet er menn og at flertallet av dem som opplever det, er kvinner.

Ungdata sin rapport fra 2020 forteller at 27 prosent av jenter og 11 prosent av gutter som gikk Vg3 hadde opplevd at noen mot sin vilje befølte dem på en seksuell måte.

Politiet: – Oppfordrer til å anmelde slike saker

Alle historiene Solli har delt handler om uønsket seksuell oppmerksomhet og handlinger.

Siden voldtekt åpenbart er straffbart, spør Byas politiet om hva de synes om andre historier: Som å få hender opp mellom beina på utested eller å bli fulgt etter. I en av historiene blir en kvinne tatt rundt halsen av en fremmed og fortalt at hun «skulle være med ham hjem».

Kristin Nord-Varhaug, leder for felles enhet for påtale i Sør-Vest politidistrikt. FOTO: Rune Vandvik (arkiv)

– Politiet prioriterer seksuallovbrudd høyt, og vi oppfordrer innbyggerne våre til å anmelde slike saker. De beskrevne eksemplene fremstår alle som straffbare, men med ulik alvorlighetsgrad, skriver Kristin Nord-Varhaug, leder for felles enhet for påtale i Sør-Vest politidistrikt, i en e-post til Byas.

Byas viser også til historien om kvinnen som ringte til politiet da en mann onanerte foran henne på et busstopp i Stavanger, men fikk beskjed om at politiet ikke ville rykke ut.

– Hvorvidt politiet rykker ut eller ikke på slike meldinger kommer an på den enkelte sak, herunder om bevis ellers vil gå tapt. Uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter kan være straffbar. Ytre omstendigheter som for eksempel partenes relasjon og alder kan ha betydning for vurderingen, skriver Nord-Varhaug.

Forsker: Ulike årsaker

Kari Stefansen er forsker ved OsloMet, seksjon for ungdomsforskning. Tidligere i år kom hun med en studie om hvordan seksuelle overgrep skjer blant ungdom på fest.

Historiene Solli har delt handler om uønsket oppmerksomhet fra menn. Stefansen sier at det er ulike årsaker bak denne typen handlinger:

– Når det gjelder uønsket beføling, er det stor forskjell på det å beføle noen som et klønete forsøk på å oppnå kontakt, sjekke opp noen, og det å bare gjøre det for å forlyste seg selv eller vise seg fram for gutta. Uønskede kommentarer ligner vel på dette siste, en framvisning av en ganske kjip maskulinitet, skriver Stefansen i en e-post til Byas.

Et annet eksempel som har fått mye oppmerksomhet den sisten tiden, er leserbrevet til 13 år gamle Hermine i BT, hvor hun ba fedre snakke med sønnene sine. Bakgrunnen var en en russebuss hadde ropt «Løp, jævla, feite horer» til henne og en venninne, da de var på joggetur.

Kari Stefansen forsker på seksuelle overgrep. FOTO: StudioVest / NOVA

Men hva gjør denne typen oppførsel med kvinner?

– Generelt kan man si at uønskede kommentarer og uønsket beføling seksualiserer kvinner, og gjør dem til objekter for andres blikk og framstøt. Dette gjelder både den enkelte kvinne som utsettes for det, og kvinner generelt.

– Hvis slik oppførsel normaliseres, blir kvinner mer utrygge og ufrie, fordi de må alltid ha i bakhodet at dette kan skje.

Stefansen forteller at undersøkelsene viser at både uønskede kommentarer og uønsket beføling fortsatt rammer ganske mange jenter - og noen gutter.

– NOVAs forskning tyder ikke på at det har vært noen generell økning i seksuell vold og trakassering blant unge de seinere årene. Vi har ikke gode data fra langt tilbake, så det er vanskelig å si noe mer presist om utviklingstrekk.

