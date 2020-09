Aktuelt Restaurant Slik gikk det med restaurantene i østre bydel: Nyetableringen doblet omsetningen Fra 2018 til 2019 økte Fortou AS omsetningen fra 6,4 til 12,2 millioner kroner. Publisert: 25. september 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tako by Fortou åpnet i mai 2019 og har ført til et solid inntektshopp for Fortou AS. FOTO: Jon Ingemundsen

I tillegg er Bellies og Garcia fornøyde med resultatene fra fjoråret, men alle forteller at pandemien har vært en solid festbrems i et år som begynte svært godt.

Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og viser omsetning og resultat for 2019.

Fortou AS: – Veldig fornøyde

Omsetning: 12,2 millioner kroner (2018: 6,4 millioner kroner)

Resultat før skatt: 446.000 kroner (2018: 435.000 kroner)

Fortou AS doblet omsetningen fra 2018 til 2019. Selskapet består av to spisesteder, take away-utsalget Fortou og restauranten Tako by Fortou.

– Jeg og resten av styret er veldig fornøyde med at vi har levert så gode resultater og havnet på plussiden, sier daglig leder Elise Skjerve.

Tako åpnet nemlig ikke før i mai 2019. Selv om restauranten kun var i drift i åtte måneder av fjoråret, har den hatt mye å si for det store inntektshoppet.

– Samtidig hadde vi en økning i take away-salg og cateringvirksomhet, legger Skjerve til.

Daglig leder i Fortou AS, Elise Skjerve. FOTO: Jon Ingemundsen

Til tross for at inntektene økte kraftig, fikk selskapet «bare» et overskudd på 446.000 kroner, knappe 10.000 kroner mer enn fjoråret.

– Dette er fordi Tako var inne i sitt første driftsår. Selv om restauranten hadde åpnet, så betyr ikke det at investeringene var over. Dette er som forventet, sier Skjerve.

– 2020 har vært alt annet enn normalt. Hvordan vil dette slå ut for dere?

– Det neste regnskapet vil helt klart bære preg av dette. Selv om Tako er så godt som fullbooket, er kapasiteten redusert. I tillegg er cateringvirksomheten nesten død. Take away-salget går derimot som normalt, men vi skal komme oss greit gjennom dette, sier Skjerve.

Daglig leder i Bellies, Øystein Lunde Ohna. Restauranten åpnet i november i fjor. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bellies AS: – En lovende start

Omsetning: 1,6 millioner kroner (2018: 0 kroner)

Resultat før skatt: -452.000 kroner (2018: 0 kroner)

Bellies åpnet dørene i november 2019. Derfor finnes det ikke et sammenligningsgrunnlag. Restauranten har heller ikke vært et år i drift.

– Likevel viser tallene en omsetning på halvannen million. Det var to gode måneder?

– Spiselig byfest og cateringvirksomhet er også med i det regnskapet, sier daglig leder Øystein Lunde Ohna, før han legger til:

– Men det er absolutt en lovende start!

Bellies AS omsatte for 1,6 millioner kroner i 2019, selv om restauranten kun var i drift i knappe to måneder. FOTO: Pål Christensen

Restauratøren i østre bydel forteller om noen gode måneder siden oppstarten i november, men om et regnskap som bærer preg av investeringskostnader.

Den gode trenden fortsatte etter årsskiftet, før omsetningen falt opp mot 80 prosent da koronarestriksjonene rammet landet i mars.

– Det begynte først å normalisere seg rundt juni og juli, sier Ohna.

– Hvordan ser regnskapsåret 2020 ut til å bli for dere?

– Vi har hatt gode besøkstall, men det blir nok ikke et plussår. Eierne har også gjort en emisjon for å backe oss i forbindelse med korona, sier Ohna.

Garcia har blitt kvitt gammel gjeld. Det beroliger daglig leder Kristian Sevland. FOTO: Ingebjørg Iversen

Garcia AS: – Det går riktig vei

Omsetning: 9,5 millioner kroner (2018: 11,3 millioner kroner)

Resultat før skatt: −378.000 kroner (2018: −4,2 millioner kroner)

Garcia har vært gjennom en stor ryddejobb. Over 4 millioner kroner i gammel gjeld er borte, men selskapet er også et spisested fattigere etter nedleggelsen av Garcia-restauranten på Sola.

Dette har naturlig nok også redusert inntektene, men enda viktigere: Det har redusert kostnadene betraktelig.

Cerveceria by Garcia åpnet i Stadionparken i fjor høst. FOTO: Jarle Aasland

– Det går riktig vei. Fra sommeren 2019 til februar i år var vi inne i en veldig positiv trend, men vi skulle gjerne vært spart for koronautbruddet, sier daglig leder Kristian Sevland.

Per i dag har Garcia en restaurant i østre bydel og en filial i Stadionparken. På Hinna åpnet Cerveceria by Garcia i fjor høst.

– Der er det tøffest for oss akkurat nå. Folk er ikke tilbake på jobb og vi har rettet oss inn mot lunsjmarkedet. I østre bydel har vi derimot klart å vri oss mer mot privatmarkedet, sier Sevland.

