Aktuelt Student Stavanger-studenter først til å teste ut vennespleis-appen «Hei» Hva med en app som hjelper deg å finne venner og ting å gjøre i studentbyen Stavanger? Det er nettopp det Heime Proptech nå utvikler sammen med Velferdstinget i Stavanger og studentorganisasjonen BISO. Publisert: 07. mars 2021, 19:00 Eli Cleve

Fra venstre: Markedssjef Christian Skjelbakken i Heime, Jens Raustein ved BISO, leder Terje Hetland i Velferdstinget i Stavanger og daglig leder Vetle Bringsfjord i Heime. FOTO: Privat

Ideen til det hele startet med at en studentleder i Trondheim var bekymret for sine medstudenters psykiske helse som følge av korona. Og hun gjorde det om til handling.

Gjennom et skjema på Facebook, kunne studenter i byen melde seg på «vennespleis», og de ble satt sammen i vennegrupper basert på alder og campus.

– Denne studentlederen, Karen Mjør, er nå deltidsansatt hos oss. Nå skal vi gjøre det hun gjorde analogt digitalt, forteller markedssjef Christian Skjelbakken i Stavanger-selskapet Heime Proptech.

Fredag fikk prosjektet 100.000 i støtte fra Innovasjon Norge. Pengene går til prototypen som trolig blir ferdig i mars.

Men full lansering blir ikke før studiestart i august. Og det er studentene i Stavanger som får teste den ut først.

– Vi vil få den på plass her først, før vi ruller ut andre steder. Det er jo et lokalt prosjekt, sier Skjelbakken.

Hvordan fungerer det?

Via vennespleis-tjenesten settes studenter sammen i grupper på opptil fem personer.

– I første omgang matcher vi bare etter interesser. Etter hvert kommer vi også til å forholde oss til personlighetstyper. I august ferdigstiller vi prosjektet, med kunstig intelligens, altså algoritmer, forteller daglig leder Vetle Isdal Bringsfjord i Heime.

Gruppene får også tildelt aktiviteter via «Hei» - og flere lokale aktører er allerede med. Blant annet skal Lervig Local stille med musikkquiz og ølsmaking, Comedy box lage egne standup-show for studenter og Turistforeningen tilbyr surfecamp, hytte- og fjellturer.

– Vi er opptatt av at folk må komme seg mer ut. Dette er ikke et chatteforum, vi jobber for at folk skal møtes!

– Lettere hverdag for studentene

Heime samarbeider med både Velferdstinget i Stavanger og studentorganisasjonen ved BI, BISO, for å utvikle tjenesten.

– Er man en ung student, i ny by, og det i tillegg er pandemi, blir det en mye lettere hverdag hvis man er aktiv på «Hei», tror Jens Raustein (23) ved BISO.

– Det er en ny måte å drive nettverk på, som samler interessene til folk på en plass, og det er en enkel måte å koble folk sammen på.

Velferdstinget i Stavanger arbeider for studentenes demokratiske og økonomiske rettigheter. De jobber også for å støtte opp om sosiale og kulturelle behov. Organisasjonen er glade for å kunne bidra i en vanskelig tid.

– Vi tror prosjektet kan ha en positiv virkning for studentene, forteller leder Terje Hetland.

– Tilbakemeldinger fra studenter til nå har vært gode. Det digitale nettverket skiller seg ut med at det er et veldig konkret tilbud, som er rettet mot vanlige studenter.

Publisert: 07. mars 2021, 19:00