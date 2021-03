Aktuelt Restaurant Her er alle «Spis Ute Ugå»-rettene: Tre ulike prisnivåer Neste uke er det igjen klar for matkuppuke. Og denne gangen kunne spisestedene velge om retten skal koste 100, 125 eller 150 kroner. Oppdatert: 15. mars 2021, 15:38 Tone Pedersen

Denne runden blir det kun takeaway-retter på menyen, grunnet koronasituasjonen. Se hele menyen lenger nede i saken. FOTO: Pål Christensen (arkiv)

Tidligere i vår ble det klart at «Spis for 100» ble gjort om til «Spis Ute Ugå».

Det innebar at maksnivået på 100 kroner per rett ikke lenger gjaldt. Fra og med denne runden kunne restaurantene selv velge mellom tre ulike prisklasser: 100, 125 eller 150 kroner.

Se hele menyen lenger nede i saken!

Prosjektleder Andreas Berg innrømmet at det kom en del reaksjoner på endringen.

– Jeg forstår at det er mange som har knyttet seg til 100 kroners-konseptet. Samtidig må vi skjønne at verden er i utvikling. Kroneisen koster ikke én krone lenger. Det er forskjell på spisesteder, og det kan faktisk skade restauranter om vi holder på 100-lappen, sa Berg til Byas i denne artikkelen.

Den gang hadde han ikke oversikt over hvilke priser spisestedene gikk for. Men nå er altså fasiten her. Mandag ble menyen sluppet.

LES MER: Koronaåret 2020 var restaurantens beste år noensinne

LES MER: Coyote Tacos gjenåpner i Sandnes: Har planer om ny restaurant i Stavanger

Kun takeaway

Verdt å merke seg er også at det denne runden kun er takeaway-retter på menyen. Joda, flere restauranter har åpent - og du kan spise samme rett på stedet. Men da kan du altså ikke forvente «Spis Ute Ugå»-pris.

– Siden det har vært en økende smittetrend i regionen, har vi gjort om til at det kun blir takeaway-retter, forklarte Andreas Berg.

– Til tross for at det var en kjempefin runde i høst, vi vil ikke ta noen sjanser og potensielt bidra til mer smitte.

Her er alle rettene

Under finner du alle rettene i «Spis Ute Ugå» i Stavanger: 22.-28. mars 2021:

🌱 = Spisesteder har vegetarisk/vegansk rett eller alternativ

100 kroner

DOUGHNUT WORRY: 🌱

«Eat Pancakes Outside in Stavanger»: Bacon og sirup-glasert donut, og en donut med bær.

Fås også som ren vegetarrett.

OBS! Bestilling må legges inn senest 24 timer i forkant.



HEKKAN BURGER, STVG: 🌱

Burger: Burger, ost, tørrsaltet bacon fra A.Idsøe, kålsalat og sticky asian bbq-saus. Inkluderer valgfri brus.

Vegetarburger: Laget av fersk rødbete og kikerter, med småsterk chipotle, salat, fritert løk og Hekkans syltet jalapeño. Inkluderer valgfri brus.



INDIA TANDOORI STVG: 🌱

«Flower Power» Gobhi & Erter: En kombinasjon av to høyt elskede grønnsaker: blomkål og grønne erter, tilberedt sammen med krydder, ingefær, koriander. Serveres med basmatiris.



JAFS TAKE AWAY, STVG: 🌱

Rullekebab: Inkluderer 0,33 l drikke. Salat, mais, tomat, løk, agurker, hvitløksdressing, kebabdressing og kebabkjøtt.

Vegetarpizza: Str: 40 cm - inkluderer 0,33 l drikke. Tomatsaus, ost, løk, paprika, sjampinjong, mais og oliven



JAI HIND INDISK RESTAURANT: 🌱

Butter Chicken: Stykker av kyllingfilet tilberedt i spesiell saus av ferske tomater, malte cashewnøtter, fløte og koriander. Serveres med ris og salat.

Channa Masala: Kikerter tilberedt i curry masala saus. Serveres med ris og salat.



KAFÉ ASK & EMBLA: 🌱

Surdeigfocaccia: med kylling, egenrøkt bacon og ass. salat med sylta grønnsaker.

Kommer også som vegetar: Med linser, aioli og ass. salat med sylta grønnsaker.



KITCHEN & TABLE: 🌱

Vegetar Tortillas: Med bakte rødbeter , lime majones og toppet med mangosalsa



MAGGIES MUNCHIES: 🌱

Sakte tilberedt biff og hjemmelaget chili falafel: servert med tomat, agurk, mikset salat, rød ris og jasmine ris, rødkål, coleslaw, rødløk, syltet miks, jalapeno, aioli, chimmichurri og rødbethummus.

Kommer også som ren vegetarrett.



MOGUL INDIA: 🌱

Mix Veg Ghassi: Tradisjonell rett med et utvalg grønnsaker kokt i en kokos saus. Med basmatiris.



NORAS KITCHEN: 🌱

Chana Masala (kikert curry): Bestselgende vegetar gryterett. Kikerter kokt i garam masala krydder, ferske tomater, spisskummen, grønn chili, hvitløk, løk, koriander og ingefær.



OLIVA TREE ITALIAN: 🌱

Tortolini: Med spinat, ricotta ost og bacon.

Retten fås også som vegetarisk og vegansk.



PEPPES PIZZA:

#9 Ham & Pepperoni: Velg pepperoni eller skinke på hele pizzaen eller blandet. Str: Liten.



THAI STREET FOOD: 🌱

Guay Tiew Neau Toon: Langtidskokt biff nudelsuppe.

Retten kan også fås som vegetarisk.



PIZZACO EIGANES & MADLA: 🌱

«Pepperoni»: 30 cm pizza med tomatsaus, ost, mozzarella, pepperoni.

«Vegan»: 30 cm pizza med tomatsaus, veganost, oliven, artisjokk, sjampinjong, bakt paprika og sesamfrø.



SABI SUSHI PEDERSGATA: 🌱

Sabi i 100: 12 biter assortert sushi (4 biter tempura maki, 4 biter laks agurk maki, 2 biter nigiri, 2 biter tempura scampi, sjøgress)

Retten fås også som vegetarrett.



SMASHIN’: 🌱

The Sleezy Cheesy: En klassiker for smashburgeren, her opplever man den kjente kjemiske reaksjonen, Maillard Reaction. Smashburger med cheddar, tomat, stekt løk, salat, maggis burgerdressing // 150g

Maggis Chili Burger: Chili burger laget av kikerter, tomater, gulrot, agurk. Toppes med rødløk, tomat og salat og nydelig vegansk chili aioli.



SUSHI SAN:

Banh mi & Vietnamesisk iskaffe: Autentisk baguettebrød bakt i vår egen ovn fylt med samme fyll som du finner "på gata" i Vietnam. Ingrediensene består av; agurk, syltet gulrot, vietnamesisk majones, svineleverpatè, svineskinke, vietnamesisk jambon og soyasaus. Serveres sammen med Vietnamesisk iskaffe med kondensert melk.



ZOUQ: 🌱

Chana Masala: En mettende skål av spicy kikertcurry. Denne familiefavoritten er laget av løk, hakkede tomater, korianderfrø, hvitløk, chili og ingefær. Retten er vegansk.

125 kroner

DESI DELI RESTAURANT: 🌱

«Vegetar Korma»: Grønnsaker og frukt tilberedt i tikka masala saus, smør, kokos, sukker, hvitløk, løk, spisskummen, og curry krydder. Toppet med kokos, koriander og fløte. Serveres med ris og salat



INDIA TANDOORI STVG:

Malai kremet kylling med Kashmiri Pulao-rice: Malai kylling er en kremaktig kyllingrett i indisk stil der marinert kylling kokt i en krydret masala og krem, kardemomme og cashewnøtter. Serveres med: Kashmiri Pulao er ris stekt i ghee og kokt med melk, safran, rosiner og nøtter.



KITCHEN & TABLE:

Beef Tortillas: Med pooled beef, lime majones og toppet med mangosalsa.



MOGUL INDIA:

Butter Chicken: Tandoori kyllingbiter småkokt i en kremete tomatsaus.



NORAS KITCHEN:

Butter Chicken: Kylling tilberedt i aromatisk krydder med fyldig kremet tomat- og smørsaus. Serveres med ris, salat og kvart naan



PEPPES PIZZA: 🌱

#39 Chicago Oumph!: Vegan Pulled Oumph!, marinert aromasopp, rødløk, tomat og purre. Osten er erstattet med en smaksrik vegansk chilliaioli. Toppet med nykvernet pepper og limezest. Str: liten (Finnes og i glutenfri)



PÅ KORNET: 🌱

«Spisskål»: Gratinert spisskål med ostesaus, valnøtter, syltet pære og estragon



THE SHACK, STVG: 🌱

Mr. 10/10 + shack fries og 0,5 mineralvann: Storfe fra Prima Jæren, bacon, XO Jarlsberg, syltet rødløk, jalapenos, bloody mary ketchup og chipotlemayo.

Fås også med vegetarburger fra Beyond Meat.



YIPS STVG: 🌱

2 baos & fries special: Kombo av bao med fritert skrei, mangochutney og limemajones samt en tacoinspirert pulled pork-bao med ananassalsa, cumminmajones og tortillacrunch.

Fås også som vegetar (med misomarinert aubergine).



ZOUQ:

Butter Chicken: En mild klassiker. Grillede biter av marinert kylling tikka blandet i en fløyelsaktig glatt tomat- og løkbasert smørsaus.

150 kroner

COFFEE & BAGELS:

Ham & Cheese & valgfri smoothie: Bagel med kremost, hvitost, skinke, salat agurk tomat og piffi. Valgfri smoothie: Grønn: mango, spinat, ferskpresset epler og lime Rød: jordbær og ferskpresset epler Gul: mango, banan, ingefær og ferskpresset epler



DEJA VU DELIKATESSER: 🌱

«Deja Vu's tapas box»: Et utvalg valg av Deja Vu og KITA-retter. Antipasti, maki, laks miso, Deja Vu’s salater & spicy vinger.

Kommer også som vegetar: Antipasti, Deja Vu’s salater, aubergine, miso og vårull.



DESI DELI RESTAURANT: 🌱

«Chicken Jalfrezi»: En tradisjonell gryterett, kyllingfilet tilberedt i en lett krydret curry saus fersk paprika, tomat, løk, hvitløk og ingefær. Toppet med fersk koriander og ingefær. Serveres med ris og salat.



FOODLOOSE: 🌱

Buffalo hot wings (15 stk): New Orleans style, med selleri stix & bluecheese dip.

Cuban vegan Sandwich: Stekt Plantain med chili-soya mayonese, salat & grov guacamole. Afrikansk krydret. Serveres med cajun hvitløkspoteter.



PÅ KORNET:

Confitert kylling: Gresskarkrem, sprøtt grønnkål, syltet reddik og sort hvitløksmajo.

Publisert: 15. mars 2021, 15:24 Oppdatert: 15. mars 2021, 15:38