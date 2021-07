Aktuelt Stavanger Kjekke ting som skjer i helga Her er en liste over hva du kan finne på den første helga i juli! Publisert: 01. juli 2021, 14:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Gladmatfestivalen er i gang! FOTO: Carina Johansen

Denne guiden gjelder fra torsdag 1. juli til søndag 4. juli 2021.

Gladmaten

Hva: Matfest

Når: Onsdag til lørdag

Hvor: Ledaalparken, Torget og Nytorget

Gladmatfestivalen startet onsdag og vil garantert prege livet i byen denne uka. Av smittevernhensyn er naturlig nok ikke festivalen tilbake i samme utgave som vi helst vil ha den. Gladmat holder seg til tre områder i år: Ledaalparken, Torget og Nytorget.

Sving innom, men husk at du trenger billett dersom du ønsker å delta på arrangementer.

Les mer om hva som skjer under årets Gladmat-festival her.

Live-musikk!

Hva: Live + musikk = livemusikk

Når: Torsdag 1. juli klokka 20.00

Hvor: The Irishman

Det har ikke vært mye irsk livemusikk det siste halvannet året, men The Irishman inviterer deg som har kraftige abstinenser etter lange fraværet av instrumenter som blikkfløyte, bodhran, og concertina.

OBS: Vi legger til at det er flere utesteder som også har livemusikk denne helga.

Reuben spiller på Bardello, Barbro Fivelstad på Påfyll, og er du i utfluktmodus kan du ta turen til Utstein Kloster og få med deg Helene Bøksle.

BINGO!

Hva: Musikkbingo

Når: Torsdag 1. juli klokka 20.00

Hvor: Checkpoint Charlie.

Checkpoint inviterer til musikkbingo. Denne uka er temaet amerikanske hits. Spiss ørene!

Stand up

Hva: Gladmat-stand up

Når: Fredag og lørdag klokka 20.00

Hvor: Spor 5

Comedy Box børster støvet av en rekke komikere i forbindelse med Gladmat.

OBS: Billetten koster 15 kroner ekstra om du kjøper den i døra, det er ikke en spøk!

Fotball-EM

Hva: Mesterskap

Når: Fredag og lørdag klokka 18.00 og 21.00

Hvor: Sofaen/Oljemuseet

Endelig arrangeres det et fotballmesterskap igjen. Euro 2020 blir spilt i 2021 og er en fin oppvarming til nok et utsatt idrettsarrangement - sommer-OL i Tokyo - som starter om tre uker.

Om du ennå ikke har boikottet årets EM på grunn av UEFAs regnbuepolitikk, har du noen spennende kvartfinaler i vente.

Fredag 2. juli klokka 18.00: Sveits - Spania

Fredag 2. juli klokka 21.00: Belgia - Italia

Lørdag 3. juli klokka 18.00: Tsjekkia - Danmark

Lørdag 3. juli klokka 21.00: Ukraina - England

Om du lar deg rive litt for mye med under kamp og dette forstyrrer husfreden, kan du troppe opp på Fotballfeber sitt område utenfor Oljemuseet. Her vises alle kampene på storskjerm.

Quiz

Hva: Test allmennkunnskapen

Når: Fredag 2. juli klokka 17.00.

Hvor: Cirkus i Fargegata

It’s back! Afterwork-quiz på Cirkus. Den første fredagen i hver måned kan du sjekke allmennkunnskapen ved utestedet i Fargegata. Maks seks personer på hvert lag og husk å reservere plass på forhånd.

Sverdkamp

Hva: Middelalder-fight

Når: Søndag 4. juli klokka 11.00

Hvor: Jernaldergåren

Hver søndag gjennom juli trekker vikingene på Jernaldergården sverd og kjemper for livet.

Nei, det er gjerne ikke så dramatisk, for det skal være familievennlig. Du kan til og med prøve selv (med et sverd laget av gummi).

Noe du synes mangler? Vi har startet opp med helgeanbefalingene våre igjen! Hver uke tar vi et utvalg av det som skjer i byene våre. Send gjerne tips om hva som skjer neste helg innen onsdag morgen - til tips@byas.no! ✌

