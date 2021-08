Aktuelt Restauranter Gard har blogget om maten i Stavanger i 14 år I 2007 opprettet Gard Karlsen bloggen Eating out in Stavanger, siden det har han blogget om flere spisesteder i regionen. Publisert: 05. august 2021, 18:00 Tonje Thorstad Kildal

Her tester Gard Karlsen portrettkaffen til Roya i Sandnes.

– Tidligere når vi skulle finne steder å spise, måtte vi gå på Tripadvisor for å få tips og lese tilbakemeldinger på restauranter i området, sier Gard Karlsen.

Men Karlsen tenkte det var bedre å finne spisesteder selv, slik at han kunne tipse om lokale restauranter.

– Tripadvisor sine anbefalinger var ofte litt rare eller utdaterte. Mc Donalds var for eksempel høyere vurdert enn andre gode restauranter.

Karlsen er også glad i å reise, og synes selv det er bedre å spørre de lokale om tips til restauranter. Derfor vil han også hjelpe turister når de er i Stavanger.

– Da jeg opprettet bloggen skrev jeg på engelsk, slik at det både kunne være tilgjengelig for lokale og for turistene.

Gikk over til Instagram

De første årene drev han en blogg hvor han skrev lengre anmeldelser av mat han spiste, men i nyere tid har han gått mer over til Instagram.

– Med instagramkonten vil jeg gjøre folk oppmerksomme på alt som skjer i byen, og oppfordre til å bruke de lokale restaurantene slik at de ikke forsvinner.

Tidligere har han også drevet en blogg hvor han skrev reisebrev, men fordi han føler bloggformatet er blitt utdatert har han gått litt bort fra det.

– Folk liker ikke å lese lange tekster lenger, de liker best å se bilder med kortere tekster.

Matbloggen er derimot ikke lagt helt på is, for selv om den ikke blir oppdatert like hyppig som instagramkontoen, legger han fortsatt ut noen matposter av og til.

– Nå skriver jeg mer omtaler på bloggen, mens Instagram helst blir brukt til korte oppdateringer.

Karlsen har nå rett over 1300 følgere på Instagram, og ved hjelp av insightsfunksjonen, ser han at det stort sett er lokale som følger med.

– Før skrev jeg mest på engelsk, men siden de siste par årene har jeg gått over til norsk siden det har vært mindre turister her.

Han synes det er stas at så mange vil følge med på kontoen.

– Det er kjempekult. Jeg ser at når jeg gikk over til Instagram og begynte å poste jevnlig, begynte det også å komme stadig flere følgere.

Ingen fast struktur

Vi var med Karlsen da han testet ut kaffe og dessert på kafeen Roya i Sandnes. Der bestilte han minipannekaker og en kaffe med en helt spesiell lattekunst.

– Det er nesten sånn at jeg ikke kan drikke den, sier Karlsen når han får servert kaffen med et portrett av seg selv.

Når han får maten og kaffen servert er det første han gjør å ta bilde av det.

På Roya i Sandnes fikk Karlsen servert en kaffe med et portrett av seg selv på.

– Det er litt tilfeldig hvor jeg ender opp med å spise, så det er ikke noe fast struktur på det. Jeg går der jeg ønsker å gå, men om det åpner nye spisesteder pleier jeg å stikke innom for å teste, sier Karlsen.

Han er glad i å spise ute, men det er ikke alltid maten blir skrevet om.

– Hvis vi ikke er fornøyde, pleier jeg ikke å legge det ut, da tar jeg heller kontakt med restauranten direkte. Andre steder har vi vært mange ganger før, og da er det heller ikke alltid jeg skriver om dem igjen.

Det å ta imot kritikk er noe Karlsen mener at restauranter bli bedre på.

– Før skrev jeg jo negative anmeldelser også på bloggen, men da fikk jeg noen sinte mailer så jeg begynte heller å ta kontakt med dem direkte. Men det er ikke alltid det heller blir så godt mottatt, så det synes jeg er noe de bør bli bedre på, å lytte til kundene sine.

Karlsen oppfordrer til å spise lokalt, i stede for å oppsøke de store kjedene.

Oppfordrer til å spise lokalt

Selv om han har drevet matblogg i 14 år, er det fortsatt flere steder i regionen han ikke har fått testet ut enda.

– Nå er det jo sånn at jeg vet hvor maten er god, så jeg havner ofte på de samme stedene. Samtidig prøver jeg å ha et åpent sinn slik at jeg kan få testet ut enda flere steder.

Han har spesielt ett tips til folk som vil spise ute i Stavanger-området. Han oppfordrer folk til å velge lokalt.

– Det er trist at det kjedene man ser først når man kommer til byen, man bør heller støtte de små bedriftene som har en interesse for maten de lager, sier han.

Interesse for teknologi

I tillegg til matblogging, jobber Karlsen i et softwareselskap. Han har alltid vært interessert i teknologi, og det er også en av grunnene til at han startet med blogg.

– Jeg synes det er veldig gøy å kunne nå ut til så mange med hjelp av teknologi. Før ble det skrevet matanmeldelser i avisene, men da nådde de jo kun ut til lokale, nå kan man nå ut til hele verden.

I tillegg til å jobbe i softwareselskap, og drive matblogg bruker han også fritiden sin på å oppdatere Google Maps.

– Da legger jeg for eksempel inn nye spisesteder, slik at alt ligger der det skal. På den måten kan de som driver spisestedene også ta eierskap over stedet på google med å legge ut informasjon, i tillegg til at folk kan legge inn tilbakemeldinger der.

