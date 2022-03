Aktuelt Student Universiteter og høyskoler forbereder seg på å ta imot flyktninger Universitetet i Stavanger (UiS) har plass til 150 ukrainske studenter. Publisert: 23. mars 2022, 22:00

Norske universiteter og høyskoler, deriblant UiS, forbereder seg på å ta imot ukrainske flyktninger. Mange peker på utfordringer med opptak, finansiering av studieplasser og språkutfordringer.

Om lag 30 utdanningsinstitusjoner har kartlagt sin kapasitet til å ta imot ukrainske flyktninger. De fleste programmene på engelsk er på masternivå.

Kartleggingen er gjort på forespørsel fra Kunnskapsdepartementet, skriver Khrono. En gjennomgang gjort av avisen viser at få utdanningsinstitusjoner i Norge har bachelorutdanning på engelsk, men at alle har masterprogram på engelsk.

Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) oppgir at de har plass til henholdsvis 150 ukrainske studenter og mellom 45 og 50. Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) sier de kan ta imot 5 til 10, og Oslo Met oppgir at de er villige til å lage ekstra plass for at ukrainske flyktninger skal kunne studere.

Utfordringer

De fleste utdanningsinstitusjonene peker på utfordringer med opptak, finansiering av studieplasser og språkutfordringer.

Kunnskapsdepartementet opplever likevel stort engasjement til å ta imot flyktningene.

– Institusjonene er villige til å oppskalere det engelskspråklige tilbudet sitt på ulike fagområder og ulike nivå. Kapasiteten til å ta inn studenter og oppskalere tilbud innen norskopplæring er også stor, og kan organiseres i løpet av relativt kort tid i mange tilfeller, opplyser Kunnskapsdepartementet til Khrono.

Flere universiteter og høyskoler har også sagt at de er villige til å ansette ukrainske forskere og akademikere mot at de mottar midler til dette, ifølge departementet.

