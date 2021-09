Aktuelt Stavanger katedralskole Her synger Kongsgård-elevene i underbuksene En årelang tradisjon lever videre i beste velgående på Stavanger katedralskole. Publisert: 15. september 2021, 17:00 Thommas Husevik

Iført bare underbuksene og til ellevill jubel fra sine medelever fremførte «Pubertetskoret» (etablert 1981) ved Stavanger katedralskole en musikalsk seanse noe utenom det vanlige, onsdag ettermiddag.

– Det er for å vise fram at kropp er kropp, og at gutter også kan synge, selv om de ikke har øvd, sier en humrende Jordan Joakim Furuly til Byas.

Han er utnevnt til «diktator» i koret, og var ansvarlig for ablegøyene som fant sted like ved skolen.

FAKTA: Pubertetskoret Etablert i 1981 og består av elever ved Stavanger Katedralskole, Kongsgård. Skal ha blitt startet av gutter som sang før/etter svømming i garderoben. Standard «bekledning» for medlemmer er bar overkropp, men i moderne tid er håndkleet byttet ut med underbukser.

Hvert år arrangeres det en såkalt «opptaksprøve» for koret, og onsdag var det duket for at nye kormedlemmer kunne finne veien til gruppen.

Før stemmebåndene ble satt på prøve var det beina, nærmere bestemt en løype rundt Breiavatnet, som stod på programmet for elevene.

– Det er jo bare på Kongsgård at dette skjer, så jeg tenkte at dette er en opplevelse jeg bare får en gang i livet, og at jeg måtte være med, sier Jonatan Hope Akerø.

Han er elev ved førstetrinnet på skolen, og var blant guttene som la bak seg både løypen og den friske musikalske prestasjonen.

På spørsmål om hva som får dem til å løpe rundt i underbuksene, svarer Furuly følgende:

– Det er jo for å vise stoltheten av å være en mann. Kroppen til en mann varierer i størrelse, i tykkelse og i lengde. Det vil vi gjerne representere når vi går rundt og synger i underbuksene, avslutter han.