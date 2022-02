Aktuelt Tonje Brenna Eksamen avlyst: – Har ikke hatt den typen opplæring som vi burde hatt Eksamen blir avlyst for tredje år på rad. Det er avgangselevene ved St. Olav videregående og Kannik ungdomsskole fornøyde med. Oppdatert: 11. februar 2022, 14:44 Christine Andersen Johnsen

Ingrid Andersen Stornes (t.h.) er fornøyd med at eksamen er avlyst. Det samme er klassekameratene Daniel Berg-Johansen og Andrea Holmen (f.v.).

– Det var ingen enkel beslutning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som fredag bestemte på at eksamen for tredje år på rad må avlyses.

Det gjelder både skriftlige og muntlige eksamener i ungdomsskole og videregående skole.

Regjeringen følger anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, som gikk ut på å avlyse eksamen. Bakgrunnen er at smitteverntiltakene har gitt elevene ulik undervisningssituasjon forskjellige steder i landet.

I valgfagsklassen på tredje trinn på St. Olav videregående skole er alle fornøyde med at eksamen er avlyst.

– Det har vært mye digitalt, og vi har ikke hatt den typen opplæring som vi burde hatt for å ha eksamen, sier Ingrid Andersen Stornes.

Tredjeklassing Henrik Høgberg Adamsson mener at man fint hadde klart å ha eksamen i år, men forstår valget til kunnskapsdepartementet.

– Kunne fint hatt eksamen

Henrik Høgberg Adamsson mener derimot at man fint hadde klart å ha eksamen:

– Selv om noe av undervisningen har vært digital, har vi jo hatt vanlig skole, og jeg tror vi fint kunne gjennomført eksamen, sier han, men legger til at han forstår hvorfor kunnskapsdepartementet bestemte seg for å avlyse.

– Det handler også om å ta hensyn til de som ikke har taklet det like bra, sier Stornes.

– Det er nok også forskjeller mellom elever avhengig av hvor mye sykdomsfravær man har hatt. Noen har vært borte mer enn andre, sier Thomas Austigard.

Thomas Austigard tror det er store forskjeller på hva elevene har lært, og at elever med høyere sykefravær ville hatt større problemer med å ta eksamen.

– Mister verdifull trening

Lærer Henriette Poulsen sier at hun har utfordret elevene på om de nå mister verdifull trening i å ha eksamen:

– Det er jeg litt bekymret for, sier Poulsen.

Stornes sier at hun selv tror det blir omvendt:

– Nå får man fokusere ordentlig på vurderingene underveis i semesteret, og det motiverer meg mer for å gjøre det bra på dem, sier hun, og legger til:

– Det er synd å ikke få trent på eksamen, men det ville vært enda mer synd å ta eksamen og få en dårlig karakter på grunn av dette.

– Veldig glade

Også på tiende trinn på Kannik ungdomsskole er elevene fornøyde etter nyheten om at eksamen ble avlyst:

– Vi har vært veldig spente, og har fulgt med på VG i formiddag. Mange har vært veldig engasjerte og startet underskriftskampanjer, forteller Ingeborg Hammer.

Hun går i klasse med Cecilia Eide og Dennis Strandset Reime.

– Vi ble alle veldig glade, sier Eide.

– Er dere bekymret for å ikke få trent på å ha eksamen før dere nå begynner på videregående?

– Vi har fått en slags trening ved å ha prøvemuntlig eksamen, selv om det ikke er akkurat det samme, sier Hammer.

– Jeg har tenkt på det, men alle går gjennom det samme. De aller fleste er fornøyde, utenom noen få som for eksempel ikke var på prøvemuntlig, sier Eide.

Hele ungdomsskoletiden til de tre 15-åringene har vært preget av korona. Det har betydd tidvis digital undervisning og hjemmeskole.

Tiendeklassingene Ingeborg Hammer, Cecilia Eide og Dennis Strandset Reime er alle fornøyde med at eksamen er avlyst.

– For meg har det vært helt greit, men jeg vet jo at det er noen som har hatt det verre. De som ikke har det så bra hjemme, for eksempel, sier Reime.

– Det har gått fint å konsentrere seg, men jeg merket at det var vanskeligere å ta kontakt med læreren for å få hjelp, enn det ville vært å bare rekke opp hånden i klasserommet, sier Hammer.

– Tatt til fornuft

Elevorganisasjonen Rogaland ønsket at eksamen skulle bli avlyst.

– Vi er sjeleglade, rett og slett. Endelig er elevenes stemmer hørt. Kunnskapsministeren har tatt til fornuft, og ser at undervisningen vært for dårlig under pandemien, sier leder Amalie Bloemheuvel Taksdal.

Leder Amalie Bloemheuvel Taksdal i Elevorganisasjonen i Rogaland.

Hun ser likevel at noen elever kan være misfornøyde med avgjørelsen.

– Noen er gjerne redde for at standpunktkarakteren settes på bakgrunn av trynefaktor. Eksamen er jo det eneste som blir vurdert av ekstern sensor. Jeg tror likevel et stort flertall er glad for at de slipper eksamen. Personlig kjenner jeg at det er godt å slippe å stresse resten av skoleåret med å pugge, og heller konsentrere meg om å lære pensum ordentlig, sier Taksdal.

– To spesielle år

Kunnskapsminister Brenna understreker at avgjørelsen er tatt etter råd fra en rekke aktører. I tillegg til Utdanningsdirektoratets vurdering, har hun hatt møter med KS, fylkene, statsforvalterne, samt elev- og lærerorganisasjoner.

Både elevorganisasjonene og Skolenes landsforbund har bedt Brenna om å avlyse.

– Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal ha eksamen i norsk skole i det videre. Men eksamen utgjør omtrent 20 prosent av sluttvurderingen på elevenes vitnemål, og jeg mener at en avlysning nå gir bedre tid til å jobbe med de resterende 80 prosentene etter to spesielle år, sier kunnskapsminister Brenna.

