Elektriske sparkesykler: – Du risikerer å sette deg i bunnløs gjeld for resten av livet

– Folk tenker gjerne at dette ikke er så farlig, at det verste som kan skje er å bli tatt av politiet, sier generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp.

Han er kjapp med å legge til at det kan gå mye verre enn som så. Dersom du kjører en ulovlig sparkesykkel, kan det sammenlignes med å kjøre en motorvogn uten forsikring.

– Det kan få fatale konsekvenser. Du risikerer å sette deg i bunnløs gjeld for resten av livet, sier Oretorp.

Dette sier forsikringsselskapene

I forrige uke skrev Byas om Per (14) som fikk el-sparkesykkelen beslaglagt av politiet.

El-sparkesyklene har for lengst gjort sitt inntog i byene, men forhandlere og nettbutikker selger langt kraftigere el-sparkesykler til privat bruk.

De raskeste kan gå opp mot 100 km/t, i ekstreme tilfeller kan el-sparkesyklene være så kraftige at kjøretøyet burde vært klassifisert som tung MC.

Byas har vært i kontakt med tre forsikringsselskaper. Alle er samstemte om hva utfallet kan bli dersom man havner i en ulykke med en el-sparkesykkel som er ulovlig:

– Dersom du kjører et kjøretøy som ikke oppfyller kravene til veimyndighetene og skader deg selv eller andre, er det en stor risiko for at du må betale hele eller deler av regningen selv, sier informasjonssjef i IF, Sigmund Celmentz.

– Forsikringen din slutter å gjelde eller blir svært begrenset. Det blir som om man fyllekjører med bil. Da handler man grovt uaktsomt og du risikerer å dekke alle økonomiske krav, sier kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens.

– Viser det seg at el-sparkesykkelen er trimmet eller ikke i godkjent stand og brukes ulovlig, kan Gjensidige velge å avkorte eller ikke utbetale erstatning i det hele tatt, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll.

Foreldre kan bli ansvarlige

Små elektriske kjøretøy, som blant annet segway, hoverboard og elektriske sparkesykler, hadde fram til i fjor vår 16-års aldersgrense.

Så lenge du oppfyller kravene til Vegvesenet (se faktaboks) trenger du heller ikke tegne ansvarsforsiking på små elektriske kjøretøy. Disse blir likestilt med sykkel.

Fakta: Vegvesenets krav til små elektriske kjøretøy For å bli regnet som en sykkel, må kjøretøyet: maksimalt veie 70 kg (inkludert batteri). ikke være bredere enn 85 cm. ikke være lengre enn 120 cm. ha en sperre som gjør at det ikke kan oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft. Sperren skal være satt av produsent eller den som kan gjøre det på vegne av produsenten. Brukeren skal ikke kunne endre sperren til en hastighet over 20 km/t. ikke ha sete. (Det er bare kjøretøy med selvbalanserende teknologi som kan ha sete). Dersom disse kravene ikke er oppfylt, blir kjøretøyet definert som en motorvogn. Kilde: Statens Vegvesen.

Så langt har Stavanger-politiet har beslaglagt over 20 el-sparkesykler. Dette er kjøretøy som bryter med kravene til Vegvesenet. Flere av sjåførene er i ungdomsskolealder. Reaksjonene er at kjøretøyet blir beslaglagt og man får et forelegg på 6000 kroner, men dersom uhellet er ute kan foreldrene bli stilt til ansvar.

– Mange foreldre har en barneforsikring, som blant annet dekker invaliditet og uhell. Utbetalingene av disse kan bli kraftig redusert eller kansellert dersom foreldrene er klar over at kjøretøyet barnet bruker er ulovlig, sier Clementz i IF.

Her har også politiet vært tydelige på hva de mener om saken.

– Vi har sett at man med enkle grep kan øke hastigheten dramatisk på enkelte kjøretøy. Jeg ber innstendig om at folk som har el-sparkesykler hjemme sjekker om kjøretøyet er i forsvarlig stand, sa politibetjent ved Stavanger politistasjon, trafikk- og sjøseksjonen, Aleksander Naley til Byas forrige uke.

– Mangel på kunnskap

Alle forsikringsselskapene har registrert små skader knyttet til bruk av el-sparkesykler, men ingen har registrert skader hvor ulovlige kjøretøy har vært i bruk.

Foreløpig har heller ikke Personskadeforeningen registrert slike saker, men Oretorp frykter det verste.

– Jeg ser dette daglig ute i trafikken, eller utenfor skoler og idrettshaller. Først og fremst tenker jeg at det er mangel på kunnskap som gjør at folk tør å kjøre disse syklene, sier han.