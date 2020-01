Det hele startet da kompisgjengen Mathias Mattingsdal (17), Elias Aarsland (17) og Tobias Vigrestad Mellemstrand (17) ble oppmerksomme på hvor mye plast som lå og slang i fjæra langs Jærstrendene.

Sammen fant de en måte å redusere plast-problemet på. Svaret ble å lage mobildeksler.

– Vi trengte noe som var lett å lage, lett å bruke og noe som mange trengte. Samtidig måtte det være noe vi kunne lage av havplast. Slik endte vi opp med mobildeksel, forteller Mattingsdal.

Miljøengasjement

Siden mai i fjor har kompisgjengen fått på plass logo og nettside, hvor de selger deksel, hovedsakelig til Iphone 7, 8 og X, i forskjellig farger og mønstre.

– Vi fant nødvendig utstyr, plukket plast på strendene og begynte å eksperimentere, forteller Aarsland.

Ifølge Verdens naturfond havner rundt åtte millioner tonn plast i havet hvert år. I naturen har plast en levetid på opptil flere hundre år. Det kan ta 16 generasjoner før plast er brutt opp i så små deler at vi ikke lenger ser det i naturen.

Plast utgjør bare 10 prosent av verdens totale avfallsmengde, men står likevel for hoveddelen av den marine forsøplingen.

– Det er viktig for oss å bidra til å minske dette problemet, og ikke bare sitte å se på at det skjer, sier Mellemstrand.

Polypropylen

Hvilken farge dekslene får kommer an på hvilken plast de finner på strendene.

– Det er ikke all type plast som fungerer like godt. Vi bruker stort sett polypropylen, som er en type plast som ofte brukes i husholdningsartikler og emballasje, sier Aarsland.

Utstyret måtte de bestille fra både USA og Hellas.

– Det kostet overraskende mye, forteller kompisgjengen.

Solofondet

Med en maskin som kostet rundt 30.000 kroner og andre utgifter tilknyttet produksjon av dekslene, trengte de kapital.

Dermed søkte de om midler fra Solofondet, en stiftelse som har som formål å inspirere og hjelpe aktive og engasjerte ungdommer for ideer, aktiviteter og prestasjoner til beste for dem selv eller andre ungdommer.

– Vi søkte om og fikk 52.000 kroner fra fondet. I tillegg fikk vi bidrag fra Sandnes Sparebank, Cultura gavefond, en danselinje på Østlandet og gjennom Spleis, forteller Aarsland.

Vil inspirere

Innpakningen dekslene sendes i, inneholder ikke plast og er lagd av plantebasert emballasje.

– Det er viktig for oss at hele pakken er så miljøvennlig som mulig, sier Mattingsdal.

Nå er ambisjonen å utvide bedriften.

– Vi er fornøyde med salget så langt og ser at det er en stor interesse for deksel laget av havplast. Målet videre vil være å lansere deksel for android og fortsette å inspirere med resirkulering, sier Aarsland.