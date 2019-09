På lørdag blir det ny byfest i Sandnes

– Dette har vært en stor suksess tidligere år, så det var klart vi skulle ha en ny byfest, sier daglig leder i Sandnes sentrum og prosjektleder for byfesten, Edle Kathrine Strømland Torkelsen.

På lørdag venter sentrumsforeningen og kommunen opp mot 10.000 gjester til Langgata.

Det blir moteshow, turnoppvisning, streetfood, dans, livemusikk, kakesalg, skumparty, stand up... ja, du finner det meste.

– Programmet er stappfullt, sier Torkelsen.

Se program i faktaboks under.

Fra byfest til kulturnatt

Byfesten ble arrangert for første gang i 2017, da som en markering av den kjærkomne oppgraderingen som gågata hadde fått.

Siden festen ble så godt mottatt, ønsket både politikere og næringsliv å holde arrangementet ved like. Årets byfest er den tredje i rekken og Sandnes kommune setter av 400.000 kroner til arrangementet.

– Hvert kvartal får 20.000 kroner hver, så er det opp til næringslivet å bestemme hva de har lyst til å gjøre, sier arrangementansvarlig i Sandnes kommune, Børre Jacobsen.

I tillegg utfordrer kommunen utelivsbransjen til å by på livemusikk gjennom kvelden. Da glir byfesten over i «kulturnatt», som ble testet ut for første gang i fjor.

Fakta: Byfest-programmet Lanternen: 12.00: Åpning ved ordfører Stanley Wirak

12.05: Sandnes sentrum og Musikkrådet presenterer: Konsert med Elim Brass

13.30: Politiske appeller med partiene som stiller til valg i Sandnes Kvartal 1 og 2 10.00-18.00 Marked i Krossen med lokalproduserte produkter

11.00 Mosaikkverksted for barn - stort fellesprosjekt!

12.00-13.00 Bli med å løpe «40-meteren». Team Ingebrigtsen’s yngste medlem starter løpet for barna

13.00 Sandnes turn opptrer. Bli med å turne!

15.00 Motevisning. Konferansier Thor Magne Seland

16.00-17.00 Svein Tang Wa spiller i Nygårdshuset

17.00-18.00 Kom og dans. Swing deg helt sør i Langgata

12.00-23.00 Salg av mat og drikke i Bakgården Kvartal 5 10.00-20.00 Minigolf

11.00 Cafeen åpner

12.00 Sandnes Bryggedans danser

13.00-15.00 Stig Morten underholder på cafeen. Bypresten kommer og inntekt for kakesalg øremerkes rusomsorgen i Sandnes.

13.00-16.00 Ballongartist

15.00 Moteshow

16.00 Jazzersize Håland kjøtt griller. Food truck – Mood4food. Kvartal 3 Langbord pyntet av Umulig Bukett. Rostrup deler ut gratis kaffe. Vafler hos Topman. Lykkehjul hos Cewe Japan Photo. Otteren får besøk av Van Bergen med hele sin kolleksjon. Sandnes Storband vil skape liv og røre med musikk (værforbehold) 12.15-14.00 Margunn Ueland signerer boken «Margunn’s kjøkkenhage» hos Norli.

14.00 Gratis pasta fra Pastabakeriet

13.00-18.00 Vendela og Petter kommer til Sandnes Optikk

20.00 Trekning av en gavekurv (verdi ca 10.000,-) til alle kunder som har handlet i kvartalet lørdag! Kvartal 6 10.00 Trolljegerene med aktiviteter for barn og voksne

13.00 Loungen åpner for servering av mat fra Noi og drikke fra Melkebaren

13.30 Moteshow

13.30-15.00 DJ Robert Hansen spiller i loungen

15.30 Lasse Berheim spiller i Loungen

18.00 Jane Doe spiller i Loungen Kvartal 4 Det vil bli times-tilbud hos ByBrun og Velvet (følg med på facebook). Gullgraving ved Gullsmed Christophersen Tilbud hos Brødrene Pedersen Antikk og Auksjon har spennende tilbud utenfor butikken Lille Bangkok vil ha servering utenfor restauranten 11.00-15.00 Agape og Annabelle har klesmodeller som går rundt i butikkene og i gata

12.00-14.00 Bibelbutikken: Boksignering med Astrid Skjørestad

15.00-17.00 Gamlaværket: «Afternoon tea»

12.00 Streetfood utenfor ByBrun

17.00 Konsert med Beate Tengs-Pedersen ved Velvet Skumparty på Gamlatorget 18–22. Fra 8.klasse. Gratis og rusfritt arrangement. Husk bevis! Pop up-kulturhus fra Sandnes Kulturhus 10.00–20.00: Pop up-kulturhus i Langgata 38 med kulturelle overraskelser, informasjon om forestillinger og du kan kjøpe billetter.

15.30: Kjell Inge Torgersen

16.30: Smakebiter fra musikalen Spelemann på taket

12.00, 14.00 og 16.00: Omvisning i tegneserieutstillingen på i KinoKino Kunstsal ved kurator Karin Sunderø

12.00–16.30: Tegneserieverksted for barn på KinoKino, med kunstnerne Gry Hege Rinaldo og Gunn Tjensvold

12.00, 13.00, 14.00 og 16.00: Barnefilm i KinoKino

14.00–16.00: Swingkurs utenfor Kulturhuset eller i foajeen (avhengig av vær). Instruktør er «bryggedansgeneral» Invalg Vea-Klungtvedt og Siv Anita Søyland Kulturnatt: 16.30: Madam Aase: Lasse Berheim

18.00: Banken: Lille John Klemetsen

19.00: Coffeeberry: Musikalske innslag

19.00–23.00: Swingkveld ved Kulturhuset, Ållveltes underholder fra scenen hele kvelden

19.30: KinoKino: Konsert med Kjersti «Chazz» Krogedal

20.00: Pastabakeriet: Lars Lind, Rolf Kloster, Svein Åke Bjerga, Cecilia Lind-Bjørnerud

20.00: Melkebaren: Good Old Days

20.30: Herefords Biffstue: TBA

21.00: Delikatessen: Tor Kvammen

21.00: Gresk gourmet: Armar & Bein spiller i bakgården

21.30: På Siå: Trubadur Per Vidar Staff

22.00: Petite: Dj Rob

Pål Christensen

Ny Sandnes-farge

Tidligere år har byfesten farget Sandnes sentrum lilla og hvit. I år får sentrumsfesten et nytt design.

– Sandnes har en rik teglstein-historie. Den rustrøde fargen preger også det nye rådhuset, så i år blir byfesten dekorert etter den gamle Sandnes-fargen, sier Jacobsen.

Og ja, tredje året på rad betyr også tradisjon.

– Byfesten er absolutt kommet for å bli. Neste år fyller blant annet Sandnes kunst- og kulturhus 20 år og Sandnes symfoniorkester 125 år, så vi har noen ideer til neste års fest allerede, sier Jacobsen.