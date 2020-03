Aktuelt Student Fredrik (30): – Jeg sitter igjen med 1000 kroner å leve for. Det sier seg selv at det ikke går Flere studenter mister deltidsjobben som følge av virusutbruddet. Det får konsekvenser for en allerede presset økonomi. Publisert: 20. mars 2020, 15:42 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fredrik Kooijman Dørr er permittert fra deltidsjobben. Som student har han ikke rett på dagpenger, noe som gjør at han nå må klare seg på studielånet alene. Det utgjør 8265 kroner i måneden. FOTO: Privat

– Jeg hadde siste arbeidsdag onsdag. Nå er jeg permittert på ubestemt tid, sier Fredrik Kooijman Dørr.

30-åringen studerer ved UiS og bor i et kollektiv på Storhaug. Deltidsjobben på elektrobutikken har vært et viktig bidrag for å få endene til å møtes i studenthverdagen. Nå som den er borte, får Dørr bare 8265 kroner utbetalt i måneden. Penger han får gjennom Lånekassen.

– Dette skal dekke alle faste utgifter på en måned, som husleie, forsikringer og andre regninger. Jeg sitter igjen med 1000 kroner å leve for. Det sier seg selv at det ikke går, sier han.

Mange er bekymret

Hvis du er under utdanning eller opplæring har du som hovedregel ikke rett til dagpenger. Dermed forsvinner en viktig økonomisk støtteordning som andre permitterte arbeidstakere kan benytte seg av.

– Vi får mange telefoner fra studenter som er bekymret for den økonomiske situasjonen framover, sier leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marte Øien.

Ifølge NSO er sju av ti studenter avhengige av en deltidsjobb i studietiden. Flere studenter er nå i samme situasjon som Dørr. De har blitt permittert og viktig biinntekt blir borte over natta.

Andre studenter jobber som ekstrahjelp eller tilkallingsvikarer, men nå har ikke arbeidsgiver jobb å tilby.

– Vi hører historier om folk som flytter hjem fordi de ikke har råd til å bli boende i byen de studerer i. Når den økonomiske usikkerheten er så stor, så har ikke studentene noe annet valg, sier Øien.

Det er 279.000 studenter i Norge. Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien, forteller at mange av dem vil få store økonomiske utfordringer. FOTO: Skjalg Bøhmer Vold

Jobber med støtteordning

Fredag ble det kjent at regjeringens krisetiltak kommer til å koste rundt 280 milliarder kroner. Penger som også skal komme studenter til gode.

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av koronapandemien så raskt som mulig», står det i en innstilling fra finanskomiteen som Stortinget vedtok i går.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvordan ordningen vil fungere i praksis og når studentene kan forvente å få penger på konto.

Men NSO er klar på at det haster.

– De fleste studenter klarer ikke legge opp en buffer og deltidsjobben er med på å dekke helt nødvendige utgifter. Det vil gå svært kort tid før mange studenter vil få store økonomiske utfordringer, sier Øien.

Ber om utsatt leie

På grunn av koronautbruddet er campus på Ullandhaug stengt.

Byas er kjent med at Studentsamskipnaden i Stavanger har fått forespørsler fra studenter som ber om å få utsatt husleia.

SiS Bolig har mottatt forespørsler om utsatt husleie, men ser an regjeringens tiltakspakke før de eventuelt godtar eller avviser slike forespørsler. FOTO: Fredrik Refvem

Direktør i SiS Bolig, Øyvind Lorentzen, har ikke oversikt over hvor mange det er snakk om og kan heller ikke si om dette er noe SiS vil innvilge.

– Vi har fått signaler om at det er en tiltakspakke på vei fra regjeringen. Derfor er vi avventende, sier han til Byas.

Vurderer å flytte

For UiS-studenten Dørr betyr permittering 12.000 kroner mindre inn på konto hver måned.

– Jeg kan ikke forstår hvorfor de som i utgangspunktet har minst penger til å klare seg skal få den dårligste krisepakken, sier han om dagens situasjon.

Heldigvis har 30-åringen klart å spare opp en liten buffer. Den kan han ta av dersom det er fullstendig krise, men det er frustrerende å ta av en sparekonto som en eller annen gang skal bli brukt til å komme seg inn på boligmarkedet.

– I verste fall blir det at jeg flytter hjem til mor og far, men det håper jeg at jeg slipper, sier han.

