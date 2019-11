– Det kommer flere og flere tilreisende til festivalen, og en av de største flaskehalsene i Kristiansand har vært overnatting. Det har vært voldsomt press og høye priser, og vi har jobbet i lang tid med å finne en løsning, noe vi har fått til nå, sier Leif Fosselie, daglig leder i Palmesus til KRSby.

I forkant av årets festival kunne man lese om stappfulle hoteller og et utleiemarked med skyhøye priser.

– Det er altså litt på overtid at dette tilbudet kommer, og vi har fått svært, svært mange henvendelser fra folk som ønsker seg noe sånt som vi lanserer i dag, sier Fosselie videre.

Ikke et svar på årets camping-problematikk

– Det var jo litt styr på campingplassene omkring i byen under årets festival, er dette et svar på den problematikken?

– Det styret handlet vel i utgangspunktet om at både festivaldeltakere og andre gjester med andre interesser var på campingplassene samtidig. Dette er ikke noe svar på det, men handler om å sørge for at våre gjester får best mulig opplevelse fra A til Å, sier Fosselie.

Fakta: Dette er «glamping» – Glamping er en betegnelse sammensatt av ordene «glamorøs» og «camping». – Det beskriver altså en slags glamorøs camping med fasiliteter og tjenester som vanligvis ikke er assosiert med «tradisjonell» camping.

Det vil ikke være en vanlig campingplass hvor du tar med ditt eget telt. Palmesus beskriver opplegget slik:

«Podpads på Palmesus vil ikke være tradisjonell camping, men et glampingkonsept der du får ferdig oppredde senger, tak over hodet, 24-timers sikkerhet og tilgang til mobillading, toaletter og dusjer.»

Vil ikke avsløre lokasjon ennå

Prisene vil variere, men det skal være døgnpriser fra 299 kroner per person.

Hvor denne glampingen vil være ønsker ikke Fosselie si noe om enda, annet enn at det vil være i gangavstand til bystranda.

Han forteller videre at det i første omgang vil være plass til 400 mennesker, men at dette tallet kan bli oppjustert etterhvert.

Fremdeles ingen campingfestival

– Dere har jo vært tydelige på at Palmesus er en strandfest og ikke «camping-festival», er ikke det at dere lanserer egen camping noe motstridende med dette?

– Det blir ikke en vanlig camp der man tar med egne telt og lignende. I mangel på en bedre formulering vil vi si at vi urbaniserer camping. Vi ønsker fortsatt å tviholde på at vi i aller høyeste grad er en urban strandfest, avslutter Fosslie.

