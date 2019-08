Kvinne (37) nektet inngang med kopi av pass: Hva er gyldig legitimasjon?

Flere banker har de siste årene sluttet å tilby bankkort med bilde.

Det betyr at for mange uten førerkort, er passet den eneste gyldige legitimasjonen de eier.

Marianne Michelsen (37) er én av dem. Som regel er det ikke et problem, men forrige helg skjedde det noe uventet:

Da hun og en vennegjeng var på vei inn på et utested i Stavanger, skulle hun som de andre vise frem legitimasjon. Uten førerkort eller bankkort med bilde, brukte hun en rett kopi av passet sitt. Det ble ikke godtatt som legitimasjon.

– Jeg måtte bare gå hjem, forteller Michelsen.

Ble nektet inngang

Marianne har ikke førerkort og ikke bankkort med bilde. Hun er 37 år, og trenger sjelden å vise frem legitimasjon. Og når hun først må det, så tar hun med seg pass eller en stemplet kopi av passet.

Banken hennes, som mange andre, tilbyr ikke bankkort med bilde. Det må hun søke om.

Da hun på lørdag var ute med venninner, var hun sist i køen, og ble stoppet i døren for å fremvise legitimasjon. Hun viste frem en stemplet kopi av passet sitt, men det holdt ikke.

– Jeg viste en riktig kopi av passet mitt til dørvakten, men vakten bare lo. Det er i tillegg dårlig dekning på Chevy’s, så jeg fikk heller lov til å gi beskjed til vennene mine at jeg ikke fikk komme inn. Det ble en veldig kjip kveld, sier Michelsen.

Kopien har hun fått validert og stemplet av en regnskapsfører. Det holdt likevel ikke.

– Jeg ser jo ikke ut som jeg er 19 heller. Jeg tar med meg kopien av passet mitt på Vinmonopolet, og der har det gått helt fint de få gangene de har spurt om legitimasjon, fortsetter hun.

Privat

PSS: Vil være fleksible

Avdelingsleder ved PSS Securitas Haugaland, Yngve Raad, beskriver hendelsen som underlig.

– Hvis det er åpenbart at noen er gamle nok og de mangler legitimasjon, så jobber i hvert fall vi for å være fleksible. Hvor strenge man må være er alltid avhengig av hvilke føringer vi får fra eiere og barene selv, forteller Raad.

– Vår største utfordring er nok mindreårige, som forsøker å lure seg inn ved å være flinke i Photoshop, fortsetter han.

– Har ikke bankkort med bilde

For banken til Marianne, Sandnes Sparebank, ble det slutt med bilde på de fleste bankkort i 2013. Cecilie Kloster, leder for samfunnsansvar og økonomisk kriminalitet i banken, presiserer at det handler først og fremst om sikkerhet.

– Tidligere var det veldig enkelt å endre på kortene. Nå er det blitt bedre, men likevel ser vi at det er mye ID-tyveri. Det er tryggere om dette er en oppgave overlatt til politiet, forteller Kloster.

Politiet og Justisdepartementet har siden 2007 arbeidet med å få på plass en egen ordning for nasjonale ID-kort. Fristen for når det skal være klart er brutt flere ganger, og den ferskeste fristen er nå 2020.

I mellomtiden har flere banker sluttet å tilby bankkort med bilde.

– Vi har ventet på ordningen i veldig mange år nå. Ordningen var igjen ute til høring i vår, så forhåpentligvis kommer dette på plass i 2020, fortsetter hun.

Til NRK sier Eva Sjøholt-Sandvik i Politidirektoratet av pass- og ID-prosjektet ikke var godt nok planlagt fra starten av.

– Grunnen til at dette fremdeles ikkje er klart er at overgangen til nytt system i politiet er ein omfattende prosess. Det handler blant annet om utvikling av nytt utstyr, endringer i regelverk og omorganisering i politidistriktene, sier hun til NRK.

Anne Lise Norheim

Strengere regler for pass

I underkant av 13.500 mennesker har i år meldt passet sitt tapt eller mistet så langt i år. Det kommer frem av Politidirektoratets tall fra årsskiftet til og med 28. mai.

I 2017 sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for forsvunnet pass. Mister du to pass i løpet av ti år, så vil du få en advarsel i posten. Mister du for tredje gang, så kan du bli nektet nødpass.

Marianne Michelsen hadde en såkalt «rett kopi» av passet sitt, en bekreftelse på at kopien er identisk med det originale dokumentet. Skal du kopiere passet ditt, er du nødt til å få en bekreftelse på at kopien er riktig. Men selv om kopien er bekreftet, betyr ikke det dokumentet i seg selv er godt nok.

Ifølge Finanstilsynet er dette gyldig legitimasjon: