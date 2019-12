Her er alle vinnerne av #byasbeste 2019!

Til sammen 10.878 stemmer kom inn i løpet av kåringene, i tillegg til dem dere nominerte frem på Facebook. Takk for det fantastiske engasjementet <3

#Byasbeste er over for i år, men nå tar vi et lite tilbakeblikk på noen innholdsrike uker med kåringer:

Vinneren av #byasbeste sentrumsbutikk: Godtebyen

Godtebyen dukket opp i bybildet 17. oktober 2018. Butikken er fargerik og bugner over med eksotisk godteri, inkludert 700 typer smågodt.

– Nå er vi ikke bare byens søteste butikk, men også byasbeste, sa en veldig glad eier og daglig leder til Byas, da resultatet ble klart.

Over 4200 stemte på favorittene sine, og Godtebyen tok seieren med 31 prosent av stemmene.

Eier og daglig leder, Emrah Coban, har nå planer om å utvide konseptet – muligens til Sandnes.

Vinneren av #byasbeste frisør: Ombré

I fjor ble frisørsalongen i Hillevåg nominert for første gang – og vant #byasbeste frisør 2018. I år har de jammen med vunnet igjen.

Ombrè Frisør fikk 387 stemmer, som vil si de vant med 16 prosent av stemmene.

– Vi fokuserer alltid på å få frem kundens naturlige skjønnhet, forteller eier og daglig leder Linn Eie-Olsen.

– Alle som jobber her gjør sitt aller beste. Vi er kollegaer, men også venner. Det blir mye latter som vi deler med kundene, sier Eie-Olsen.

Vinneren av #byasbeste takeaway: Zouq

Nesten 2000 stemmer kom inn og Zouq tok seieren med hele 19 prosent av stemmene!

Zouq ligger i Pedersgata, hvor de har holdt til i litt over fem år, og er ifølge Rafiq Norges eneste pakistanske restaurantkjede.

I tillegg var Zouq den første pakistanske restauranten som slo seg ned i Stavanger. Til neste år flytter de inn i enda større lokaler.

Det er tredje gang restauranten vinner #byasbeste takeaway.

Vinneren av #byasbeste treningssenter: Sats Trim Towers

Over 2600 av dere stemte på favoritten i #byasbeste treningssenter-kåringen. Det var tett i toppen, men Sats Trim Towers ble den klare vinneren.

– Jeg er så stolt. Jeg har faktisk ikke ord, sa Solveig Larsen, som er daglig leder ved Sats Trim Towers i Sandnes.

– Vi jobber så hardt hver eneste dag for at våre medlemmer skal få den absolutt beste treningsopplevelsen. Våre ansatte fortjener denne prisen. Det er en fantastisk måte å hylle det gode arbeidet de gjør på, sa en smilende Larsen.

Vinneren av #byasbeste kafé: Coffeeberry

Ekteparet Hanne og Thomas Jørgensen åpnet Coffeeberry i 2012. De ville skape en kaffebar der du fikk servert kvalitetskaffe, uten snobberiet, som kan følge med.

– Vi ville skape et koselig sted med god kaffe. Vi ønsker at folk skal bli sett, samtidig som vi vil lage byens beste kaffeopplevelse. Det mener jeg er en uslåelig kombo, sier Hanne Jørgensen, eier av Coffeeberry.

Coffeeberry vant med over 18 prosent av stemmene.

– Da vi skulle åpne på Bryne spurte vi gjestene hva vi skulle ta med. Jeg tenkte på møbler og diverse, men de svarte folka og den gode stemningen.

Vinneren av #byasbeste utested: Øst

I Stavanger Øst ligger baren Øst vegg i vegg med Tou Scene. Ifølge innehaveren har de verdens beste øl. Ifølge dere er de byens beste utested.

Hele 1849 stemmer kom inn, men Øst ble den suverene vinneren med 375 av disse. Det vil si at de tar seieren med rundt 19 prosent av stemmene.

– Det er så kjekt! Vi har så mange engasjerte gjester. Hele bydelen består av folk som virkelig bryr seg om det de holder på med, og det tror jeg folk legger merke til, sier Oscar Eriksen, som er daglig leder ved Øst.

