Eierne, Hanne og Thomas Jørgensen, reagerte med sjokk når beskjeden kom og er svært takknemlige for at Byas-leserne har stemt dem frem.

På de herlige pallplassene finner vi Kafé Go Nok på 2. plass, med nesten 15 prosent av stemmene. Sjå Inge, vinneren av kåringen i 2018 (og 2017), ligger på en god 3. plass med nesten 14 prosent av stemmene.

Ekteparet Hanne og Thomas Jørgensen åpnet Coffeeberry i 2012. De ville skape en kaffebar der du fikk servert kvalitetskaffe, uten snobberiet, som kan følge med.

– Vi ville skape et koselig sted med god kaffe. Vi ønsker at folk skal bli sett, samtidig som vi vil lage byens beste kaffeopplevelse. Det mener jeg er en uslåelig kombo, sier Hanne Jørgensen, eier av Coffeeberry.

En drøm

– Det har vært en lang reise, forteller Jørgensen.

Da Hanna studerte i København jobbet hun på en «fancy» kaffebar, et yrke hun fortsatte i da hun flyttet til Oslo. Mannen hennes, Jørgen, hadde lenge hatt en drøm om å starte kaffebar. Da de flyttet til Sandnes, ble drømmen realisert.

– Vi har alltid likt folk. Før vi åpnet lagde vi kaffe til folk fra leiligheten vår. Den enkle stemningen som oppstår under en kaffe-drøs har vi alltid likt.

Coffeeberry eierne startet først «Benk» i lokalene til KinoKino, men det var for lite folk i området og bad for business. Da lokalene ved Ruten ble ledige, tok de sjansen.

Bestemors stue

Når Byas besøker Coffee Berry, en sen ettermiddag i desember, er det barista Jorid Hoel og Marcus Brekke som styrer skuta. De ser ut til å storkose seg på jobb.

– Vi ville lage en uhøytidelig, avslappet og lun stemning, forteller Jørgensen.

– Litt som bestemors stue, pluss litt sirkus.

Inne på kafeen er det for lengst pyntet til jule og juleklassikere kan høres over høyttalerne. Elliot Ehreneberg sitter innerst i lokalet og skriver.

– Ser du har klistremerker?

– Ja, jeg er fan.

Ehreneberg har vært stamkunde av og på hos Jørgensen-paret siden de startet Benk. Så cirka ti år.

– Broren min jobbet her og fikk meg til å like kaffe. Så her sitter jeg som regel og skriver med en god kopp kaffe.

– Hva er det beste med Coffee Berry?

– Kaffen. Her er serverer de kun «single state kaffe», derfor er det kvalitet og smaker aldri det samme.

Ehreneberg forklarer: Kaffen du kjøper i butikken er ofte blandet fra flere kaffebønder. Kaffen på kafeen kommer fra én og én kaffebonde. Det betyr ren kaffe med sesongsvingninger.

Jørgensen blir glad når hun hører at folk setter pris på plassen hun og mannen har startet.

– Det skal være et sted der det er godt å være og at folk føler de blir sett. Da vi skulle åpne på Bryne spurte vi gjestene hva vi skulle ta med. Jeg tenkte på møbler og diverse, men de svarte folka og den gode stemningen.

Dét varmet hjertet til Jørgensen.

