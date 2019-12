Så lenge Susanne Sandgren kan huske har hun ønsket å starte noe eget innen mote. I april bestemte hun seg for å gjøre drømmen til en realitet.

Det har resultert i klesmerket SANSU, og en egen kleskolleksjon som skal lanseres på Ostehuset i Stavanger på nyåret - og vises fram under Copenhagen Fashion Week.

– Jeg tenkte at nå må jeg bare gjøre det. I august begynte jeg for fullt, og nå er endelig kolleksjonen her, forteller Sandgren til Byas.

Alltid interessert seg for mote

29-åringen fra Stavanger ble interessert i mote og design i ung alder. Hun minnes at hun var glad i å tegne, og at motivet ofte var klær.

– Jeg har alltid vært interessert i det kreative, og særlig det visuelle. Det er utrolig kjekt å begynne med en idé, få ideen ned på papir og til slutt se det ferdige plagget.

Men i mange år var interessen for mote noe Sandgren bare drev med på fritiden.

Studerte mote i Milano

– Jeg tok utdannelse i internasjonal markedsføring på BI i Stavanger og reiste til New York på utveksling. Da studiene var ferdig tenkte jeg «nå har du gjort noe fornuftig», derfor bestemte jeg meg for å satse på design.

Dermed reiste Sandgren til Milano for å lære mer om sin store lidenskap. Det resulterte i en master i design.

– Det var absolutt riktig avgjørelse!

– Identitetsskapende

I 2017 returnerte Sandgren fra Milano med en master i design i bagasjen, og begynte å jobbe med salg av mote. Blant annet for det norske klesmerket IBEN i Oslo.

– Hvorfor mote?

– Mote er identitetsskapende og en viktig måte å uttrykke seg på. Jeg synes det er interessant og spennende.

Inspirert av Jærstrendene

Mye har skjedd siden Sandgren bestemte seg for å satse i vår. Nå henger hele kleskolleksjonen, som består av kjoler, bukser, bluser og gensere, på et klesstativ inne på kontoret hennes i Pedersgaten.

– Hele prosessen har vært utrolig kjekk fra start til slutt, men å endelig få klærne levert er en fantastisk følelse, sier Sandgren, som beskriver kolleksjonen som klassisk og skandinavisk.

– Fargene er inspirert av de vakre Jærstrendene.

Noen av plaggene har fått farge fra planter og blomsterrøtter. Det gjør at de er fri for kjemikalier og giftige utslipp.

Støtte fra Innovasjon Norge

– Jeg jobber mye med bærekraftige materialer som ikke finnes på det norske markedet enda. For eksempel med resirkulert kasjmir, forteller Sandgren.

Hennes interesse og engasjement for resirkulerte og bærekraftige materialer har gitt henne støtte fra Innovasjon Norge.

– Moteindustrien er på andreplass over industrier som forurenser mest. Jeg bestemte meg for at jeg ville gjøre dette på en ansvarlig måte, sier Sandgren.

I 2019 fikk 4473 selskaper og prosjekter finansiering fra Innovasjon Norge. Det utgjør en samlet sum på 5991 millioner kroner. I Rogaland var det 357 selskaper og prosjekter, og SANSU er en av disse.

– Det er kjempekult at Innovasjon Norge ønsker å støtte SANSU. Det er ikke ofte slike prosjekter får støtte.

Norge, Skandinavia og Asia

Etter lanseringen og Copenhagen Fashion Week på nyåret ønsker Sandgren å selge kolleksjonen til klesbutikker. Hovedsakelig i Norge og Skandinavia.

– Jeg har veldig lyst til å prøve meg på Asia etter en stund. Der er det jo et kjempemarked. Men vi får se, sier Sandgren.

