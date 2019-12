Andre juledag åpner den italienske restauranten Olive Tree i Sølvberggata i Stavanger.

– Da kan folk komme å fylle opp magene sine med god italiensk mat og drikke, sier Rronë Sadria til Byas. Han blir ny daglig leder hos restauranten.

– I januar begynner vi for fult med frokostservering, sier Sadria.

Utvider

Olive Tree hadde tidligere restaurant i Nygata i Stavanger, men flyttet til Bystasjonen i Sandnes før 100-ugå høsten 2018.

Nå utvides det med ny restaurant i Stavanger.

– En av grunnene til at vi ønsket oss tilbake til Stavanger, er at det er en større by, hvor det er mulighet til å nå ut til flere kunder. Vi ser også at flere reiser fra Sandnes til Stavanger for å spise, sier Sadria.

Anders Minge

Italiensk mat til en billig penge

I begynnelsen serverte Olive Tree gresk mat, men i sommer valgte de å gå over til italiensk.

– Vi skal ha store porsjoner under 200-lappen. Det er viktig for oss at det skal være et avslappet og hyggelig sted, hvor man kan få god mat til en billig penge, sier Sadria og legger til:

– Så skal vi så klart ha italienske desserter, kaffe og drinker.

Pernille Filippa Pettersen

Uteservering og konserter

I helgene ønsker Olive Tree å ha DJ og mot sommerhalvåret er det planlagt uteservering.

– Mot våren skal vi få på plass en scene slik at vi kan ha konserter på terrassen. Her skal det være lange åpningstider. Vi ønsker å tilby litt av alt, slik at det blir et sted alle kan benytte seg av. Uavhengig om man ønsker frokost, lunsj eller middag.

Pernille Filippa Pettersen

Lidenskap for italiensk mat

Sadria har selv lang erfaring med italiensk mat. Han er opprinnelig fra tidligere Jugoslavia, og arbeidet hos en italiensk familie i oppveksten.

– Jeg jobbet på kjøkkenet og var servitør på restauranten deres. Det er slik jeg lærte alt jeg kan om italiensk mat, som er min lidenskap.

Tor-Arne Vikingstad

Funky Moustache har stengt

De siste årene har flere konsept gjestet lokalene i Sølvberggata. Blant annet restaurantene California Republic og Funky Moustache. Sistnevnte åpnet i juli i år, men har nå stengt dørene.

Byas har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder hos Funky Moustache, Sunny Gjomakaj, som ikke har besvart henvendelsen.

