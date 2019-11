Flere større pizzakjeder har startet opp i Stavanger og Sandnes. Nå kommer én til.

Tirsdag ble det kjent at Pizzaco skal inn på det norske pizzamarkedet. Eierne har allerede brukt millioner av kroner, målet er 100 til 150 filialer og de første take away-utsalgene åpner trolig allerede neste måned.

Men Pizzaco er ikke de første. På Nord-Jæren har flere prøvd å lage et levebrød av den italienske matretten. Vi snakker ofte om matfylket Rogaland, men hvorfor pizza?

La grunnlaget på Storhaug

Vi må spole tiden ganske langt tilbake. Året er 1973. Da kjørte østlendingen Svein Jorås og en kamerat over fjellene for å åpne en pizzarestaurant i oljebyen.

– Han hadde vært i utlandet og kom ens ærend til Stavanger for å åpne pizzarestaurant, forteller datteren Christina Stølen.

Jorås slo seg opp i Breibakken 28 på Storhaug. En av de første pizzaene på menyen var med biff, bacon og løk, bedre kjent som en «Bankers» i dag. Et eksotisk måltid tidlig på 70-tallet, og mange rogalendinger prøvde pizza for aller første gang hos Jorås i Breibakken.

Anders Minge

Pizza 28 hadde på det meste 29 utsalgssteder i regionen, fra egne filialer til lokale avtaler med Esso-stasjoner i distriktet.

Selskapet holdt deg gående helt til 1996. I 2012 prøvde Stølen og ektemannen å åpne restauranten på nytt i Sandnes, i tillegg ble det åpnet en filial i Stavanger som nå har blitt til Peppes Pizza. Stølen solgte seg ut av driften i 2014 og dermed var pizzaeventyret nok en gang slutt for familien.

– Jeg tror nok det grunnlaget min far la tidlig på 70-tallet har hatt mye å si for andre pizza-gründere i regionen, sier Stølen.

Dolly til folket

Hun har nok mye rett i det. På 70-tallet kom Pizza 28 også til Sandnes. Denne restauranten ble kjøpt opp i 1985 av Tore Gjesteland. I 1986 ble dette landets første Dolly Dimple’s-utsalg.

Hans Petter Jacobsen

I 1987 kjøpte Andreas Hatjoullis aksjene i selskapet og tok Dolly-pizzaen ut til hele landet.

– Sandnes har en lang tradisjon for innovasjon. Bare se på klesbutikken Cubus, sykkelfabrikken og byggefirmaer. Det er nok en gründerånd i Sandnes, sier Hatjoulis.

I begynnelsen baserte Dolly seg på oppskriftene fra Pizza 28. «Bankers» var bankers på menyen. Dette navnet tok også Hatjoullis med seg da han i august i år åpnet Bankers Pizza på Forus.

På sitt største hadde Dolly Dimple’s over 80 utsalg fra Kristiansand til Alta. I 2017 solgte Norgesgruppen pizzakjeden til det amerikanske selskapet Domino’s. Hatjoullis la Dolly-karrieren på hylla i 2011.

Fredrik Refvem

– Hva tenker du om Pizzacos planer om 100 til 150 utsalg i Norge?

– To ingredienser er nøkkelen til suksess: Et godt produkt og rimelige lokaler. De har pengene, men om de lykkes er en annen ting. Du kan ikke åpne 150 filialer over natta. Det er mye som skal på plass, husk at du må ha en grossist som kan levere varer til hele landet, sier Hatjoullis.

– Du startet Bankers tidligere i år. Vil du utvide?

– Har du hørt uttrykket «First we take Manhattan, then we take Berlin»?

– Ja, så du vil bli større du også?

– Ja, men alt med tid og tålmodighet. Du må først bevise at du har kontroll, oversikt og et godt produkt. Så kan det bli aktuelt å utvide, sier Hatjoullis og legger til at flere bydeler på Nord-Jæren er aktuelle for framtidige Bankers-utsalg.

Jarle Aasland

Det største pizzaeventyret

En annen aktør som har slått seg stort opp i bydeler over hele landet, er Pizzabakeren.

Når vi først snakker om pizza-eventyr, er dette historien om Askeladden, Dovregubben, Bamse Brakar og Smørbukk på en gang. I 2003 åpnet Pizzabakeren sitt første utsalg på Klepp og omsetningen har økt hvert eneste år. Nå nærmer kjeden seg 200 utsalg i seks land og forventet omsetning er 1,3 milliarder kroner i 2019.

– I 2006 satte vi oss et mål om 180 utsalgssteder i Norge. Nå har vi 181, så vi må egentlig legge ned en filial for å nå målet vårt, spøker daglig leder Jan Henrik Jelsa.

Anders Minge

Han er forsiktig med å kommentere planene til Pizzaco som ønsker opp mot 150 utsalg på landsbasis, og dermed vil bli en stor konkurrent til Pizzabakeren.

– Jeg vet ikke om disse har en større sjanse for å lykkes sammenlignet med noen andre. Vi tar alle konkurrenter på alvor, men at noen ønsker å ta en bit av pizza-markedet kommer ikke som en overraskelse, sier Jelsa.

– Hva er suksessoppskriften?

– Det handler om å ha et godt produkt i bunn. I tillegg har vi et godt og effektivt system som fungerer, og flinke franchisetakere over hele landet. Det er ikke så mye mer enn det, sier Jelsa.

Han mener at det er plass til flere i pizzamarkedet, men lar seg ikke skremme av en bedrift som foreløpig ikke har noen utsalg å vise til. Samtidig tror han også det er plass til enda flere Pizzabakeren-filialer.

– Vi åpner cirka én Pizzabakeren i måneden, rundt 10 stykker i året. Vi mener selv at det er plass til rundt 40 til 50 filialer til i Norge, sier Jelsa.

– Hvor er årsaken til at mange fra Stavanger og Sandnes har satset på pizza?

– Det kan være litt tilfeldig, men det vokste opp en leverandørindustri med Dolly. Etter hvert som vi har blitt større, har det samme skjedd rundt oss. Det er naturlig at folk prøver seg fordi andre har lykkes, sier Jelsa.