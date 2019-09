Hva er egentlig jobben til rådmannen?

«Men er det ikke de vi har valgt som styrer,» spør du?

Jo da. Det er de folkevalgte som tar den endelige avgjørelsen, men rådmannens mening spiller ofte ganske mye inn på hva politikerne bestemmer seg for.

Hvordan kan det ha seg? Svaret får du i videoen over ☝️

