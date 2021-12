Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes H&M legger ned på Tasta Kjøpesenteret jobber med å få inn nye aktører i lokalene. Publisert: 02. desember 2021, 11:02 Janne Håland

H&M har holdt til på Tasta siden Tasta senter åpnet for ni år siden.

H&M på Alti Tasta (tidligere Tastasenteret) har valgt å ikke fornye kontrakten med senteret.

Det bekrefter senterleder Birte Wiinberg.

– Det er alltid dumt å miste en slik aktør. H&M har i lang tid vært en spennende butikk for senteret, sier hun.

Stenger nyttårsaften

H&M har holdt til i lokalene siden Tasta senter åpnet i 2012. Kleskjeden har sin siste åpningsdag på senteret 31. desember.

– Vi jobber allerede med andre spennende aktører som kan komme inn, sier Wiinberg.

Hvilke butikker dette er, vil hun foreløpig ikke gå inn på.

– Så får vi også inn Vinmonopolet på nyåret. Vi merker stor interesse fra andre aktører rundt dette, sier Wiinberg.

Hun har tidligere sagt at avtalen med Vinmonopolet var bra å få på plass.

Mange legger ned

I fjor ble det kjent at et kriserammet H&M ville legge ned minst sju butikker i Norge, og 250 butikker over hele verden, innen 2021.

H&M i Vågen i Sandnes var blant utsalgene som forsvant i fjor.

Kleskjeden vurderer hele tiden både de fysiske butikkene og nettbutikken, opplyser pressekontakt Thea Kjendlie i H&M.

– For å forbli relevante og for å fortsette å kunne tilby gode shoppingopplevelser, må vi tilpasse oss den endringen vi ser i kundeatferd og nye forventninger. Vi håper at kunder i området vil fortsette å bruke nærliggende H&M-butikker, og at de vil besøke oss online, sier hun.

Alle medarbeiderne på Tasta har fått tilbud om nye jobbmuligheter internt i H&M, ifølge Kjendlie.

