Aktuelt Restaurant Nytt utested i Stavanger sentrum åpner «endelig» dørene Problemer med skjenkebevillingen og koronasituasjonen førte til at innehaveren solgte sportsbaren. Med ny eier åpner utestedet dørene fredag. Publisert: 09. mars 2021, 18:00 Tone Pedersen

Tweed åpner i Kongsgårdbakken, hvor BAR Social Eating holdt til tidligere. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkiv)

«Da kan vi endelig åpne dørene. Velkommen til oss fredag 12. mars,» melder Tweed på Facebook.

Og «endelig» er nok ingen overdrivelse: Planen var å åpne i januar 2020. Men så kom korona og skjenkestopp. Og det skulle dessuten vise seg å bli vanskelig å få skjenkebevillingen i havn. Innehaver Renas Yonan valgte derfor å selge.

Ny eier, samme konsept

Yonan forteller til Byas at salget ble gjort i september i fjor. Han henviser til ny eier - Lina Shafik Dinkha - for videre spørsmål.

– Jeg håper virkelig det går som vi har tenkt. Det er ikke lett å åpne under korona, men vi må fortsatt gjøre det. Man vet jo ikke når korona tar slutt, sier Dinkha til Byas.

LES MER: Klarte ikke redde Stavanger-restaurant fra konkurs

På Tweeds nettsider og sosiale medier-kontoer ser det ut til at både navn og konsept er det samme. Det heter fortsatt «Tweed - Food & Sports», og er kort fortalt et sted for sportsinteresserte hvor du også kan få deg en matbit.

– Jeg valgte å beholde konseptet. Det så bra ut, var veldig interessant og litt annerledes, sier Dinkha.

Den nye eieren forteller at stedet nå i starten har åtte-ni ansatte.

– Så får vi se hvordan det går, om vi trenger flere etter hvert.

Verken tidligere eller nåværende eier ønsker å kommentere kjøpesummen.

LES MER: Samarbeid ga resultater: – Mange kommer inn og lurer på hvor det nye burgerstedet er

Skjenkebevilling

Det var på grunn av en gammel skattesak at skjenkebevillingen til Tweed aldri verken ble innvilget eller ferdigbehandlet av Stavanger kommune. Dette kombinert med koronasituasjonen, gjorde at Yonan bestemte seg for å selge, uttalte han til Byas i fjor høst.

Renas og Rita Yonan håpet å kunne åpne sportsbaren Tweed i Kongsgårdbakken i slutten av januar 2020. Nå har nye eiere overtatt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkiv)

Skattesaken førte også til trøbbel med skjenkebevillingen til Yonans restaurant og sportspub Møllehagen i Bryne.

Renas Yonan er daglig leder av Yonan Gruppen AS, som også eier Happy Time- og Yummy Time-restaurantene.

LES MER: Ny restaurant åpner i disse lokalene i Stavanger sentrum

I slutten av oktober ble det imidlertid klart at Møllehagen fikk bevilling ut 1. april 2021, ifølge Jærbladet.

– Vi er glade for at kommunestyret ser at vi jobber positivt og ryddig for byen og regionen, uttalte Yonan til avisa.