Aktuelt Stavanger Voi snur - kommer til Stavanger likevel Sa i februar at de ikke ville satse i Stavanger. Fredag neste uke setter Voi ut 100 nye elsparkesykler i byen. Oppdatert: 11. september 2020, 16:15 Tone Pedersen

– Vi ser veldig fram til å komme til Stavanger, sier norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi. FOTO: Voi

Elsparkesykler fra Ryde og Tier finnes fra før av i byen. Nå melder også Voi ankomst.

– Ja, vi lanserer neste fredag. Det blir spennende - vi ser veldig fram til å komme til Stavanger, sier norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi til Byas.

Fredag 18. september vil det svenske selskapet sette ut 100 nye elektriske sparkesykler - som gjør at det totale antallet i byen altså blir 300.

Snuoperasjon

Gjerde har tidligere sagt at det er uaktuelt for det svenske selskapet å etablere seg i Stavanger, så lenge det var en begrensning på maks 100 elsparkesykler per operatør.

– Vi håper og tror at det blir en forbedret regulering neste år. Vi tror at sykkelbyen Stavanger trenger flere og bedre tilbud, sier Gjerde.

Via appen kan du se hvor det finnes ledige elsparkesykler i nærheten. FOTO: Gorm Kallestad/NTB scanpix For at det skal være et ok tilbud for brukerne, må vi få høy nok tetthet mellom sparkesyklene.

– Hva er det dere ønsker å endre med dagens regulering?

– Vi ønsker å sette brukeren mer i fokus. Man ønsker at flere skal gå, sykle eller bruke elsparkesykkel - og da er det viktig å gi et tilbud som faktisk kan konkurrere med personbilen og som kan støtte opp under eksisterende kollektivtransport. For at det skal være et ok tilbud for brukerne, må vi få høy nok tetthet mellom sparkesyklene.

– Hva skjer hvis det ikke åpnes for flere enn 100 sykler per operatør?

– Nå ønsker vi å vise fram hva som er mulig å få til. Og vi har tro på at det blir forbedret.

Ryde var den første operatøren av elsparkesykler som etablerte seg i Stavanger. FOTO: Jan Inge Haga (arkiv)

Suksess i Stavanger

Seksjonsleder for vei, Trygve Petter Nilsen, i Stavanger kommune ønsker den nye aktøren velkommen.

– Voi har avventa lenge, men nå har de snudd og ønsker å være med. Velkommen skal de være, sier han.

Selskapet rekker dermed å bli en del av pilotprosjektet med elsparkesykler i kommunen, som skal evalueres og legges fram for kommunalstyret i november.

Nilsen forteller at Stavanger ikke har hatt like store problemer som andre byer - der sparkesykler ble plassert ut uten avtale og ble parkert i hytt og vær.

– Fram til nå har det gått veldig bra. Vi har hatt kanongod dialog med aktørene. Personlig tror jeg Stavanger gjorde alt rett i forkant; hadde dialogmøter med alle, vedtok tidlig retningslinjer og begynte i det små med 100 sykler per aktør.

Parkeringstrøbbel har vært et stort problem i flere andre byer, men ikke et stort problem i Stavanger, ifølge seksjonsleder for vei, Trygve Petter Nilsen. Her er elsparkesykler fra Tier, Voi og Bolt utenfor Oslo S. FOTO: Annika Byrde/NTB Scanpix

– Har det vært mye klager fra vanlige folk?

– Nei, men de klagene som har kommet har gått på at brukeren har satt fra seg elsparkesykkelen i et privat gårdsrom, en hekk eller sånne ting. Men jeg vil ikke si det har vært et stort problem. Om ikke en ny person tar den i bruk i løpet av kort tid, gir vi bare beskjed til aktøren og de henter den inn.

Hva med Sandnes?

Norgessjefen i Voi forteller at kunder i Stavanger vil få selskapets aller siste modell, med utbyttbare batterier, og vil dermed være den første aktøren i byen som kan tilby akkurat dette.

– Hva annet er det som skiller dere fra konkurrentene?

– Vi er blitt et verb. I Oslo sier de «å voie». Ellers ønsker vi generelt gode reguleringer og samarbeid med kommunene, og vi tenker langsiktig. Vi er eksklusiv operatør i 15 byer og eneste operatør i England. Det er fordi vi kan vise til gode erfaringer, modeller og referanser.

Apropos andre byer: Har Voi noen planer for etablering i Sandnes?

– Først må vi ha tillatelse til å få et større antall sykler på plass. Men det skal jo komme en fantastisk sykkelstamvei mellom Stavanger og Sandnes, så det hadde absolutt ikke vært feil.

Publisert: 11. september 2020, 15:53 Oppdatert: 11. september 2020, 16:15