Aktuelt Kreft Instagram-aksjon nærmer seg millionen: – Det er vanvittig mye penger! For hver like eller kommentar på Instagram, donerer russen penger til Kreftforeningen. Det blir det fort mye penger av. Oppdatert: 31. oktober 2020, 19:46 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#russmotkreft samler russ over landet og givergleden er ekstra stor i år. FOTO: Skjermdump Instagram

I skrivende stund har neste års russ samlet inn nesten 900.000 kroner til organisasjonen.

Givergleden varmer hjertet til distriktsleder ved Kreftforeningen i Stavanger, Camilla Gram.

– 900.000 kroner er en god del penger...?

– Det er ikke en god del penger. Det er vanvittig mye penger! Det er helt utrolig hva de har fått til. Jeg er kjempeimponert, sier hun entusiastisk til Byas.

#russmotkreft

Aksjonen går under navnet #russmotkreft. Den startet som en utfordring mellom to russebusser ved Hetland videregående skole i 2018.

1 like på Instagram tilsvarte 1 krone til Kreftforeningen. Noen høynet til 2 kroner, andre til 5. Så spredte utfordringen seg på sosiale medier. På en uke ga russen nesten 600.000 kroner.

Aksjonen samlet inn så mye penger og skapte så stort engasjement blant avgangselever over hele landet, at den nå har blitt en årlig happening samtidig som Rosa sløyfe-aksjonen.

Milan Aran i Din Russetid utfordret to russebusser ved Hetland videregående skole i 2018. Dette har nå blitt til en årlig innsamlingsaksjon. FOTO: Privat

I fjor kom det inn 458.000 kroner, mens det for lengst er kjent at det i 2020 blir ny rekord med nærmere 900.000 kroner.

Dette betyr at aksjonen har samlet inn cirka 2 millioner kroner siden oppstarten.

– Dette er russens egne penger. Det er ikke snakk om sponsorer eller bedrifter, det er russen som betaler dette ut av egen lomme. Det er ganske vakkert, sier en småstolt initiativtaker, Milan Aran (21) i Din Russetid.

LES MER: Landstreffet slipper headlinere til 2021

LES MER: Stortingspolitiker ber statsministeren flytte russetiden

Både Aran og Harald Stensland (bildet) har hatt kreft i familien. Derfor er det en sak de brenner sterkt for. FOTO: Privat

Personlig og enkelt

Det var han og kollega Harald Stensland (22) som utfordret russebussene ved Hetland for to år siden. At aksjonen skulle vokse seg så stor, hadde Aran aldri forutsett.

– Da vi arrangerte dette for første gang, håpte vi at vi skulle klare å samle inn 50.000 til 100.000 kroner, sier han og ler.

Både Aran og Stensland har en historie med kreft i familien. De tror mange russ har opplevd det samme, og at dette er en årsak til at engasjementet har blitt så stort.

– Samtidig er det lett å gi penger via likes på Instagram. Trykk to ganger på bildet, så har du gitt penger til en god sak. Det blir fort snakk om mye penger når mange personer følger mange russegrupper, sier Aran.

Distriktsleder ved Kreftforeningen i Stavanger, Camilla Gram. FOTO: Jarle Aasland

– Svært takknemlige

Russen har alltid vært en viktig støttespiller for Kreftforeningen. Det er tradisjon at russen engasjerer seg i Krafttak mot kreft-aksjonen i mars hvert år.

– Men aksjonen til Din Russetid er ekstraordinær. Det at de klarer å engasjere og mobilisere så mange over hele landet, står det stor respekt av. Vi er fulle av beundring og svært takknemlige, sier Gram.

Publisert: 31. oktober 2020, 19:00 Oppdatert: 31. oktober 2020, 19:46