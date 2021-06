Aktuelt Gamle Stavanger Snart får Gamle Stavanger en helt ny kafé Lørdag 19. juni slipper Iddis kafé & brasseri både store og små inn i hjertet av Gamle Stavanger. Publisert: 12. juni 2021, 19:00 Tomine Walmsness

Iddis kafé & brasserie håper å bli en plass for alle, både lokale folk og turister. FOTO: Jon Ingemundsen

– Iddis kafé & brasseri blir den eneste kafeen i dette området, og vi gleder oss veldig til å åpne, sier avdelingsdirektør, Inge Eikeland, i Museum Stavanger (MUST).

Planen var at også Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum skulle åpne om knapt en uke, men det er utsatt til høsten grunnet covid-19.

Kafeen vil derimot åpne dørene lørdag 19. juni.

– Det har vært enkelte utfordringer med byggeprosessen, men vi kom oss i mål til slutt og nå håper jeg folk utnytter denne plassen for alt den er verdt, sier Eikeland.

– Jeg elsker å stå her

– Vi har fått med oss et fyrverkeri av en kokk fra Belgia, og hans bedre halvdel. Vi er veldig takknemlige for å ha dem på laget, forteller Eikeland, og retter blikket mot et hjørne der driverne av kafeen står.

Det er en sprudlende Christophe Oscar Samijn som møter Byas ved serveringsøya midt i lokalet. Kokken skal sammen med Annelin Boman, drive kafeen og de har gledet seg lenge til å åpne.

– Det er virkelig en drøm å kunne drive denne kafeen med så frie tøyler til å eksperimentere med matvarer, forteller Samijn, samtidig som han setter sammen signaturretten deres: Trefjøl med blings av lokale råvarer.

– Denne retten tror jeg mange vil like, den byr på deilige smaker og kombinasjoner, sier Samijn, som legger til at den også finnes i en vegansk utgave.

Christophe Oscar Samijn elsker å jobbe med mat og har gjort det hele livet. På bildet legger han siste finishen på en av rettene du kan smake på Iddis kafé & brasseri. FOTO: Jon Ingemundsen

Annelin Boman forteller at de også skal ha et tapasbrett på menyen, som skal fortelle noe om byens historie. Når museet åpner til høsten, blir det en fin rett å starte eller avslutte besøket med.

Samijn presiserer at de ønsker å skape noe for alle. Ikke for dyrt eller for komplisert, men noe som treffer smaksløkene til både lokale og turister.

– Jeg elsker å stå her, spesielt fordi vi står foran gjestene. Det skaper en ærlig atmosfære, de ser hva vi driver med, og kommunikasjonen blir veldig åpen, forklarer Samijn.

– Vi skal gjøre vårt aller beste. Sammen er vi et bra team og vi tenker veldig likt, sier Christophe Oscar Samijn. Han og Annelin Boman skal drive kafeen sammen. FOTO: Jon Ingemundsen

Ivaretar historien

Museumskafeen er fylt med inspirasjon fra iddiser. En gang i tiden stod barn med hendene opp mot luften for å fange de flyvende iddisene, som ble kastet ut av fabrikkens vinduer.

Fascinasjonen for iddiser ville arkitektene og designerne ta med inn i kafeen. Gjennom grafiske detaljer, fronter, farger og bjørk.

– Hermetikkindustrien og den grafiske industrien var veldig stor i byen, og for oss er det viktig å inkludere i interiøret, sier administrerende direktør, Siri Aavitsland.

Hun forteller at de holder åpent hver dag hele sommeren, og håper at de som tar turen får en fin opplevelse.

– Dette er kultur og byutvikling på sitt beste. Gjennom samlokaliseringen av disse to museene med den nye kafeen, skaper vi et fantastisk byrom og møteplass i hjertet av Stavanger.

Administrerende direktør, Siri Aavitsland, har lenge sett frem til åpningsdagen. FOTO: Jon Ingemundsen

Fullt program i sommer

Planen er å gjennomføre flere arrangementer i kafeen denne sommeren. Blant annet som sentral aktør under Gladmat-festivalen. Andre arrangementer finnes det en oversikt over på iddismuseum.no.

– Det står et sterkt team med gode samarbeidsevner bak dette prosjektet. Alle har stått på og gjort en kjempeinnsats i en utfordrende tid, sier Aavitsland.

Hun gleder seg enormt til å kunne åpne hele bygget senere i høst, og håper at folk koser seg med kafeen som en «forrett» frem til da.

