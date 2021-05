Aktuelt Boligkjøp Regjeringen åpner for å bruke BSU-penger til oppussing Regjeringen vil gjøre det mulig å bruke BSU-penger til oppussing av bolig. Publisert: 11. mai 2021, 11:15 NTB

– Nå lovfestes adgangen, den gjøres generell, og det stilles ikke krav til tidsmessig sammenheng med selve boligkjøpet, skriver regjeringen. FOTO: Shutterstock

Det kommer fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Regjeringen foreslår at midler på konto for boligsparing for ungdom (BSU) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen, skriver regjeringen.

Praksis åpner allerede for at noen slike kostnader kan dekkes i inntil fem år etter boligkjøpet.

– Nå lovfestes adgangen, den gjøres generell, og det stilles ikke krav til tidsmessig sammenheng med selve boligkjøpet, skriver regjeringen.

