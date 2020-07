Aktuelt Restaurant Korona fikk fart på planene: Åpner allerede neste uke Trenger omsetning og ønsker å få ansatte tilbake på jobb. Publisert: 05. juli 2020, 11:45 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det jobbes nå med å ferdigstille Egon på Kvadrat. Planen er å åpne 9. juli. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Planen var august, men så kom koronaen. Vi har hatt stengt over lengre tid, derfor trenger vi omsetning igjen. Samtidig ønsker vi å få folk som er permittert tilbake på jobb, sier driftsleder Svein Atle Vermundsen i Norrein AS, selskapet som eier Egon-restaurantene.

Avstandsåpning

I desember meldte Byas at selskapet investerer inntil 25 millioner kroner i en ny restaurant på Kvadrat.

Nå nærmer det seg. Åpningsdatoen er satt til 9. juli.

Restauranten vil under normale forhold ha plass til nærmere 300 gjester. Ca 210 sitteplasser innendørs, samt 80 på uteserveringen.

– Når vi åpner neste uke blir det imidlertid med avstand mellom bord og gjester. Vi har gode rutiner for bruk av håndsprit og vasking, legger Vermundsen til.

Senterleder ved Kvadrat, Renate Hjørnevik. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

– Superfornøyd

Senterleder ved Kvadrat, Renate Hjørnevik, er glad for å få Egon i hus.

– Vi er superfornøyde. Det er bra for kundene og bra for senteret, sier hun.

Spisestedet føyer seg inn i rekken av 22 andre serveringssteder på senteret. Dette inkluderer alt fra kaffebaren, burgersjappa eller den indiske restauranten.

Dropsen-eier satser på nye søtsaker på Kvadrat

Yips har åpnet ny filial, men det kostet halve selskapet

– Kvadrat er en destinasjon og møteplass for veldig mange, derfor er bespisning og opplevelser viktige satsingsområder for oss, sier Hjørnevik.

Kvadrat har i overkant av 150 butikker. På det verste var halvparten av butikkene stengt på grunn av koronautbruddet, men senterlederen tror og håper på en bedre sommer.

– Det er vanskelig å forutse hvordan sesongen blir, men tror den vil bli god siden flere holder seg hjemme i sommer. Vi har 10 prosent flere besøkende denne uka sammenlignet med samme periode i fjor, forteller Hjørnevik.

Fra før eier Norrein tre Egon-restauranter i Rogaland. Restauranten på Kvadrat blir nummer fire i fylket og nummer 41 på landsbasis. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sakte, men sikkert

Restauranten på Kvadrat blir spisested nummer 41 i Egon-familien. Fra før har Norrein tre Egon-restauranter i Rogaland. Disse ligger i Sandnes, Stavanger og Haugesund.

Driftssjefen forteller at perioden etter at landet stengte ned, har vært utfordrende for selskapet.

– Tiden rett etter korona var ikke bra, men heldigvis ser situasjonen bedre ut nå. Vi nærmer oss normaldrift igjen, sier Vermundsen.

– Så du mener at grunnlaget for å åpne er til stede?

– Ja, det er det. Vi er nødt til å åpne, det er derfor vi har bygd restauranten. Vi ser at ting beveger seg i riktig retning. Det går ikke så fort, men det går i alle fall riktig vei.

