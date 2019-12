Alise (29) kapret jobben som sjefredaktør: – Jeg er veldig klar for dette

– Jeg har fått kjempemange fine tilbakemeldinger. Flere ukjente har sendt meg melding og ønsket meg velkommen til Egersund. Jeg setter stor pris på at folk er så positive, sier Alise Lea Tiller.

Neste år forlater hun Stavanger for å begynne på en ny tilværelse som ansvarlig redaktør i lokalavisa Dalane Tidende. Hun blir den første kvinnelige redaktøren i avisa siden oppstarten i 1885.

– Det er viktig for meg å bo i Egersund, slik at jeg blir en del av lokalsamfunnet. Jeg ønsker å bli kjent med stedet og folkene.

Nysgjerrig og samfunnsengasjert

Tiller har de siste to årene jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Bate Boligbyggelag, men er utdannet journalist og har en master i dokumentarproduksjon fra Universitetet i Stavanger. Hun har også fire års erfaring som journalist i Stavanger Aftenblad

Tiller forteller til Byas at hun fra tidlig alder visste at det var journalist hun ville bli.

– Jeg har alltid vært nysgjerrig og samfunnsengasjert. Journalistikkyrket og samfunnsoppdraget handler om å ivareta ytringsfriheten og demokratiet. Det er viktige verdier for meg.

Ikke redd for mye ansvar

Etter endt utdanning var hn administrasjonsleder for KåKå Kverulantkatedralen i ett år før hun begynte i Bate.

– Jeg har trivdes utrolig godt i Bate, og fikk jobbe med både tekst, foto og video. Men jeg kjente at jeg ville tilbake til journalistikken. Da jeg så utlysningen til redaktørstillingen, tenkte jeg at det var noe som kunne passe meg godt.

– Du er ikke redd for alt ansvaret stillingen medfører?

– Man er ansvarlig for alt som blir publisert, og det er helt klart et stort ansvar, men jeg har hele tiden hatt utrolig lyst til dette. Jeg gleder meg masse til å være med å videreføre den gode lokaljournalistikken i Dalane Tidende, sier Tiller.

– Tett og nært

Dalane Tidende dekker kommunene Egersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. I fjor ble avisa kjøpt opp av Norges nest største mediekonsern, Amedia. De eier helt eller delvis 74 aviser, fra Honningsvåg i nord til Tvedestrand i sør.

Ifølge den siste målingen til Mediebedriftenes Landsforening har Dalane Tidende 7.200 abonnenter og 15.000 lesere.

– Lokalavisa er viktig for lokalsamfunnet. Det handler om at man skal ivareta ytringsfriheten og demokratiet. Hvis man er en innbygger med et problem, skal man alltid kunne gå til lokalavisa, sier Tiller og legger til:

– Det er derfor jeg ønsket å jobbe med lokaljournalistikk. Det er så nært og tett på folk.

Konkurrerer med Facebook

Styreleder i Dalane Tidende, Ole Morten Ona Ringdal, uttalte i en pressemelding at han var tilfreds med å ha fått på plass en redaktør med solid kunnskap om det digitale taktskifte mediehuset står foran.

– Jeg gleder med til å være med på videreutviklingen når det gjelder å bli mer synlig på digitale plattformer, sier Tiller, som håper det kan bidra til at Dalane Tidende når flere yngre lesere.

– Man ser at flere unge får nyheter gjennom Facebook og andre sosiale medier, men ikke nødvendigvis med de mest troverdige kildene. Derfor blir det vår oppgave som lokalavis å være tilgjengelig der folk ønsker å lese oss. Om det er på Facebook, sosiale medier, nettavis eller papiravis. Vi skal være en avis for alle.

