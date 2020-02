«Vi har nok butikkdød i Stavanger, nå må resten av oss få leve»

– Jeg var rasende da jeg skrev innlegget. Fingrene fløy over tastaturet, sier Aarhus, som er daglig leder ved klesbutikken La Famiglia i Østervåg.

«Nå har vi klort oss fast og kjempet oss gjennom oljekriser og bomstasjoner, ja vi har virkelig jobbet hardt for å bli», står det blant annet i innlegget hun publiserte på butikkens facebookside tirsdag.

Parkeringskonflikten har truffet en nerve. I skrivende stund er innlegget delt 102 ganger og nærmere 900 personer har gitt Aarhus en tommel opp.

– Det har vært helt sykt. Jeg tror at folk liker engasjement, så er vi patrioter. Vi vil at sentrum skal bli brukt. Jeg kjenner ingen som ønsker at sentrumsbutikkene skal forsvinne, sier Aarhus.

Her kan du lese Facebook-innlegget:

Bilen må vike

Det er nettopp det hun frykter skal skje når 600 parkeringsplasser blir borte. Stavanger-politikerne vedtok i fjor sentrumsplanen, som går inn for å gjøre byen grønnere.

Bilen skal i større grad vike for gående, syklende og folk som reiser kollektivt. Offentlige p-plasser reduseres fra 4700 til 4100, og nå diskuteres det hva som skal gjøres med parkeringsplassene som forsvinner i dragsuget.

Blant annet har MDG sett for seg parker og lekeplasser, men Frp har vært innbitt motstander og spår at færre parkeringsplasser vil ta livet av sentrumshandelen.

– Jeg klarer bare ikke å se hvordan sentrum fortsatt skal være attraktivt når flere av parkeringsmulighetene forsvinner, sier Aarhus.

Skjer ikke over natta

Byas har vært i kontakt med flere forhandlere som deler Aarhus’ syn.

– Tar du bussen til byen for å kjøpe fem kilo kaffe? Kortidsplassene er gull verdt for oss og det er en katastrofe om de blir borte, sier Peder Block-Johnsen, som blant annet driver Peppes Pizza og Kaffehuset.

– Det er tragisk for hver parkeringsplass som fjernes, det er tøft så det holder. Svært mange velger bilen, sier Sigve Bjørheim ved Østervåg sko.

Leder i Stavanger Sentrum, Kristin Gustavsen, skjønner bekymringen til sentrumsbutikkene, men peker samtidig på at inngrepene strekker seg helt fram til 2034.

– Det er helt avgjørende for oss at vi kan tilby parkeringsplasser og at den framtidige reduksjonen skjer over tid, sier hun.

Samtidig understreker hun at attraktive uterom er også bra for bymiljøet. Det å fjerne parkeringsplasser trenger ikke få de store konsekvensene som mange frykter, mener Gustavsen, og viser til situasjonen da bomringen kom.

– Da så vi en økning i antall registrerte parkeringer i sentrum. Byen har fortsatt god kapasitet til å ta imot de som ønsker å bruke bilen, sier hun.

Mye støtte

Når Byas besøker Aarhus i Østervåg fredag formiddag, får hun også skryt for engasjementet sitt av kundene i butikken.

– Det var et bra innlegg, du er kjempetøff, sier en av kundene, mens Aarhus nikker, smiler og takker fra den andre siden av disken.

Støtten er også gjennomgående blant de over 100 personene som har kommentert innlegget, og som samtidig deler frustrasjonen til butikkeieren.

Hun er smigret over støtten, men frykter framtiden.

– Jeg syns utviklingen er skummel. Forhåpentligvis får vi en god sommer siden cruiseturistene faktisk handler hos oss, men også de er det snakk om å flytte fra Vågen. Det er tragikomisk, sier Aarhus.