Har hatt puppe-arrangement i sju år på rad, men nå er det slutt

– Jeg kan ikke beskrive med ord hvor mye dette har betydd for meg, men mitt største ønske er at Prosjekt Pupp har gjort en positiv forskjell for flere enn meg sier grunnlegger, Silje Opofte.

De siste sju årene har hun og en håndfull dugnadsarbeidere stått på i time etter time for å få det frivillige arrangementet - Aftenpuppen - opp på beina.

Komikere, band, gaver, lodd, auksjoner, profilerte gjester - ja, til og med en forlovelse, har stått på programmet siden oppstarten.

Pengene som har blitt samlet inn har gått til organisasjoner som Brystkreftforeningen, Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland. Totalt har arrangementet samlet inn nærmere to millioner kroner, men nå er det over.

– Vemodig

– Forhistorien er at jeg ble syk i november, og lå på hjerteavdelingen i ni dager. Da var jeg ikke sikker på hvordan framtiden kom til å bli, forteller Opofte.

Dermed måtte hun overlate mye av planleggingen til andre medarbeidere. Opofte understreker at det har gått veldig fint, men at hun selv ikke har muligheten til å fortsette.

– Det har vært en veldig meningsfull ting å holde på med, selv om det tar mye tid. Det er klart det er vemodig å gi seg, sier hun.

Jarle Aasland

Feirer livet

Den samme følelsen sitter både Kreftforeningen og Kreftomsorg Rogaland igjen med.

– Aftenpuppen har vist et enormt engasjement. De har brettet opp armene og gjort en kjempejobb. Det er beundringsverdig, samtidig er det synd at de nå forsvinner, sier distriktsjef i Kreftforeningen, Camilla Gram.

– Arrangementet har vært fantastisk og har nådd nye høyder hver gang. Det har vært en feiring av livet, som setter spor lenge etter selve kvelden. Pengene har gitt oss en unik mulighet til å hjelpe familier og andre pårørende som blir rammet av kreft, sier Inger Marie Farbrot i Kreftomsorg Rogaland.

Fikk påvist «rogalandsgenet»

Forhistorien til den store dugnaden begynte for 12 år siden. Da Opofte var 28 år gammel fikk hun påvist «rogalandsgenet», en genfeil som drastisk øker sjansen for bryst- og eggstokkreft.

Les Aftenbladets reportasje om genet: «Den livsfarlige arven»

Opofte valgte da å gjøre en forebyggende operasjon ved å fjerne begge brystene. På sykehuset møtte hun andre kvinner som ikke hadde fått samme sjanse, og som allerede hadde fått påvist kreft.

– Det var da jeg bestemte meg for å bruke erfaringen min til å hjelpe andre, sier Opofte.

Pål Christensen

Den store avslutningen

200 gjester deltok på det første arrangementet på Stills Scene (nå Spor5) i 2013. På lørdag skal avslutningen markeres på Atlantic med over 300 gjester. Alle billettene er utsolgt.

Blant annet blir det musikk og underholdning av Peter Nordberg, Knut Rørtveit, Kevin Lunde og Abelone. I tillegg blir det auksjon og utlodning av premier fra bedrifter og privatpersoner. Alle pengene som kommer inn går til Kreftomsorg Rogaland.

– Jeg gleder meg så mye at jeg kjenner at det kribler i meg. Alle er med på dette fordi de føler det gir mening, og det gjør meg utrolig glad, sier Opofte.