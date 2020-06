Aktuelt Rasisme «Black lives matter», skrev Stavanger-kunstneren. Det fikk foreldre til å reagere Et veggmaleri av Stavanger-kunstneren Anette Moi har blitt heftig diskutert på nordvestlandet. Oppdatert: 17. juni 2020, 13:11 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

En av figurene til Anette Moi fikk påskrevet «Black lives matter» på t-skjorten sin. Det har fått foreldre ved Vågsøy ungdomsskule på Måløy til å reagere. FOTO: Tone Andal

– Rasisme er ikke bare i Amerika, men også i lille Måløy. Det er blant oss og vi er nødt til å vise at dette er noe vi aldri skal tolerere, sier Tone Andal.

Hun hadde invitert Stavanger-kunstneren Anette Moi til hjembygda Måløy på nordvestlandet.

Her fikk over 200 elever ny ungdomsskole i 2018, men de grå betongveggene på skolens uteområde trengte et ansiktsløft. Moi fikk i oppdrag å lage et veggmaleri.

Underveis i arbeidet fikk Andal og Moi en idé som har blitt et hett samtaleemne blant tettstedets 4000 innbyggere.

Det var lokalavisa Fjordenes Tidene som først omtalte saken.

Tone Andal og Anette Moi foran betongveggen som har blitt en snakkis i bygda. Veggmaleriet sto ferdig forrige uke. FOTO: Privat

Ville fjerne teksten

Veggmaleriet tar opp temaer som fri kjærlighet, fellesskap, naturvern og dyrevern.

Spontant ble det også skrevet «Black Lives Matter» (BLM) på t-skjorta til en av figurene på veggen. Dette som en reaksjon på de siste ukers opptøyer i USA, etter at George Floyd ble drept av en politimann under en pågripelse i Minneapolis .

Det var det noen som ikke satte pris på.

– Rektor kom bort til oss og ønsket det fjernet. Han sa at det var altfor kontroversielt, at BLM var en voldelig organisasjon og at vi ikke kunne fronte politiske meninger på en ungdomsskole, forteller Andal og fortsetter:

– Vi fikk hakeslepp begge to. Vi nektet å ta det vekk, sier Andal og forteller at dersom teksten skulle blitt fjernet, fikk noen andre kjøpe et malingsspann og stryke ut budskapet.

Temaer som natur- og dyrevern, kjærlighet og miljøbevissthet preger også veggmaleriet utenfor ungdomsskolen. FOTO: Tone Andal

Foreldre reagerte

Rektor ved Vågsøy ungdomsskule, Kåre Bakke, forklarer at han henvendte seg til Moi og Andal etter reaksjoner fra foreldre.

– Som skole skal vi være nøytrale og ikke ta standpunkt i politiske og religiøse saker. Det var dette foreldrene reagerte på, sier Bakke.

– Bør ikke en ungdomsskole ta avstand fra rasisme?

– Jo, og det gjør vi. Dette står også i opplæringsloven, det skal være nulltoleranse for rasistisk oppførsel og utsagn.

– Likevel reagerer dere på teksten. Er ikke det selvmotsigende?

– Ja, det kan tolkes sånn. Men oppfatningen fra foreldrene var at dette kanskje ikke var helt nøytralt. Selvsagt skal vi ta avstand fra rasisme, men det er nok en balansegang her.

– Stemmer det at du sa at BLM er en voldelig organisasjon?

– Det var tilbakemeldingene jeg fikk. Dette burde jeg undersøkt nærmere, det ser jeg nå. Dette er ikke min personlige mening, sier rektoren.

Viktig tema

Moi har selv omtalt kunstverket som et av sine viktigste veggmalerier hittil.

På Instagram har kunstneren lagt ut et bilde som viser avisoverskriftene etter at kunstverket sto ferdig.

«For en uke. Mange reaksjoner og stort engasjemang», skriver hun:

FOTO: Skjermdump Instagram

Ordføreren i kommunen har også gitt sin støtte til kunstnerduoen, og har bedt om at teksten blir stående. Bakke ved Vågsøy ungdomsskule sier at han er ferdig med saken.

Det er Andal glad for.

– Dette er utrolig viktig tema. Dette handler om at alle skal være snille med hverandre og respektere hverandre, sier Andal.

Byas har vært i kontakt med Anette Moi som sier at hun ikke har anledning til å kommentere saken.

Publisert: 17. juni 2020, 13:01 Oppdatert: 17. juni 2020, 13:11