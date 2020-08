Aktuelt Restaurant Nå er det studentenes tur til å spise for en hundrelapp Tjuvstarter Spis for 100, men kun for kunder med studentbevis. Her er menyen. Publisert: 17. august 2020, 17:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Pizza, curry, burger? Vegansk, vegetarisk eller med kjøtt? 13 restauranter er med på studentuka.

Mat til en hundrings har vært et populært tilbud blant matglade i hele regionen.

Sandnes har arrangert 100-Ugå siden 2014 (her blir det en annen variant i år), mens Stavanger arrangerte hadde sitt første Spis for 100-arrangement i februar.

Neste runde av Spis for 100 i Stavanger er 7. til 13. september, men det hele tjuvstarter allerede i dag, med «Student for 100».

Inspirert av Kristiansand

Spis for 100-arrangør, Andreas Berg, forteller at han selv benyttet seg av tilbudet da han studerte i Kristiansand for sju år siden. Det falt så godt i smak at Berg ønsket å prøve ut samme konsept i hjembyen.

– Opprinnelig skulle vi hatt Student for 100 i mars, men det ble naturlig nok utsatt. Derfor prøver vi igjen nå, så krysser vi fingrene for at dette er noe studentene ønsker å benytte seg av, sier Berg.

I utgangspunktet er både student- og menigmann-versjonen av 100-uka i Stavanger et sit and dine-konsept. Berg forteller understreker likevel at det er opp til restaurantene å bestemme hvordan de ønsker å servere maten.

– Det blir en miks av take away, bordreservasjon og drop in. Av hensyn til smittevernet ønsker vi å unngå store ansamlinger og køer, sier Berg.

Student for 100 varer til og med 23. august. For å kunne benytte seg av tilbudene må du kunne vise fram gyldig studentbevis.

Dette står på menyen:

Akropolis

Husets marinert gyros, serveres i pitabrød sammen med tomat, løk og tzatziki. Tilbyr også vegetarisk alternativ ved forespørsel.

Bacchus

Bacchus Special - husets marinerte kyllingfilet servert på nanbrød med agurk, tomat, rødløk, salat og ruccola.

Kommer med tatziki. Tilbyr også vegetarisk alternativ ved forespørsel.

Jai Hind

Butter Chicken

Biter av kyllingfilet tilberedt i en saus av tomater, kremfløte, malte cashewnøtter og koriander. Serveres med basmatiris, salat og raita.

Channa Masala (vegetarisk alternativ)

Kikerter stekt i masalasaus med løk, tomater, koriander og indiske krydder. Serveres med basmatiris, salat og raita.

Los Tacos

Tre street tacos (valgfritt) med guacamole

(Finnes vegetarisk/vegansk valg)

Lucky Bowl

LB’s Bacon & Cheese burger

Burger av kvernet biffkjøtt tilsatt vår egen krydderblanding. Toppes med salat, tomat, rødløk og pickles og LBs dressing. Serveres med aioli, og fries eller sweet potato fries (for ti kroner ekstra).

Alle burgere kan serveres med glutenfritt brød.

Vegetarisk altenativ:

Burger med chipotlemajones, toppes med salat, tomat, rødløk, pickels, miks av stekt champignon, løk og paprika

Serveres med fries, eller sweet potato fries (for ti kroner ekstra). Kan serveres vegan.

OBS: Tilbudet gjelder kun hvis du spiser i restauranten.

Maggies Munchies

Crispy chilikylling makirrito-rull:

Makirito: sushi makirull og burrito fusion.

Kyllingbryst, nori, ris, agurk, tomat, salatmiks, løk, rødkål, coleslaw, og chiliaioli

Chili falafel (vegansk alternativ).

Finkel

2x Pickle Rick - Grilled Cheese:

Cheddar, bacon, aioli, og pickles serveres med chili mayo. Tilbyr også vegetarisk alternativ ved forespørsel.

Peppes Pizza

NR #30 Heavy Heaven:

Pepperoni, hvitløkskrydrede kjøttboller, marinert biffkjøtt, rødløk og oregano.

NR #47 Green Garden (vegetarisk alternativ):



Avokado, rødløk, grønnkålmiks, aromasopp, oliven, cherrytomater og Peppes' osteblanding. Toppes med nykvernet pepper og limezest etter steking.

Far East

Stekte nudler med kylling, egg og grønnsaker.

Vegetarisk alternativ er samme rett, uten kylling.

(NB! Far East har stengt på tirsdager!)

Yips

To valgfrie dobbel bao:

Du kan velge mellom pork belly, crispy chicken eller bbq braised pork.

Vegetarisk alternativ:

Fried miso eggplant.

Thai Street Food

Kylling Phad Thai:

Nudler «stir-fried» i en søt saus med knuste peanøtter. Laget av tynne og flate risnudler, med bønnespirer, hvitløk, egg, fast tofu og protein.

Pollo Loco

4-Pack-Deal:



To kylling tenders, to drumstick, én fries og én valgfri dressing/dip

Desi Deli

Kylling Tikka Masala:

Kyllingfilet i en marinade av yoghurt, gurkemeie, tikka masala-krydderblanding, grillet i tandoorovn. Serveres med salat og mint saus.

Vegetarisk alternativ: Chana Masala

(NB! Desi Deli har stengt på mandager)

