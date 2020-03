Aktuelt Lånekassen Endringer i krisepakken til studentene: – Et steg i riktig retning, men fortsatt ikke godt nok Først ble studentene tilbudt et ekstra lån. Nå blir deler av dette omgjort til stipend. Publisert: 31. mars 2020, 11:59 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Flere studenter har mistet viktig biinntekt på grunn av koronautbruddet. Nå er det bekreftet at deler av «koronalånet» blir omgjort til stipend. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (Illustrasjonsfoto)

Gjennom natten har politikerne forhandlet fram en ny krisepakke. Her spytter regjeringen inn en ekstra milliard i hjelpepakken til studentene.

– Et steg i riktig retning, men fortsatt ikke godt nok, er den klare beskjeden fra leder i Studentorganisasjonen i Stavanger, Joachim Børlie.

30 til 40 prosent blir omgjort

Studenter, fagforeninger og flere politikere raste mot den første hjelpepakken studentene ble presentert.

Da kom det fram at studentene skulle få utbetalt lån og stipend for mai og juni sammen med utbetalingen for april.

I tillegg fikk studentene muligheten til å ta opp et ekstra lån gjennom Lånekassen på 26.000 kroner.

Leder i Studentorganisasjonen i Stavanger, Joachim Børlie, mener hele lånepakken til studentene burde kommet som stipend. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Byas får opplyst at den nye milliarden som er øremerket studentene vil bidra til å redusere lånet med 30 til 40 prosent. Det betyr at 7800 til 10.400 kroner vil bli omgjort til stipend.

– Dette gjør det mulig for flere studenter å klare seg fram til sommeren, men hva skjer etterpå? Vi mener at hele lånebeløpet burde blitt utbetalt som stipend, sier Børlie.

Fornøyd NSO-leder

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marte Øien er i utgangspunktet fornøyd med pakken som studentene nå blir tilbudt.

– Dette viser at Stortinget og regjeringen anerkjenner at studentene er i en vanskelig situasjon og tar dette på alvor, sier hun til Byas.

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien. FOTO: Skjalg Bøhmer Vold

Hun forteller at NSO gjerne skulle sett at hele lånesummen ble omgjort til stipend, men at dette er et steg i riktig retning for å hjelpe studentene i den krevende situasjonen de står i.

Utdanningspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, har vært med på å forhandle fram endringen i krisepakken.

– Det er en stor seier at vi gikk fra 0 til godt over 30 prosent stipendandel, selv om det ikke er en optimal løsning, sier Solberg til NTB.

Har ikke rett på dagpenger

Det er nesten 280.000 studenter i Norge. Med fullt studielån får studentene utbetalt 8265 kroner i måneden gjennom Lånekassen. To av tre studenter er avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt.

Men mange er nå permittert fra sine deltidsjobber som følge av koronautbruddet. Studenter har ikke rett til dagpenger som andre arbeidstakere. Årsaken er at de er under opplæring.

Det setter flere studenter i en svært vanskelig situasjon økonomisk.

– Jeg sitter igjen med 1000 kroner å leve for. Det sier seg selv at det ikke går, sa UiS-student Fredrik Kooijman Dørr til Byas for halvannen uke siden.

Trenger mer på sikt

Børlie i Stor er spent på hva som skjer videre. Dersom koronasituasjonen vedvarer, er det ikke sikkert studentene kan vende tilbake til deltids- og sommerjobber de sårt trenger. I juli blir det heller ikke utbetalt studiestøtte.

– Studentene trenger forutsigbarhet i tiden framover. Her er vi ikke i mål, sier Børlie.

Ifølge NSO-lederen vil dagens pakke være nok til å hjelpe studentene ut juni.

– Skulle situasjonen vedvare, så trenger vi at det kommer ytterligere tiltak, sier Øien.

