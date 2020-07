Aktuelt Restaurant Restaurantkjeden utvider: Flytter inn på Kvadrat Det er bare halvannen måned siden Sabrura Sushi & Sticks åpnet på Herbarium. Nå står et nytt kjøpesenter for tur. Publisert: 19. juli 2020, 14:45 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sabrura åpnet på Herbarium i slutten av mai. Nå skal trønderne også åpne restaurant på Kvadrat. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi begynner å bygge så fort vi får tilgang til lokalene. Vi håper å være klare til åpning i oktober, sier daglig leder i Sabrura Sticks & Sushi, Preben Oosterhof.

I slutten av mai åpnet Sabrura-kjeden sin første restaurant i distriktet, på kjøpesenteret Herbarium.

Til tross for at Stavanger-etableringen er rykende fersk, mener gjengen bak den trønderske restaurantkjeden at både de og gjestene er klare for utsalg nummer to allerede til høsten.

– Samtidig som vi snakket med Herbarium, har vi også vært i samtaler med Kvadrat. Når det da åpnet seg en mulighet, har vi fortsatt forhandlingene og blitt enige om en avtale som er god for begge parter, sier Oosterhof.

Planer om to restauranter til

Sabrura erstatter Espresso House som en del av food courten i senterets andre etasje. Her blir restaurantkjeden nabo med blant annet den indiske restauranten Jai Hind, Cantina Mexicana og Funky Frozen Yogurt.

– Denne etableringen vil bidra til et enda større utvalg. Jeg er selv sushi-entusiast, så dette gleder vi oss til, skriver senterleder ved Kvadrat, Renate Hjørnevik, i en tekstmelding til Byas.

– Hvorfor fortsetter ikke Espresso House hos dere?

– Når vi fikk muligheten til å etablere Sabrura som er et asiatisk konsept med sticks og sushi, og som passer perfekt til folk flest, måtte vi tenke på totaltilbudet til våre kunder, skriver Hjørnevik og peker på at senteret har over 20 serveringssteder innenfor kaffebar- og bakeri-kategorien.

Oosterhof i Sabrura sier at når kjeden først skal inn i et område, ønsker selskapet å etablere flere restauranter raskt.

– Vi er inne i konkrete forhandlinger om en ny lokasjon, så er vi i samtaler om en annen. Vi ser for oss tre til fire restauranter i distriktet.

– Hvor er dette?

– Det kan jeg ikke si nå av hensyn til andre aktører som enten er på vei inn eller ut, sier Oosterhof.

Ifølge Oosterhof er salgstallene på Herbarium tre ganger høyere enn det selskapet hadde regnet med. Dette er også en av årsakene til at selskapet velger å utvide allerede nå. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Betydelige investeringer

Sabrura kjører samme strategi i Bergen. Her finnes det to restauranter fra før, mens to til er under planlegging. Tidligere har Byas omtalt at kjeden ønsker 50 restauranter innen de neste fire årene. I skrivende stund har kjeden 16 restauranter.

– Hvor mye investerer dere i etableringene på Nord-Jæren?

– Slike summer holder vi oss for oss selv, men det er betydelige investeringer, sier Sabrura-sjefen og legger til at selskapet tar sikte på leieavtaler på minst 10 år dersom Sabrura først skal etablere seg et sted.

Oosterhof håper at Sabrura-restaurantene som fortsatt er i planleggingsfasen kan åpne i løpet av første og tredje kvartal neste år.

– Da har vi en god fart på etableringene våre, sier han.

