Dette har vært en publikumsfavoritt, men nå er det slutt

Tradisjonelt har Tou, tidligere Tou Scene, arrangert fire markeder i året: Vår-, sommer-, høst- og julemarked.

På det meste har rundt 70 til 80 utstillere vært i sving. I Tou-lokalene har det blitt solgt alt fra brukte klær, håndlagde smykker og kunst, til mat og litteratur.

Sist det ble arrangert marked på Tou var vårmarkedet 5. mai. Ellers har kulturinstitusjonen droppet det påfølgende sommer- og høstmarkedet.

– Dette har vært ekstremt ressurskrevende å arrangere. Koordineringen med å velge ut utstillere, ta dem imot, legge til rette og avvikle arrangementet har vært en kabal som har vært utfordrende å få til å gå opp, sier prosjektkoordinator ved Tou, Mari Rossavik om bakgrunnen for nedleggelsen.

Trist, men forstålig

Katrine Lilleland var i 2005 en av initiativtakerne til å få markedene opp på beina. Hun flyttet hjem til Stavanger fra Oslo to år tidligere, og hadde vært med på å starte et lignende marked i hovedstaden.

– Vi tenkte at det hadde vært kjekt å starte opp et gjenbruksmarked her i Stavanger også. Vi tok kontakt med Tou Scene som var veldig positive. Det startet i det små, men tok av etter hvert, sier hun.

Først ble det arrangert hver eneste uke, så annenhver uke, så månedlig. Det tok tid å finne den riktige formen. I 2009 begynte Lilleland som programsjef ved Tou Scene, en stilling hun hadde fram til 2015. I løpet av denne tiden vokste markedene for alvor, og ble til de kjente «årstidsmarkedene» som mange kjenner til i dag.

– Det har vært et viktig samlingspunkt for mange. Vi solgte møbler, klær, barneklær, kunst.. Jeg tenker at det er dumt at det nå legges ned, men jeg husker selv hvor mye jobb det var å gjennomføre det, så jeg forstår valget til Tou også, sier Lilleland.

Markedscomback?

Rossavik i Tou forteller at kulturinstitusjonen har mange kunstnere som holder til på huset, og at det kan være aktuelt å arrangere et lokalt kunstmarked i stedet for.

– Men miljøperspektivet med gjenbruk og second hand er veldig i vinden. Er det ikke da litt bakvendt å bryte med en slik tradisjon?

– Jo, det forstår vi, men det er ikke slik at tilbudet forsvinner fra byen selv om vi ikke arrangerer det. I dag er det flere andre markeder i byen enn det var tidligere. De som selger vintage, second hand og gjenbruksvarer har også fått egne nettverk og kanaler som gjør det lettere for dem å selge varene sine. I tillegg var gjenbruk og second hand en liten del av markedet, sier Rossavik.

Lilleland ble noe overrasket over timingen på telefonen fra Byas. Hun har nemlig akkurat sett på et lokale som hun vurderer å leie til et julemarked i desember.

– Så vi får se. Jeg og mannen min snuser i alle fall på muligheten for å starte opp et julemarked, så kanskje det kommer noe nytt? sier hun.

