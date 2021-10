Aktuelt byasbeste Disse er nominert til #byasbeste sentrumsbutikk Klær, skatebrett, design, interiør, sminke og parfyme er noe av det de nominerte sentrumsbutikkene har å by på. Sponset av: Publisert: 27. oktober 2021, 14:15 Tonje Thorstad Kildal

Oda Bjønnes Hanslien

Disse er nominert til #Byasbeste sentrumsbutikk

Endelig er det tid for å stemme på #byasbeste sentrumsbutikk. Nominasjonene er talt opp, og Byas har vært ute for å ta en prat med de fem heldige.

Hundrevis av nominasjoner har ført til fem nominerte sentrumsbutikker, to i Sandnes og tre i Stavanger.

Byas har vært innom alle de fem nominerte og fått høre hva de synes om å bli nominert til #byasbeste sentrumsbutikk.

Dette er de fem nominerte

Beauté Fatale

Hva: Parfymeri

Hvor: Langgata 38, Sandnes

– Det er ganske utrolig, jeg hadde ikke forventa det men vi er veldig stolte, sier eier Karsten Nordvik.

Nordvik har drevet frisør i Sandnes i 10 år, og for 5 år siden startet han også et lite parfymeri i salongen. I fjor kjøpte han også opp Vigesdal Parfymeri og utviklet konseptet enda mer.

– Dette har jeg drevet i et halvannet år, så at vi har klart å bli nominert nå er bare helt magisk.

Teamet består nå av seks ansatte, og de er klare på at de skiller seg ut.

– Vi er en nisjebutikk som har produkter om ikke alle andre har. Vi har blant annet en parfyme som kun finnes i to butikker i helge Norge, sier Nordvik.

– Vi skiller oss nok en smule ut, spesielt her i Sandnes, legger butikkmedarbeider Inger Marie Larsen til.

De trekker også kundeforholdet frem som en av grunnene til at de tror at de har blitt nominert.

– Vi er veldig glad i våre kunder, de blir som familie og venner som vi hilser på på gaten. Derfor tror jeg at kundene har et eierskap til oss, sier Nordvik

Inger-Lise Utsola, Inger Marie Larsen og Karsten Nordvik i Beauté Fatale setter pris på nominasjonen.

ByBrun

Hva: Interiør og gavebutikk

Hvor: Langgata 17, Sandnes

– Det er veldig stas, det er tredje gang vi blir nominert og det er like kjekt hver gang, det betyr jo at folk setter pris på oss, sier eier og daglig leder Linda Brun.

Brun tror at pandemien kan ha spilt inn på at de er nominert i år.

– Jeg tror folk har satt pris på det vi har gjort det siste året med tanke på korona. Vi har vært aktive på sosiale medier og gitt ekstra service ved å levere varer hjem på døren.

Hun trekker også frem at butikken skiller seg ut.

– Vi er en unik butikk med fokus på en miks av kvalitet, godt design og bærekraft. Vi vil ha en butikk som vi selv har lyst til å gå inn i.

Hvorfor skal folk stemme på dere til Byas beste sentrumsbutikk?

– Vi blir veldig glade om folk vil stemme på oss. Vi er jo veldig glade i kundene våre, og om de er glad i oss også så setter vi pris på hvis de vil stemme på oss.

ByBrun er nominert for tredje gang.

B. Y. E

Hva: Dameklær

Hvor: Østervåg 24, Stavanger

– Vi synes det var veldig stas å bli nominert. Vi ble veldig overraska, fordi det er så sykt mange butikker i Stavanger og Sandnes. Vi var veldig, veldig glad for det, sier butikkeier, Anja Bye.

Bye tror at de har blitt nominert fordi de er opptatt av at folk skal bli sett. Ifølge henne skal alle kunne finne noe og føle seg vel i butikken. De prøver å yte den beste servicen til alle, slik at alle blir sett på en måte de føler seg komfortabel med.

– De skal være glade når de går herfra, sier butikksjef Rebecca Oven.

– De skal være fornøyde med det de går ut med, og går de ut uten noe så skal de være akkurat like fornøyde med besøket, legger Bye til.

Hun ønsker at folk skal stemme på hennes butikk dersom de ønsker det selv, eller dersom de har vært innom og hatt en god opplevelse.

– Hvis de synes vi fortjener det, så er vi veldig glade og takknemlige for det.

Om hva som er spesielt med akkurat B. Y. E sier Bye at hun alltid prøver å være på jakt etter nye merker, og ha et utvalg som passer alle. Hun trekker også fram at de har størrelser fra XS til XL, og også opp til størrelse 52.

– Det skal kunne komme tre generasjoner inn og alle finner noe, men fremdeles er det fresh og gøy, sier Oven.

Damene i B. Y. E er glade for å ha blitt nominert blant så mange butikker.

S.H.I.T

Hva: Klær og skatebutikk

Hvor: Øvre Holmegate 11, Stavanger

– Vi har stått på for å reklamere for oss selv så godt vi kan og har prøvd å gjøre det til det som det var før. Det var ganske stort før og det er ganske mange så vet hva SHIT er. Vi prøver å komme opp igjen og har delt det med så mange vi kan, sier butikkmedarbeider Stefan Vatland om hvorfor han tror SHIT er nominert i kategorien.

Stavangermerket SHIT, etablert av Frode Goa og Kim Stokke i 2000, har solgt hundretusener av brett, T-skjorter, gensere, jeans og sko. Butikken i Øvre Holmegate åpnet i starten av september i år.

Hvorfor skal folk stemme på dere? Hva gjør SHIT til Byas beste sentrumsbutikk?

– Det er rett og slett fordi vi har koselige folk som jobber, og vi kan det vi holder på med. Det er et litt annet utvalg enn de andre skatebutikkene vi har her i byen. Så håper vi at vi kan skille oss litt ut med at vi bygger oss ut litt og gjør butikken så god som den kan for våre kunder og for oss selv, sier Vatland.

Om hva så er spesielt med SHIT svarer Vatland at de er et lokalt Stavangermerke som ønsker å støtte lokale skatere og norske merker.

– Vi vil støtte opp om de lokale.

Vatland og resten av gjengen i Shit støtter lokale skatere og merker.

Things with a story

Hva: Design- og livsstilbutikk

Hvor: Kirkegata 29, Stavanger

– Vi var veldig overrasket i fjor når vi ble nominert etter å bare ha åpent i to måneder. Å få den æren igjen i år var veldig gøy, særlig siden det er færre så er nominert i år. Da var det ekstra gøy å få være en av de fem. Det setter vi veldig stor pris på og er veldig glad for at noen har tenkt på oss, sier daglig leder Ronny Edvardsen.

Things with a story, eller T.W.A.S, eies av et grafisk design-byrå som holder til i etasjen over butikken. Sammen lager de mange produkter, alt fra bøker og plakater til kort.

Om hvorfor han tror butikken har blitt nominert, trekker Edvardsen fram pandemien.

– Vi har kanskje bidratt til å gjøre hverdagen litt mer spennende og glad, fordi vi prøver å fokusere på produkter som er litt spesielle. Produkter som gjør at folk smiler og får en nostalgisk tanke tilbake til barndommen. Det har vært en litt viktig del av hverdagen, særlig det siste året.

– Hvorfor skal folk stemme på dere, hva gjør dere til byas beste sentrumsbutikk?

– Det er et viktig innslag i bybildet og er en annerledes butikk i forhold til mange butikker man finner andre plasser. Vi er litt enestående og det vil skinne gjennom at folk ser det når de er på besøk. Det er vel tanken vår om hvorfor vi er viktige i Stavanger.

Selv om de knapt har vært åpent i ett år, har T.W.A.S rukket å bli nominert til #Byasbeste sentumsbutikk to ganger.

Hvem av disse blir #byasbeste sentrumsbutikk 2021?

