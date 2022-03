Aktuelt Ungt Entreprenørskap Kåret til beste ungdomsbedrift: – Løser et avfallsproblem Elevene fra Lundesneset VGS gjør gamle oljefat om til møbler. Tirsdag 16. mars stakk «Tønnå UB» av med seieren som beste bedrift blant ungdomsbedrifter i Rogaland. Publisert: 17. mars 2022, 20:53 Lone Sætre Journalist

High-Fives og full jubel da Tønnå UB, vant kveldens største pris. (f.v) Lilly Eidesvik, Sander Kjølvik, Christian Åreskjold, Håkon Svendsen og Hanne Elise Vik.

Enorm jubel fylte Zetlitz-salen i Stavanger konserthus da Ungt Entreprenørskap avslørte årets vinner under fylkesmesterskapet.

Etter flere måneders arbeid kunne gjengen bak «Tønna» stolt ta imot gullbilletten til norgesmesterskapet.

– Det var en helt syk følelse å vinne! Jeg så ikke for meg at dette kom til å skje. Utrolig kjekt at det ble så suksess, sier Lilly Eidesvik personalsjef og HMS-ansvarlig i gruppa.

Juryen begrunner blant annet valget med:

Bedriften har utviklet et sett produkter med WOW-faktor, som både er bærekraftig og løser et avfallsproblem, basert på smarte løsninger.

LES MER: Foreslår flere klasser til yrkesfaglige linjer: – Dette er fantastisk!

Christian Åreskjold og Sander Kjølvik med en av tønnene som skal få nytt liv. Det er en vinn-vinn situasjon. Vi lager stoler og forlenger livet til fatene. Samtidig blir bedriftene kvitt avfall.

Lager møbelsett

Siden skolestart i fjor har gruppen bestående av Sander Kjølvik, Hanne Elise Vik, Nora Eikehaugen, Christian Åreskjold, Lilly Eidesvik og Håkon Svendsen jobbet hardt med prosjektet.

– Vi sveiser stoler og bord av gamle oljefat og tønner. Vi lager også matchende sittegrupper, forteller Vik.

LES MER: – I dag er det kun 3 av 11 fylker som lar elever velge fritt. Dette er svært urettferdig

Gamle oljefat og tønner blir til møbler.

Idéen om å bruke gamle oljefat kom etter at en felles kompis tidligere hadde testet konseptet. Bedriften skal bidra til en bærekraftig og sirkulær økonomi.

– Vi videreutviklet Idéen. Oljefat er lette å skjære i. Det er en vinn-vinn situasjon. Vi lager stoler og forlenger livet til fatene. Samtidig blir bedriftene kvitt avfall, forteller hun videre.

Slik ser ett ferdig sett med stoler og bord ut. Bedriften har utviklet et sett produkter med WOW-faktor, som både er bærekraftig og løser et avfallsproblem, basert på smarte løsninger.

– Vi er utrolig fornøyde med resultatet. Med pokalen i hånden føler jeg virkelig at det er verdt alt arbeider. Vi kommer til å fortsette så lenge det er etterspørsel, sier Sander Kjølvik, daglig leder i bedriften

LES MER: Fretex i Breigata oppgraderes med nytt konsept

Vant pris for å fremme et viktig tema

Det ble til sammen delt ut 16 priser på fylkesmesterskapet. Prisen «beste yrkesfaglig bedrift» var en av dem. Med boka «Unik» stakk UB gruppa med medlemmene Julie Evensen, Rebecka Hellestø, Anita Lerbrekk og Ema Mitrovic og Julian Fløysvik fra Bryne av med seieren.

– Vi har laget en bok for barnehager og barneskoler. Boka inneholder en fortelling der karakterene har ti forskjellige diagnoser. Målet er at dette skal forebygge mobbing og utestenging, forteller Evensen.

Hun forteller videre at poenget er å lære de som selv ikke har en diagnose, å forstå at alle er like mye verdt.

– Vi ønsker å fjerne stigmatisering, for det er faktisk et problem, legger Rebecka Hellestø til.

FAKTA: Priser delt ut i fylkesmesterskapet Beste Ungdomsbedrift Førsteplass: NM-deltaker: Tønnå UB, Lundeneset VGS

Andreplass: El Grunder UB, Tryggheim VGS

Tredjeplass: Camping Solution UB, Tryggheim VGS Bærekraftsprisen- i samarbeid med Haugland kraft og Lyse Førsteplass: NM-deltaker: Godt i Glass UB, Karmsund VGS

Andreplass: Spicer UB, Karmsund VGS

Tredjeplass: Nordic Production UB, Tryggheim VGS Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift Førsteplass: NM-deltaker: Unik UB, Bryne VGS

Andreplass: Hysj UB, Bryne VGS

Tredjeplass: El grunder UB, Tryggheim VGS Beste forretningsmodell Førsteplass:Re-cycle UB, Hetland VGS

Andreplass: Camping Solution UB, Tryggheim VGS

Tredjeplass: Lunsj-is UB, Tryggheim Forus VGS Beste markedsføring Førsteplass: Media Vardafjell UB, Vardafjell VGS

Andreplass: Re-cycle UB, Hetland VGS

Tredjeplass: Hysj UB, Bryne VGS Størst vediskapingspotensial Førsteplass: El Grunder UB, Tryggheim VGS

Andreplass: Dramè UB, Strand VGS

Tredjeplass: Camping Solution UB, Tryggheim VGS Beste samarbeid med næringslivet Førsteplass: Koloritt UB, Tryggheim VGS

Andreplass: Hysj UB, Bryne VGS

Tredjeplass: Lunsj-is UB, Tryggheim Forus VGS Beste sosiale entrepenør Førsteplass: Shake it UB, Karmsund VGS

Andreplass: Drame UB, Strand VGS

Tredjeplass: Kveikheim Mangesysleri UB, Tryggheim VGS Beste regnskap Førsteplass: Tønnå UB, Lundeneset VGS

Andreplass: Koloritt UB, Tryggheim VGS

Tredjeplass: Bagit UB, Dalane VGS Jord-Fjord- Bord prisen Førsteplass: Godt i Glass UB, Karmsund VGS Innovasjonsprisen Førsteplass: El Grunder UB, Tryggheim VGS

Andreplass: Spicer UB, Karmsund VGS

Tredjeplass: Koloritt UB, Tryggheim VGS Beste tjeneste Førsteplass: Drame UB, Strand VGS Beste reklamefilm Førsteplass: Power UB, Sola VGS

Andreplass: Media Vardafjell UB, Vardafjell VGS

Tredjeplass: Alt i Boks UB: Dalane VGS Beste IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) Nord-Rogaland Førsteplass: Lumi UB, Haugaland VGS

Andreplass: Shake it UB, Karmsund VGS Beste IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) Sør-Rogaland Førsteplass: Re-cycle UB, Hetland VGS

Andreplass: Bagit UB, Dalane VGS

LES MER: Nye former for mobbing gir mer angst enn «tradisjonell» mobbing: – Det er ingen frisone

Gjengen fra Bryne VGS ønsker å fjerne stigma rundt ulike diagnoser. (fv) Julie Evensen, Rebecka Hellestø, Anita Lerbrekk og Ema Mitrovic.

LES MER: Open dag på UiS: Dette tenker vgs-elevane

Gruppen har snakket med barn og ungdom med ulike diagnoser og samlet informasjon fra deres opplevelser.

I juryens begrunnelse står det blant annet: Unik fremstår troverdig og har satt fokus på et viktig tema for barn og ungdom. Gruppen fremstår som helhetlig og tillitsvekkende med høy forståelse og engasjement av temaet.

Stolt over ungdommens verdier

Maria Aasbø daglig leder for Ungt Entreprenørskap skryter av resultatene som ble vurdert i fylkesmesterskapet.

– Jeg er enormt imponert! Til tider rørt over det vi får se, sier Asbø.

Hun forteller videre at det ikke bare handler om å komme på en idé for å tjene penger.

– Ungdommene er opptatt av verdiskapning på flere nivå. Miljøet, bærekraft, sosialt entreprenørskap og innovasjon har vært en gjenganger i bedriftene. Det er disse ungdommene som skal ut å løse utfordringer i fremtiden, så det lover godt forteller hun.

Maria Aasbø daglig leder for UE, er stolt over ungdommens verdier. Det er disse ungdommene som skal ut å løse utfordringer i fremtiden, så det lover godt.

– Hvorfor er deres arbeid i Ungt Entreprenørskap så viktig?

– Ungdomsbedrifter er viktig for at elevene også får mer praktiske læringsmetoder. De lærer gjennom å skape verdi for andre, og samtidig jobbe med noe de selv interesserer seg for, svarer Aasbø.

Gjennom et mesterskap får ungdommen en arena til å vise frem sine idéer for privat og offentlig næringsliv i Rogaland.

– Det er kulere å få en annerkjennelse fra ulike bedrifter enn fra læreren eller mamma og pappa, legger hun til.

LES MER: Hanne (19) kom ikke inn i førstegangstjenesten. Så tok Lottene kontakt

LES MER: Plateselskap etterlyser lokale talenter: – Du skal ha attitude