Aktuelt Svindel 4 av 10 unge vurderer brukte julegaver i år: Her er sikkerhetssjefens tips for å unngå svindel 4 av 10 unge vurderer å gi bort brukte julegaver i år. Hvordan unngår du å bli en del av svindelstatistikken? Vi spurte sikkerhetssjefen i SR-Bank. Publisert: 27. november 2021, 21:02 Tor-Arne Vikingstad

Gayatri Jeevaharan

Sikkerhetssjefen i SR-Bank deler sine beste tips for å unngå å bli svindlet når det nærmer seg julegavesesongen.

Jo yngre du er, desto større er sannsynligheten for at du kjøper julegavene på bruktmarkedet i år. Heia klima, lavere forbruk og sparte penger!

Det viser en undersøkelse fra Respons Analyse. Hele 4 av 10 unge mellom 18 og 34 år sier at det er aktuelt å gi bort brukte julegaver i år.

Det er en økning fra året før. Men man må passe på, sier sikkerhetssjef i SR-Bank, Sverre Undseth Bakke.

Se hans råd lengre ned i saken.

Marte Haga (30) og Henrik Kjønstad (21) sier at de ofte er litt sent ute med julegaver og ikke har kommet på å kjøpe brukt.

– Ikke tenkt på å kjøpe brukt

Byas/Aftenbladet tar en tur ut på kjøpesenter i Stavanger for å sjekke hvordan stemningen er blant unge for å kjøpe brukt til julegaver i år.

Flere sier at de ennå ikke har begynt å tenke på presanger, selv om kalenderen viser at det er fire uker til julaften. Noen av dem har har laget julegaver tidligere, som julekaker eller malerier – som også er bra for lommeboka og miljøet – men har ikke tenkt på å kjøpe brukt.

– Jeg har ikke tenkt på det før, men det spørs vel gjerne hvem gaven er til, sier Henrik Kjønstad (21).

Han og Marte Haga (30) innrømmer at de ofte er litt sent ute med julegaver, og ender opp med å kjøpe dem dagen før.

Sintija Treimane (30) møter Byas/Aftenbladet med en Fretex-pose i hånda. Men disse bruktvarene er fra Sintija til Sintija.

– Jeg har kjøpt brukt én gang til jul, og det var bøker på den lille bruktbutikken i Pedersgata. Jeg kjøper gjerne brukt til meg selv, men er kanskje litt usikker på hva mottakeren vil tenke hvis man får noe brukt i julegave, sier hun.

Sintija Treimane (30) kjøper gjerne brukt til seg selv, men er usikker på hva mottakeren vil tenke hvis man får noe brukt til jul.

Hvilke kjøp og salg er mest utsatt for svindel?

Og går du for å kjøpe brukte julegaver, er det noen ting du bør være obs på, ifølge sikkerhetssjef Bakke.

– Svindel ved kjøp og salg er den tredje vanligste svindeltypen som kundene melder fra om til oss. Phishing er den desidert største og mest økende formen for svindel, sier han til Byas/Aftenbladet.

– Om disse tipsene hjelper bare én person, så er vi fornøyd.

Han har forberedt en liste over de vanligste svindelmetodene og hva du kan gjøre for å unngå dem. Når du handler brukt på nettet, er det enkelte varer som er mer utsatt for svindel enn andre.

– Dette er typisk dyre og lett omsettelige varer, som vesker, klokker, konsertbilletter og mobiltelefoner, sier han til Byas/Aftenbladet.

1. Hvordan kan du være sikker på at noen ikke er en svindler?

Finn.no og andre markedsplasser har mulighet for å bekrefte identiteten til brukerne ved bruk av BankID. Slik kan de lettere spore og håndtere svindel hvis det skjer.

– Enkelte markedsplasser som Finn.no har verifiserte brukere. Hvis du sjekker på forhånd om de er verifiserte av markedsplassen, er sannsynligheten for å bli svindlet mye lavere, sier han.

Sikkerhetssjefen sier det er viktig å gi beskjed til banken så snart som mulig om du er utsatt for svindel.

2. Hva med forhåndsbetaling?

De vanligste formene for svindel på markedsplasser som Finn.no er at man forskuddsbetaler for en vare som aldri blir sendt.

– Vær veldig forsiktig med å forhåndsbetale uten å ha sett varen, er sikkerhetssjefens klare råd.

Som selger kan du sikre deg med å sende varen med postoppkrav. Da får du pengene først når varen utleveres.

Som kjøper er det ikke like enkelt.

– Postoppkrav kan også utgjøre en risiko, fordi du ikke får vite hva du har betalt for før pakken åpnes, sier han, og legger til at også her må man være forsiktig.

3. Forfalskning og sensitiv informasjon

Å oppgi sensitive opplysninger til fremmede er en generelt dårlig idé. Men man skal også være forsiktig med å flytte samtalen ut av markedsplassen, og til en ekstern nettside hvor svindleren vil du skal logge inn.

– Eksempler på det er BankID, kredittkort og passord. Husk å være forsiktig med å oppgi sensitiv informasjon til fremmede uansett hvor og når, sier Sverre.

4. Skaff dokumentasjon

– Dersom du kjøper dyre varer, er det viktig å få en kopi av kvittering. Da kan du sikre at varen er kjøpt på lovlig vis, og ikke er tyvegods eller piratkopi, sier han.

Samtidig skal man være forsiktig med annen type dokumentasjon man blir tilsendt.

– Utskrifter og skjermbilder som viser at varen skal være sendt, kan også være forfalsket, sier han.

Det gjelder også om du selger noe. Sverre anbefaler å møte selger eller kjøper personlig, slik at begge vet at de får det som er avtalt.

– Det er også mulig å forfalske skjermbilder av at pengene skal være overført, sier Sverre.

5. Si ifra!

Totalt er det rundt 70 kunder som har meldt fra til SR-Bank om at de har blitt svindlet i forbindelse med kjøp og salg de siste to årene. De reelle svindeltallene er sannsynligvis mye høyere.

Et råd er klinkende klart. Tiden fra at du forstår du har blitt svindlet til at du tar kontakt med banken er helt essensiell.

– Ring med en gang du mistenker du er blitt svindlet. Da har vi mye større sjanse å stoppe det, sier sikkerhetssjef Sverre Undseth Bakke til Byas/Aftenbladet.

Det gjelder også til plattformen hvor du har blitt svindlet.

– Da kan de bidra til å fjerne brukeren som har svindlet. Det er viktig for både markedsplassene og oss som bank. Da kan vi bidra til å begrense skaden så snart som mulig, sier Sverre til Byas/Aftenbladet.

For ordens skyld: Byas/Aftenbladet eies av Schibsted, som også eier Finn.no.

Publisert: 27. november 2021, 21:02