Aktuelt byasbeste2021 Dette er vinneren av #byasbeste kjøkken Nå er stemmene talt opp, og dere har bestemt at Noodle Noodle i Stavanger er #byasbeste kjøkken! Sponset av: Publisert: 19. november 2021, 18:00 Tonje Thorstad Kildal

Gary Fong, Pål Gøran Stolt-Larsen Pettersen, Eirikur Thor Sigurdsson og Shirley Chu er alle glade for å vinne pris.

– Det er en flott ære å se alle årene med hardt arbeid vi har lagt ned i denne restauranten blir anerkjent og at folk liker hvordan vi driver, sier Gary Fong da Byas overrekker diplomet som sier at Noodle Noodle er #byasbeste kjøkken 2021.

Noodle Noodle åpnet først på Magasin Blaa i 2013, men flyttet i 2017 til lokalene i Fargegata, hvor de enda holder til.

Fong tror det er mange grunner til at folk har stemt fram nettopp Noodle Noodle. Blant annet trekker han fram tasting menyen de tilbyr, og at de ikke har hørt at noen ikke finner noe de liker.

– Vi behandler gjestene våre som venner og kan spøke med dem. Jeg tror det er mange år med godt forhold med gjestene som har fått oss hit.

Truffet hardt av pandemien

Pandemien har vært vanskelig for mange, også restauranter. Fong forteller at de ble truffet hardt av pandemien i starten da de måtte stenge. Han forteller at salgstallene deres steg før pandemien, men at dette endret seg da pandemien traff. Likevel har det også vært oppturer.

– Når vi åpnet igjen fikk vi fotfeste. Myndighetene har gitt oss masse støtte med tanke på våre tap i pandemien.

Snart skal Noodle Noodle endre navn, meny og konsept.

Store endringer i vente

Det er store planer for veien videre. Noodle Noodle skal skifte navn og meny. Fong forteller at de skal endre konseptet litt. Alle nudler skal tas vekk fra rettene og nye ting skal puttes inn i menyen.

– Vi skal fokusere mer av oppmerksomheten vår på hva gjestene våre liker når de kommer hit og stramme det inn, sier kjøkkensjef Eirikur Thor Sigurdsson.

Sigurdsson sier det er flott å drive restaurant i Stavanger. Ifølge han liker folk i Stavanger å prøve nye ting, og det er positivt at det er mange gode restauranter her.

– Konkurransen vår er veldig god og det er gode restauranter rundt oss som gjør at vi prøver å være bedre hver eneste dag.