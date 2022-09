Aktuelt Stavanger Mohamed inviterte statsråden og rektor inn på hybelen på Ullandhaug 129 nye studentboliger ble offisielt åpnet lørdag. Både statsråd, varaordfører og rektor ved UiS fikk omvisning på en av hyblene. Publisert: 17. september 2022, 20:08 Oda Bjønnes Hanslien

Mohamed Abdullah Hassan viser fram studenthybelen sin til rektor på UiS Klaus Mohn og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Jeg merker meg at selv om dette er helt nytt, så har man allerede rukket å gå det til, for skoene klistrer seg til gulvet. Det lover veldig bra, sa rektor ved UiS, Klaus Mohn, i sin åpningstale lørdag og siktet til at de splitter nye studentboligene på Ullandhaug i Stavanger allerede hadde fått seg en fest.

I 2017 ble byggingen av de to byggene vedtatt, og i fjor ble første spadetak tatt av fylkesordfører Marianne Chesak og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. Lørdag ble snoren klippet av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Jeg håper at dere som skal bo her trives både inne og ute, ikke bare som studenter som studerer, men også at dere finner rom til litt fest og moro i den tiden dere skal være her, sa han.

Med en hagesaks ble den røde snoren klippet av Ola Borten Moe, og med det var de nye studentboligene på Ullandhaug offisielt åpnet. Tuva Alvheim og Hedda Knutsen holder båndet.

Til sammen 129 ettroms leiligheter er stablet inn i de to blokkene. Leilighetene er mellom 19 og 22 kvadratmeter store, og de har eget bad og eget kjøkken. I blokkene er det også fellesrom med TV-krok, kjøkken, spisebord og flere salonger.

Innendørs sykkelparkering, uteområde med gapahuk, volleyballbane og bocciabane er også noe av det som skal friste studenter til å velge bolig i Rennebergstien.

Foretrekker studentbolig foran privat

Mohamed Abdullah Hassan studerer revisjon, og er storfornøyd med å bo i en av de nye boligene. Han har tidligere bodd i X-blokkene på campus, før han i fjor leide privat.

– Men dette er mye bedre, sier Hassan.

Han bor i Stavanger på sjette året og har i denne perioden ikke hatt problemer med å få studentbolig. Han foretrekker å leie gjennom SiS (Studentsamskipnaden i Stavanger), for da får han kjapt hjelp med problemer som kan oppstå i hybelen. Det er også fint å ha strøm inkludert i leien, forteller han.

– Så er det deilig å bo så nært UiS. Da jeg bodde i X-blokkene, fikk jeg mange venner, selv om det var midt i pandemien.

Mohamed Abdullah Hassan bor i en av de nye studentboligene.

Det var studenthybelen til Hassan som statsråden, varaordfører og rektor fikk omvisning i. Borten Moe sier hybelen ser kjempefin ut.

– Den er som et stort hotellrom.

Varaordfører Sunnanå Hausken sier hun kunne bodd der hvis hun var student.

– Det var virkelig fint.

Lavere dekningsgrad enn landsgjennomsnittet

I år måtte studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) tilby studenter seng i sovesal for første gang siden 2014. 16 senger på to fellessaler sto utstyrt med feltsenger til studenter som ikke hadde fått tak i bolig til semesterstart. Én måned før studiestart sto over tusen studenter på venteliste for å få bolig.

Høsten 2022 har SiS en dekningsgrad på studentboliger på 14,4 prosent, som er litt lavere enn landsgjennomsnittet. Det er på 14,6 prosent.

– Dekningsgraden nå er for lav, og situasjonen i år er ekstra alvorlig, siden det er færre utleieboliger på privatmarkedet til leie, står det i en pressemelding fra SiS.

De skriver at målet er en dekningsgrad på 20 prosent, og at nye boliger ønskes primært bygget på campus på Ullandhaug og Kampen, i Bjergsted eller på Kalhammeren.

– SiS er i dialog med Stavanger kommune, UiS og Statsbygg om en tomt sentralt på campus som kan romme omtrent 450 nye studentboliger.

Borten Moe sa i sin tale at studentboliger er noe mer enn bare en plass å bo – det er også et godt sted å få seg venner i en ny by og på tvers av studiested og utdanning.

– Det er inspirerende at Studentsamskipnaden i Stavanger har varslet 1200 nye boliger fram mot 2025. Det er det definitivt behov for.

Støtter planer om flere studentboliger

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger, mener de nye studentboligene er et positivt bidrag til studenter i et vanskelig leiemarked.

– De vil avhjelpe behovet for trengende studenter, og i tillegg styrke studentmiljøet på Ullandhaug.

Mohn sier også at boligene vil fylle universitetsområdet med aktivitet og liv – gjennom utdanning på dagen og fritidsaktivitet på ettermiddager og kvelder.

– Derfor støtter vi opp om SiS sine planer om å bygge flere studentboliger på

Ullandhaug.

Sara Bianca Beitz er leder for Studentorganisasjonen ved UiS. Hun forteller at det er vanskelig for studenter å få plass på det private boligmarkedet, og at studentboliger er viktig for studenters private økonomi.

– Studentboliger ivaretar økonomisk stabilitet og forutsigbarhet, noe som er viktig for studentene. Det private markedet klarer heller ikke å tilrettelegge for det samme studentlivet som man får når man bor i en studentbolig, sier Beitz.

