De nominerte til #byasbeste utested er klare!

I år finner vi nye tilskudd til nattelivet i regionen på lista over nominerte, men også en god del tradisjonsrike vanningshull.

Husk å stemme nederst i saken innen onsdag klokken 10! Resultatet offentliggjøres fredag 16.00 neste uke.

Her kan dere lese mer om fjorårets vinner:

De nominerte til #byasbeste utested 2019 er:

Bar Bache

Hvor: Øvre Holmegate 5, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Bar Bache kan best beskrives som en «brunbar» – en plass der alle kan føle seg hjemme, det er i hvert fall målet til daglig leder Markus Ekornes.

– Vi har mange stamgjester og vi vil at alle skal føle seg hjemme her – litt som å være i sin egen stue, forteller Ekornes.

Derfor har ikke Bar Bache noe spisset fokus. Her serverer de alt:

– Vi er unike på den måten av vi legger vekt på alt. Vil du ha cocktails får du det, hvis du vil ha byens beste pils, får du det.

Broremann

Hvor: Skansegata 7, Stavanger.

Stella Marie Brevik

– Vi er en plass for alle. Her har vi eldre som kommer for en irish coffee og dj-er i helgene, forteller barsjef Tom Adams, på Broremann Bar.

Adams forteller at plassen har spesialisert seg på kreative cocktails, men byr på det aller meste av det man måtte ønske seg. Han mener Broremann er spesiell fordi her kan du oppleve bar – og nattklubb-tendenser på samme kveld. Inne kan du slappe av med venner, mens dj-ene spiller i bakgården.

– Her kan alle komme. Vi har lidenskap for bartenderyrket og vi elsker jobben vår. Andre kan nok ikke måle seg med vårt tempo og volum – her er det alltid folk.

Garman Pianobar

Hvor: Skagenkaien 10, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Garman Pianobar har vært åpen i rundt 20 år. Her kan du oppleve levende musikk hver dag.

– Vi har et voksent klientell, men også en del 20-åringer, forteller barsjef Anne Grønnevig. – Det som skiller oss ut er den levende musikken. Dette er den flotteste baren i byen. Vi yter god service og har det gøy på jobb.

For Grønnevig, som har jobbet ved baren i 11 år, har plassen blitt et andre hjem. Det som er viktigst for henne er at gjestene har det bra.

Harry Pepper

Hvor: Skagenkaien 33, Stavanger.

Stella Marie Brevik

I kjelleren til Harry Pepper kan du finne Stavangers egen «Tequila Saloon». Utestedet, som har vært åpent i nærmere 30 år, forteller om jevnt god besøk sju dager i uken.

– Her finner du meksikanske smaker, forteller barsjef Eirik Lote Karlsen.

Karlsen forteller at det er hit resten av utelivet kommer for å ta en dram.

– Det må jo være et kvalitetstegn? Vi spesialiserer oss på det meksikanske, men her finner man noe for alle – en god blanding.

LES OGSÅ:

Heidi’s Bier Bar

Hvor: Skansegata 2, Stavanger

Charlotte Maria Lund

I januar ble det kjent at det danske utelivskonseptet Heidi’s Bier Bar skulle ta over lokalene til Hall Toll i Skansegata. I februar hadde utestedet åpningsfest og siden har det vært afterski-fest i Stavanger hver helg.

– Det har vært utrolig spennende og lærerikt å starte Heidi’s i Stavanger. Hver uke får vi nye ideer og ny motivasjon til å lage god stemning og utføre god service for våre gjester, sier Charlotte Maria Lund, som er distriktssjef.

Lund forteller at gjengen på Heidi’s er stolte over å bli nominert til #Byasbeste.

– Det er sinnssykt mange flotte, kule og inspirerende utesteder her i byen, og det er å være blant de nominerte, betyr mye for oss som jobber hardt hver uke for å nå ut til våre gjester.

– Hvorfor skal dere vinne?

– Vi skal vinne fordi vi er et jovialt konsept som inviterer alle inn i varmen hos oss. Dessuten er det ikke å legge skjul på at for våre drøyt 60 medarbeidere som jobber hardt hver eneste uke, for å skape den aller beste festen, ville dette ha vært en skikkelig motivasjonsboost.

Melkebaren

Hvor: Industrigata 1, Sandnes

Pernille Filippa Pettersen

I lokalene til det gamle meieriet i Sandnes holder Melkebaren til. Det har de gjort siden 2003.

– I begynnelsen solgte vi blant annet grøt, men etter hvert tok øl over. Grøten måtte rett og slett vike, forteller barsjef Joar Eie.

I dag kan de by på over 300 forskjellige sorter øl.

– Det er øl i fokus hos oss. Det er det vi er best på, sier Eie.

– Hva skiller dere ut?

– At vi har spesialisert oss på øl. I tillegg har vi flere arrangementer. Blant annet ølsmaking, besøk av bryggerier og ølslipp. Samtidig jobber vi hele veien med å gi gjestene den beste øl-opplevelsen, og med å skape en fin og hyggelig atmosfære her. På Melkebaren er alle velkomne.

Nova Nattklubb

Hvor: Nedre Strandgate 15A, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Deividas Kupciunas åpnet Nova Nattklubb tidlig i sommer. De satser på VIP-konseptet og opplevelsene.

– Jeg vil at alle skal kunne komme å feste. Opplevelsene er viktig, derfor satser vi på VIP og gode djs. Vi vil vise at nattklubb-livet i Stavanger er tilbake på topp!

Han beskriver atmosfæren på stedet for unik. Lysene, plassering av dansegulv og dj-bod er nøye gjennomtenkt.

– Det betyr så mye å bli nominert. Jeg har jobbet hardt og vil at alle skal trives her.

LES OGSÅ:

På Siå

Hvor: Vågsgata 33, Sandnes

Pernille Filippa Pettersen

Ved siden av Big Horn Steakhouse i Vågen i Sandnes ligger På Siå. De har vært en del av Sandnes sentrum i åtte år. På dagtid serverer de lunsj, men på kvelden skifter konseptet.

– Det er mange som ikke finner oss, siden vi er i samme bygg. Men vi ligger altså «På Siå», sier Laila Bårdsen, som er daglig leder på utestedet.

– Vi har jobbet mye med å flette konseptene sammen. Jeg synes vi har funnet en god balanse. Vi har brettspill og shuffleboard på den ene siden av lokalet. De yngre gjestene holder gjerne til der. I tillegg har vi en scene med livemusikk i den andre delen av lokalet. Der er ofte de litt voksne gjestene, sier Bårdsen.

The Old Irish Pub

Hvor: Nedre Holmegate 12, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

– Dette er virkelig cool, sier daglig leder Aram Al-Zohairy på dansk.

Han har siden januar reist rundt til norske byer for å starte opp det danske utelivskonseptet The Old Irish Pub. I august endte ferden i oljehovedstaden.

– The Old Irish Pub åpnet dørene i Stavanger i august, og er et veldig nytt utested. Her har vi plass til rundt 900 mennesker og er den største puben i byen, sier Al-Zohairy, som beskriver de første månedene som fantastiske.

– Det har vært over all forventning. Vi er veldig takknemlige for måten vi har blitt tatt imot på i Stavanger. Vi har fått et godt klientell som ser ut til og trives veldig her.

Hver helg hos den irske puben er beriket med et nytt tema.

– Det er alt fra 80-talls tema, rock og coverbands. Det gjør at vi har noe for absolutt alle her.

Øst

Hvor: Kvitsøygata 25, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

Rett utenfor det gamle Tou-bryggeriet, i drikkestua til de som en gang hadde bryggeriet som arbeidsplass, åpnet ølpuben Øst i 2014.

– Vi har en fantastisk uteservering med det jeg mener er byens beste utsikt, sier daglig leder på Øst, Oscar Eriksen.

I vår- og sommerhalvåret har Øst uteservering vendt mot fjorden. Stedet er en del av Tou og ligger vegg-i-vegg med take away-restauranten Fortou.

– Vi har et godt samarbeid som gjør at det er mulig å nyte maten til Fortou hos oss, eller ta en øl før man skal på et arrangement på Tou. Tilknytningen til Tou gjør det også mulig for oss å ha åpent hver dag.

Det er øl Øst har spesialisert seg på.

– Vi har 12 ølsorter på tapp, i tillegg til rundt 100 forskjellige flasker, sier Eriksen.

LES OGSÅ:

Her kan du stemme:

Det er mulig å stemme frem til onsdag 11. desember, klokken 10.00.

Her kan du lese mer om #byasbeste kåringene: