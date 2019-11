Vil starte nytt pizzaeventyr: – Vi ser for oss 100 til 150 utsalgssteder over hele landet

– Akkurat nå teller jeg jobbsøknader som har kommet inn, sier Raanti.

Foreløpig har Pizzaco 11 kandidater å velge mellom, men det kommer ikke til å stoppe der. Selskapet, som ennå ikke har et eneste take away-utsalg, har store planer for framtiden.

– Vi har lyst til å bli store. Vi snakker ikke om 10 til 20 utsalg, vi ser for oss 100 til 150 utsalgssteder over hele landet, sier Raanti.

Åpner neste måned

De siste åtte månedene har han og de andre eierne lagt hodene sine i bløt. Det er lagt en slagplan for å vokse seg store i et raskt tempo.

Logo og profil er i boks. Avtaler med leverandører og produsenter er i havn. Blant annet skal det brukes tomater fra Jæren og selskapet får et spesiallaget pizzamel fra en mølle på Spydeberg i Østfold. Pizzaco skal drives som franchise og nå er gründerne på jakt etter arbeidskraft.

– Dersom vi får tak i folkene vi trenger, håper vi å kunne åpne om en måneds tid, sier Raanti.

Først ut er to take away-utsalg på Madla og på Eiganes. Deretter vil utvidelsene skje fortløpende.

– Dette er dritskummelt, men utrolig spennende. Det å starte et pizzasted er ikke så vanskelig i seg selv, men det er modellen vår som har tatt tid. Hadde vi hatt både arbeidskraft og lokaler tilgjengelig, kunne vi startet opp 50 filialer med en gang, sier Raanti.

Jon Ingemundsen

Økonomiske muskler

Inne på eiersiden i Pizzaco er det flere personer som også har eierandeler i Tango og Fish & Cow. Blant annet forretningsmann Torleiv Middelthon og gourmetkokk Kjartan Skjelde.

I Pizzaco er i tillegg Sola-ordfører Tom Henning Slethei med på laget. Raanti, Slethei og Middelthon eier 30 prosent hver, mens Skjelde står oppført med en eierandel på 10 prosent.

Middelthon og Slethei har også økonomiske muskler som er store nok til å holde prosjektet gående over lengre tid. Sola-ordføreren har gjort god business på eiendom og han eier blant annet Hummeren Hotel. Ifølge Aftenbladet er han god for 150 millioner kroner.

– Jeg er bare passiv investor som har troen på folka som ville ha meg med. Dette startet lenge før jeg ble ordfører, skriver Slethei i en tekstmelding til Byas.

Middelthon er distriktets største vinimportør og driver stort innen boligutleie. Gjennom selskapene sine forvalter han rundt 200 millioner kroner, men dette kan øke ytterligere gjennom planene til Pizzaco.

– Jeg tror pizzabransjen vil bli enda større, og det er helt klart plass til en aktør til. Dersom du klarer å ha lave kostnader, en lav utsalgspris, men likevel god kvalitet, vil du lykkes, sier Middelthon.

– Men spesiallaget mel og lokale tomater er ikke nødvendigvis billig?

– Nei, men jeg vil heller investere i gode råvarer enn å kaste penger ut av vinduet på dyr husleie. Så lenge noen kostnader kuttes, kan vi likevel ha råd til Idsøe-skinke på pizzaen, sier han.

Pål Christensen

Miljøprofil

Derfor vil ikke Pizzaco etablere seg i sentrumskjernene. De skal dukke opp på hjørnene hvor folk bor. En strategi som ikke er så ukjent en annen pizzaaktør, nemlig Pizzabakeren.

Selskapet åpnet sin første filial på Klepp i 2003. I dag har Pizzabakeren 200 utsalgssteder i fem land og en omsetning på 1,1 milliarder kroner.

Middelthon har fulgt den lokale suksesshistorien tett, men nå drømmer han om å lage sitt eget pizzaeventyr.

– Det handler om å skape noe for framtiden og for neste generasjon. Vi har lagt ned utallige timer med arbeid og satt sammen en tydelig plan for tiden fremover. Dette er noe vi alle har svært stor tro på, sier han.

Tommy Ellingsen

Raanti forteller at driftsmodellen til Pizzaco vil være den samme som til Pizzabakeren, men at konseptene er noe ulike. Pizzaco skal ha en tydelig miljøprofil, både for å fronte bærekraft og redusere matsvinn.

At tre av fire eiere i Pizzaco har kjennskap til gourmetkjøkkenet, er bare en fordel, tror Raanti:

– Det er to forskjellige verdener, men vi tar med oss mange gode ideer og erfaringer fra hvordan smak og råvarer kan brukes i stor skala. Vi er godt rustet for å få til et produkt vi er stolte av, sier Raanti.

Ingen ønsker å si nøyaktig hvor mye det koster å få Pizzaco opp på beina, men Middelthon sier at det er allerede er brukt flere millioner kroner.

– Men det viktigste spørsmålet gjenstår fortsatt... Er det lov med ananas på pizza?

– Ha ha ha! Jeg tror det viktigste er å lage pizza som folk vil ha, sier Middelthon.

