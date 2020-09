Aktuelt Student Store endringer på campus Ullandhaug: – Vi bygger for fremtiden Studentsamskipnaden i Stavanger vokser! Dette vil utvikle campus til et område der studentene kan komme, trives og bli, sier UiS-rektor Klaus Mohn. Publisert: 17. september 2020, 12:57 Ebba Schjølberg Eiring

Administrerede direktør Elisabeth Faret i SiS gleder seg til byggene er klare i 2023. FOTO: SiS

De neste tre årene kommer Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) til å ha det travelt. På planene står nemlig:

Å bygge et SiS-hus med studenthelsetjenester

Å ferdigstille et nytt studentboligprosjekt

Å utvide SiS sportssenter

Å bygge en underjordisk parkeringsgarasje

– Vi er kjempeglade for det vedtaket styret har gjort, kan Elisabeth Faret, administrerende direktør i SiS, fortelle.

Hun mener campus trenger å bli fornyet. Helst skulle det blitt gjort for lenge siden!

– Et slikt løft har ikke blitt gjort på campus siden sportssenteret ble bygget i 2005.

Slik skal de nye byggene plasseres på Ullandhaug. FOTO: SiS

Ferdig i 2023

SiS-huset vil ifølge planene ha kafé, boligresepsjon og et eget helsetilbud med fastlegetjeneste, tannleger og fysioterapeuter.

Om alt går etter planen, vil SiS-huset stå klart i 2023.

– Vi bygger ikke for i morgen, men for fremtiden, understreker Faret.

Hun mener at SiS-huset skal gagne studentene, ikke bare ved UiS, men også ved øvrige utdanningsinstitusjoner i Stavanger som BI og Noroff.

– Studentene etterspør helsetilbud som tannlege og lavterskeltilbud for psykisk helse. Vi må få på plass lettere tilgang.

I tillegg til helsetjenester er det planlagt områder på SiS-huset hvor folk bare kan henge.

– Det skal være et kult bygg som lever, med liv og latter. Både studenter og ansatte skal ha lyst til å være der!

Parkeringsplasser blir fjernet til fordel for studentboliger, SiS-hus og parkeringsgarasje. FOTO: Skjermdump Google Maps

FAKTA: Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) SiS jobber for å møte studentenes behov i Stavanger-regionen. Deres virksomhet består blant annet av: SiS bolig : 1.564 boliger som ligger spredt rundt på Campus Ullandhaug og i Stavanger samt i Sandnes.

SiS kafé : Seks kafeer fordelt på Universitetet i Stavanger og VID i Sandnes.

SiS bok : Bokhandel på Universitetet i Stavanger.

SiS helse : SiS har fire psykologer og en helsesykepleier samt selvhjelp for angst og depresjon over nett. Skal nå flytte i nye bygg og utvide sine helsetilbud.

SiS barnehage : Barnehage like ved Universitetet i Stavanger.

SiS sportssenter: Treningssenteret på UiS som nå skal utvides.

Bedre velkomst for kommende studenter

Philip Lundberg Jamissen, leder i studentorganisasjonen StOr, håper nybygget vil gjøre avstanden mellom SiS og studentene kortere.

– SiS har veldig mye å tilby studentene, og når de får samlet alt på en plass vil det bli lettere å kontakte dem, sier han.

– Studentene som kommer når bygget er ferdig vil få en bedre velkomst til campus og studenttilværelse, mener Jamissen.

Philip Lundberg Jamissen, leder i studentorganisasjonen StOr. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkiv)

Han trekker fram at det er positivt at SiS også ønsker å lage plass til studentaktiviteter i de nye lokalene.

– Det er ikke helt avklart hvordan det blir enda, men det er snakk om at linjeforeninger og studentorganisasjoner kan sitte og jobbe i lokalene.

Han poengterer at også de kommende studentboligene er et viktig tiltak.

– Jeg synes det er supert at det kommer flere studentboliger på campus. SiS har stabile priser og bygger opp mer liv på campus.

Landsbyfølelse

Rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Klaus Mohn, sier at samarbeidet med SiS har vært en prioritet for utviklingen av campusområdet på Ullandhaug.

– Vi ser at nybyggene vil støtte opp om universitetets ambisjoner om å utvikle campus til et område der studentene kan komme, trives og bli, forteller han.

At studentene i tillegg kan bo på campus, trekker Mohn frem som spesielt positivt.

– Vi ønsker å få en landsbyfølelse på campusområdet, og å utvikle et sted der studenter kan trives døgnet rundt, sier han til Byas.

– Vår overbevisning er at studentboliger på campus vil gjøre Stavanger og UiS til et mer attraktivt studiested, sier han.

Rektor Klaus Mohn under åpningen av studentboligene på Gosen. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring Vi ønsker å få en landsbyfølelse på campusområdet, og å utvikle et sted der studenter kan trives døgnet rundt. Klaus Mohn Rektor, UiS

Campus-satsing

Allerede da campus ble plassert på Ullandhaug i 1960, var det med en visjon om å skape et livlig sted, ifølge SiS-direktør Faret.

– Det å reise inn til byen gjør ikke folk likevel. Det studenten gjør hver dag er å være på skolen, og så er de i byen av og til, mener hun.

Hun forteller at de har fått positive tilbakemeldinger etter åpningen av studentboligene på Gosen, og at de ser at flere som pendler fra andre steder enn Stavanger som ønsker å bo på campus.

– Hvorfor flytte til Stavanger når man uansett må ta buss til campus like lenge som om man bor andre steder i Rogaland? spør hun.

Samtidig som SiS-huset bygges, skal også SiS treningssenter bli større.

– Vi ser at det begynner å bli trangt, og vet at et godt treningstilbud er viktig for studentene, forklarer Faret.

Hun mener at campus-satsingen vil hjelpe UiS i å skille seg fra andre universiteter i Norge, og at det vil være en fordel at Stavanger er annerledes.

– Jeg skulle helst begynt å bygge allerede i morgen, flirer hun.

