Espen Yung Svendsen vant Byas-prisen: – Sykt gøy! Dere har bestemt; tidenes første vinner av Byas-prisen er Utopia-sjef Espen Yung Svendsen! Publisert: 18. desember 2020, 16:00

Espen Yung Svendsen er tidenes første vinner av Byas-prisen.

– Så sykt gøy! Det var jo en tillitserklæring bare å bli nominert av leserne og fagjuryen, og å vinne i tillegg er kjempehyggelig, sier Espen Yung Svendsen, som er tidenes første vinner av Byas-prisen.

Svendsen er festivalsjef for Utopia, som arrangeres i Stavanger hver sommer. Han har vært i bransjen i årevis, tidligere som musikkansvarlig ved Tou Scene.

Forrige uke kom Byas’ lesere med forslag til kandidater til Byas-prisen, og vår jury kom frem til hvilke fem som skulle bli nominert.

Et spesielt år

2020 har vært et rart år for Svendsen. Landet stengte ned, og Utopia-festivalen kunne ikke gå sin vante gang. Året har likevel hatt høydepunkter for festivalsjefen.

I juni forlovet han seg nemlig med kjæresten sin Cecilie Nilsen.

– Det er jo litt paradoksalt. Mens året har vært litt rart for både meg og alle andre, har det samtidig skjedd gode ting, sier Svendsen.

Egentlig ville paret gifte seg i 2021, men valgte å legge bryllupet til 2022 for sikkerhets skyld.

– Cecilie støtter meg 100 prosent, og er et fantastisk menneske å ha rundt seg, både når ting har vært kjipt og når ting er gøy. Jeg gleder meg til bryllup og glede i fremtiden, sier han.

I juni forlovet Svendsen seg med kjæresten, Cecilie Nilsen.

Tror ikke digital festival er fremtiden

Årets Utopia-festival endte ikke opp i Bjergstedparken i Stavanger, men på skjermene i regionens hjem. Å arrangere digital festival har ikke vært bare-bare.

– Det var ganske sært å jobbe på den måten. Mange snakker om at «Teams» og det digitale er fremtiden, men et digitalt arrangement vil aldri erstatte en fysisk festival, sier han og legger til;

– Den digitale Utopia-festivalen i år ble arrangert for å reflektere den tiden vi lever i nå, men jeg tror vi mennesker er skrudd sammen slik at vi trenger å fylle alle sanser for å treffe følelsene. Digitale konserter vil aldri bli en fullverdig erstatning for festivaler, sier Svendsen.

2019 var sist gang folk kunne samles og danse sammen på Utopia. Espen Yung Svendsen gleder seg til Utopia i 2021.

Vil gjøre regionen attraktiv for «Gen Z»

Koronapandemien har ikke bare vært en festbrems på arbeidsplassen heller. Svendsen forteller at pandemien og avlysningen av Utopia-festivalen også har gitt ham mulighet til å jobbe med andre prosjekter som han brenner for.

– Min misjon er å gjøre Stavanger-regionen mer attraktiv for folk å bo i. Utopia-festivalen er jo et ledd i det arbeidet, men jeg ønsker også skape attraktive arbeidsplasser, sier han.

Særlig er han opptatt av å henge med på hva de unge ser etter i en hjemby, for å kunne gi dem nettopp det i Stavanger.

– Vi som er voksne må tenke på hva de som nå er 15–25 år, generasjon Z, vil ha. Hvis vi ikke henger med, havner vi bakpå.

Han sier at det neste prosjektet er å finne ut hvordan man kan få studenter som flytter fra byen for å studere, til å ønske seg tilbake.

I ekstase for 2021

Det er over et år siden sist folk danset og klemte hverandre under Utopia-festivalen, og nå er arbeidet med en fysisk festival i 2021 endelig i gang.

De siste månedene har Utopia sluppet headlinere til neste års festival. Da blir blant annet Alan Walker, Astrid S, Cezinando og Stavangerkameratene å se i Bjergstedparken.

– Det er sinnsykt gøy å jobbe med festivalen igjen. Vi har vært litt avskrudd i holdet, og hadde nesten glemt hvordan vi gjør det. Vi må jo bli opplært i faget igjen, ler Svendsen.

I 2020 skulle Utopia-festivalen blitt avholdt i Bjergstedparken. Det får den gjøre i 2021 i stedet.

Han forteller at det siste året har gitt ham mulighet til å reflektere over festivalsjef-jobben, som han har hatt siden 2017.

– Jeg har nesten tatt det for gitt, den gleden ved å se andre reagere med glede over jobben jeg gjør. Jeg gjør jo ikke dette for min egen del, men for å glede andre, sier han, og legger til;

– Det kjekkeste jeg gjør under festivalen er å stille meg bakerst på en høyde og bare se utover folkemengden. Da ser jeg på folk sine reaksjoner, om de gråter, ler eller danser. Det er det jeg kaller årsbonus, ler han.

