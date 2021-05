Aktuelt Tog Vil ha russetog på E39 og Gamleveien – Håper at folk møter opp og heier frem russen, sier initiativtaker. Publisert: 12. mai 2021, 15:06 Janne Håland

Dette er fra russetoget i Sandnes i 2019. Slik blir det ikke i år, men et biltog for russ kan bli en slags erstatning. FOTO: Carina Johansen

– Er det noen som trenger dette, er det årets russ, mener daglig leder Milan Aran i Din Russetid.

Sammen med russ i Stavanger-regionen har han tatt initiativ til et tog av russebusser, -vans og -biler på 17. mai. Startskuddet går klokken 18 på E39 fra Bryne til Stavanger, hvor de trolig er fremme litt før klokken 19. Returen går på fylkesvei 44, fra Lagårdsveien til Gamleveien, hvor det nok er lettest å se toget fra.

– Det blir en fin måte for folk å få med seg russen på nasjonaldagen, og for russen å vise fram kjøretøyene sine. Jeg håper folk kan vinke og vaie med flaggene. Det kan fort bli musikk og litt tuting i horn, så lenge ingen overdriver. Å hive fra seg russekort, kan nok bli verre, tror Aran.

Vanligvis går russen i egne 17.mai-tog, men verken i fjor eller i år har dette latt seg gjøre på grunn av koronaviruset.

– Toget er noe mange har sett fram til. Nå får de muligheten til å gjøre dette i stedet, sier Aran.

Politiet: – Ingen problem

Han har informert Vegvesenet og politiet om ideen.

– Det skal gå trygt og greit for seg, og folk har jo lov å kjøre på veien. Vi vil likevel informere om planene for ordens skyld, sier Aran.

Det er vanskelig å anslå hvor mange russ som vil dukke opp i toget, men flere busser, biler og vandreruss (uten egen russebil) har vist interesse.

– Det er ingen påmelding. Alle som er russ, kan dukke opp, også i vanlige biler, mener Aran.

Politiet ser ingen problem med at et slikt tog arrangeres.

– Dette er, slik vi ser det, noen som kjører en tur sammen. Vanlige trafikkregler gjelder, og russen må følge disse. Det eneste vi har sagt, er at de ikke bør stanse, slik at de trekker til seg mange folk på et lite område. Det er med tanke på smittevern, sier politioverbetjent Rune Svensen, som er seksjonsleder for trafikk ved Stavanger politistasjon.

Vans, busser og vanlige biler kan delta i det rullende russetoget. Her fra 17. mai for to år siden. FOTO: Carina Johansen

– Har hatt det kjipt

Også i fjor hadde russen plan om biltog.

– Det var knyttet til et arrangement på drive in-kinoen, men fordi det var strengere regler da, var det ikke lov. Kanskje er dette noe som mange kan sette pris på.

Å ha russetog på Motorveien er en måte å gjøre det beste ut av situasjonen på, mener han.

– Dette er en generasjon som virkelig har hatt det kjipt. For mange er dette «the golden years», men så har de brukt halve videregående bak en skjerm. Jeg håper mange møter opp og heier frem russen. Sammen kan vi lage et show.

Nye råd for russ

Onsdag kom det nye smittevernråd til russen på Nord-Jæren, etter at russefeiringen ble satt på vent til 13. mai etter et koronautbrudd.

Dette er de nye rådene:

Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper.

Ved innendørs samlinger i private hjem gjelder nasjonale råd om ikke å ha mer enn fem gjester.

Rulling med buss forstås som privat aktivitet innendørs, og da gjelder maks 10 deltakere. I tillegg bør det luftes regelmessig i bussen.

Ikke ha besøk i russebussen.

Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer).

Det anbefales fortsatt å ha så få nærkontakter som mulig, helst ikke mer enn 20 nærkontakter i løpet av russetiden.

